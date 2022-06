Inoxibar inicia el reciclaje de sartenes con su IV Plan Renove Comunicae

viernes, 3 de junio de 2022, 10:38 h (CET) Cuenta con una amplia red de establecimientos en todas las CCAA donde se puede llevar las sartenes viejas y renovarlas, disfrutando de un descuento especial Inoxibar, fabricantes de menaje de cocina, ha iniciado una nueva campaña de reciclaje de sartenes con la puesta en marcha de la cuarta edición de su Plan Renove. Desde el pasado 20 de mayo ya se están recogiendo las sartenes viejas en la red establecimientos colaboradores o puntos renove, lo que permite acceder a un descuento especial para renovarlas. Con este sencillo gesto se garantiza su correcto reciclaje y se consigue dar nueva vida, reutilizando los componentes en la fabricación de otros productos.

La campaña persigue el objetivo de evitar que las sartenes acaben en los vertederos. Inoxibar pone de relevancia que este problema medioambiental está agravado por la cantidad de sartenes de baja calidad que hay en el mercado, lo que implica la existencia de componentes insalubres.

Conscientes de este hecho, Inoxibar puso en marcha en 2019 esta iniciativa y se convirtió en el primer fabricante en gestionar todo el ciclo de vida de las sartenes. Con el Plan Renove se pretende facilitar la recogida del máximo número de sartenes viejas, que la firma se encarga de llevar a reciclar. En torno a este objetivo se ha unido a los establecimientos afines, de menaje, hogar, ferretería, etc., para crear una red de puntos de recogida o puntos renove que llega a todas las Comunidades Autónomas. A lo largo de las sucesivas campañas se llevan recogidas más de 30.000 sartenes viejas, que han sido recicladas y reutilizadas.

El público solo tiene que buscar el establecimiento más cercano y llevar las sartenes viejas para disfrutar del descuento especial. Toda la información sobre el Plan Renove está recogida en su web, así como la información sobre los puntos renove, que se va actualizando a medida que adhieren nuevos establecimientos.

Estos establecimientos llevan la campaña a pie de calle, con la ayuda y el material que aporta Inoxibar. Realizan la recogida de las sartenes, que se depositan en contenedores de cartón, entregan los descuentos especiales y asesoran en la elección de las nuevas sartenes con la profesionalidad y la cercanía habituales.

Los puntos renove se convierten en un agente activo del reciclaje de sartenes en su ámbito local. Se alinean con los fines de sostenibilidad, al tiempo que dinamizan su actividad. La campaña les permite fidelizar clientes, acceder a nuevo público y hacerse visibles para más gente.

Por todo esto, la iniciativa ha contado desde el inicio con muy buena acogida entre los comercios y más de 200 establecimientos se han sumado al plan renove, la mayoría de forma recurrente en las sucesivas ediciones. Esta red se sigue ampliando y los establecimientos interesados en colaborar pueden solicitarlo a través del formulario de la web.

A través de la campaña Inoxibar también pretende concienciar sobre la importancia de utilizar sartenes fabricadas con materiales duraderos y libres de componentes tóxicos. No solo por su posterior reciclaje, también porque parte de que, en una buena alimentación, es tan importante elegir los mejores ingredientes como el mejor menaje para cocinarlos adecuadamente.

Fuente: Spb_servicios periodísticos Bilbao

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.