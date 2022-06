SEO asequible para autónomos y PYMES desde 150€/mes, por sint.es

A menudo en las estrategias de digitalización de las PYMES y autónomos no se contempla la estrategia SEO por diversos motivos. El coste suele ser uno de ellos, ya que a menudo un plan de marketing digital integral que incluya SEO puede alcanzar cifras realmente altas. Pero existe un SEO asequible para este tipo de perfiles que consigue grandes resultados a base de constancia y trabajo Los autónomos y las pequeñas y medianas empresas no tienen, y de hecho no deberían de renunciar al SEO en sus estratégias de digitalización. Bien pensado es realmente una lástima haber invertido tiempo y dinero en la creación y diseño de una estupenda web o una fabulosa tienda online y que después esta no reciba ninguna visita por el mero hecho de no estar debidamente posicionada.

Para este tipo de empresas, que ya han destinado gran cantidad de recursos en su web o e-commerce, existe la posibilidad de contratar servicios de SEO económico. Se trata de un tipo de SEO que va avanzando mes a mes, paso a paso, simulando el crecimiento orgánico que debería tener la página pero optimizándolo al máximo, sin necesidad de gastar grandes fortunas, gracias a la experiencia y a una metodología depurada durante años por los expertos que lo implementan.

El concepto de SEO económico se basa en la misma raíz de lo que es el SEO: la estimulación del crecimiento que debería tener la web de forma orgánica en caso de ser una web bien hecha. En otras palabras, ayuda a llevar a la web de quienes lo contratan a los primeros puestos de Google en menos tiempo resolviendo los posibles problemas que pudiera tener y a su vez, mostrando a Google todos los motivos por los cuales esa web debería aparecer en primera página para las búsquedas que se deseen, lo que se conoce como keywords) en el menor tiempo posible.

Está comprobado que en cuestión de SEO una mayor inversión no implica siempre mayor rapidez a la hora de hacer crecer las visitas, y en algunos casos puede incluso ser contraproducente. Por ese motivo cada caso debe ser estudiado de forma individual, y si es necesario, siempre se puede recomendar una estrategia de refuerzo SEM (anuncios pagados) durante un breve periodo, para reforzar la estrategia SEO que debería ser sostenida en el tiempo en caso de no querer perder los resultados obtenidos.

Para cualquier PYME o autónomo que desee saber más sobre SEO económico, a partir de 150€ mensuales, SEM, marketing digital o incluso combinar con una estrategia de redes sociales, ahora ya sabe que es posible disponer de SEO para empresas por mucho menos de lo que nunca hubiese imaginado. Ha llegado la hora de dejarse ver en ese gran escaparate que es internet.