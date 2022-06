El 51% de los hombres españoles recurren a Internet para solucionar sus dudas sexuales

Aunque el sexo está cada vez más presente en las conversaciones entre amigos, redes sociales y medios de comunicación, hay cuestiones que se siguen ocultando, sobre todo en cuanto a sexualidad masculina se refiere. La vergüenza, los tabúes y las creencias limitantes dan lugar a que algunos hombres no se sientan especialmente cómodos a la hora de expresar de manera pública sus inquietudes sexuales, ya no solo con personas de confianza si no con un especialista.

El 80% de los hombres no acude a un profesional, lo que afecta gravemente al tratamiento, prevención y detección temprana de disfunciones sexuales como la eyaculación precoz, la disfunción eréctil y otras más graves, según I Barómetro de Salud Sexual Masculina en España elaborado por MYHIXEL, startup española destinada a mejorar el bienestar íntimo masculino.

En un contexto en el que el cuidado pormenorizado de la salud física y mental cobra cada vez más relevancia, resulta especialmente sorprendente que casi la mitad de hombres españoles que sufre disfunciones en su vida íntima no vea necesario abordarlo con profesionales. Este dato adquiere mayor relevancia si se tiene en consideración que 4 de cada 10 hombres del territorio nacional reconoce haber experimentado una disfunción sexual. Tal y como afirma Anel Martínez, sexual coach de MYHIXEL, “estas cifras demuestran la poca importancia que los hombres españoles otorgan a su salud sexual, en parte, por una falta de educación sexual previa”.

Educación sexual, una asignatura pendiente

A pesar de los muchos esfuerzos realizados en las últimas décadas en favor de la educación sexual, la ausencia de contenidos pedagógicos sobre sexualidad, fundamentales para el crecimiento personal y la adquisición de los conceptos, ideas, actitudes y lenguaje adecuados, los españoles seguimos suspendiendo en cuanto a esta materia se refiere. Y es que un 15% de los jóvenes adultos españoles asegura no haber recibido ni una hora de educación sexual en su historia escolar, y un 48% recurre a la pornografía como fuente válida de información para resolver sus dudas, según Save The Children. Si nos trasladamos a la franja de los hombres adultos, el 51,1% reconocen haber afrontado alguna duda o disfuncionalidad en su relación con el sexo hayan acudido a Internet como primera fuente de información, tal y como confirma el Barómetro de MYHIXEL.

Estas realidades constituyen factores de riesgo real para una sexualidad sana y ponen en relieve la necesidad de ofrecer contenidos de calidad científica, rigurosa, positiva y ética. “El problema no es que la primera búsqueda se haga en Internet, el problema real es que no existan herramientas que traten cada caso de manera profunda. Las informaciones y opiniones vertidas en la red no están siempre contrastadas por un profesional, por lo que pueden generarnos más dudas, falsas alarmas o llevar al hombre a tomar soluciones caseras que pueden llegar a ser verdaderamente peligrosas”, comenta Martínez.

Formación sexual online y de calidad como solución

Tras analizar el desarrollo de la educación sexual en nuestro país, asegurar el acceso generalizado y suficiente a esta materia es la siguiente tarea que desde las instituciones y centros han de cumplimentar. Con esta motivación, MYHIXEL lanza MYHIXEL Academy, una nueva plataforma digital en la que se tratan los temas más recurrentes sobre sexualidad masculina: eyaculación precoz, eyaculación retardada, adicción al porno, disfunción eréctil, etc. Con contenidos creados por terapeutas, urólogos, sexólogos, nutricionistas y entrenadores personales y divididas en bloques temáticos sobre lo que es, las causas y los tratamientos de los diferentes tipos de disfuncionalidades más padecidas por el género másculino. Además, también se tratan otras temáticas estrechamente relacionadas y de suma importancia como son la terapida de parejas o nutrición y fitness, siempre enfocados a la salud sexual.

Sin limitarse al contenido meramente escrito, esta plataforma ofrece sus cursos también en vídeo que pueden visualizarse desde cualquier dispositivo con el fin de adaptarse a las necesidades de rapidez y discreción tan valoradas a día de hoy en cuanto a la resolución de dudas sexuales se refiere. MYHIXEL Academy dispone de una serie de lecciones iniciales completamente gratuitas y cursos completos por tan solo 2,99€ con el objetivo de sentar unas bases sólidas y bien formadas en esta asignatura pendiente de los hombres españoles que es el autocuidado sexual.

Ficha técnica: El I Barómetro anual de salud sexual masculina en España ha sido elaborado por More Than Research Group. Se ha utilizado una muestra de 1.500 entrevistas sobre un universo de hombres en España de edades comprendidas entre 16 y 65 años, entre el 5 y el 15 de octubre de 2021. El acceso a la información se ha realizado por el Sistema C.A.W.I. (Entrevista online asistida por ordenador). Con un tamaño de 1.500 entrevistas, se considera que el error muestral queda fijado en el ± 3,2% para datos globales, p=q=50 con un nivel de confianza del 95%.