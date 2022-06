Eva Moral, la nueva Directora General que vuelve a Hilton Madrid

Hilton Madrid, establecimiento referente en el turismo de negocios, anuncia el nombramiento de Eva Moral como nueva directora general. Eva se une al equipo del hotel sustituyendo a Beatriz del Río que ha estado al mando desde el año 2019.





Eva Moral, hotelera de formación, cuenta con más de 15 años de experiencia internacional dentro de Hilton. Su último cargo ha sido como Directora General del Hilton Garden Inn Singapore Serangoon. Durante este periodo, Eva se ha encargado de la gestión de todas las áreas del hotel para garantizar la máxima rentabilidad empresarial, optimizando recursos y resolviendo problemas de forma eficaz y proactiva, con una actitud positiva para garantizar la excelencia del servicio al cliente y la motivación e implicación de sus equipos en Singapur, Tailandia, Dubái y Portugal.





Con una dilatada experiencia en dirección y gestión de empresas, Eva Moral empezó como Asistente del Director General en Hilton Madrid durante la pre-apertura del hotel en el año 2007. Hilton apuesta por el crecimiento y desarrollo de todos sus empleados ofreciendo planes de carrera personalizados para cada uno de ellos, Eva Moral es un claro ejemplo de superación y liderazgo femenino.





Por todo ello, además de encajar a la perfección con los valores y filosofía de la compañía, Eva Moral ha sido seleccionada para aportar, a través de su expertise internacional, estrategias para seguir consolidando el posicionamiento de Hilton Madrid como uno de los principales destinos de turismo de negocios en España, asegurando la rentabilidad del negocio y la excelencia que representa al hotel.





La nueva directora general, trabajará junto al experimentado equipo de Hilton Madrid en su objetivo de convertirse, aún más si cabe, en una opción preferente para los viajeros de negocios que buscan una estancia singular, gracias a la creación de nuevos conceptos que se sumen a la rica lista de servicios e instalaciones del hotel madrileño para posicionarle como opción privilegiada dentro del sector bleisure.





Con la ambición de asumir nuevos retos profesionales y desarrollar su crecimiento profesional y personal, Eva Moral comenta “me reincorporo al equipo profesional de Hilton Madrid Airport con el objetivo de seguir con mi pasión por mantener la excelencia en el servicio al cliente y con la intención de continuar posicionándonos como hotel de referencia dentro de esta maravillosa ciudad de Madrid”.





Hilton demuestra una vez más su compromiso por el liderazgo femenino, cuyos objetivos son fomentar los valores compartidos en el negocio de la hostelería y en la comunidad, y también incrementar el número de mujeres en puestos de responsabilidad. Con Eva Moral como Directora General se evidencia el apoyo de la compañía a las mujeres en su camino a alcanzar sus objetivos profesionales.





Acerca de Hilton Madrid Airport





Inaugurado en 2008, Hilton Madrid Airport está situado a tan solo cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas y a 15 del centro de la capital. Formado por dos torres de ocho plantas que convergen en un amplio vestíbulo, obra del arquitecto Miguel Oliver, Hilton Madrid Airport está concebido como un gran centro de negocios y convenciones.





Los espacios de trabajo de Hilton Madrid Airport disponen de luz natural y están equipados con las últimas novedades tecnológicas. Sus 284 habitaciones han sido diseñadas para el máximo confort y disfrute tanto de los viajeros de ocio como de los turistas que visitan Madrid por negocios. Hilton Madrid Airport propone una amplia oferta gastronómica que los huéspedes pueden degustar en el buffet La Plaza, el restaurante Reserva Grill y el Ferrum Bar.





HILTON MADRID AIRPORT

Avenida Hispanidad 2-4, 28042 Madrid

www.hilton.com





Acerca de Hilton Hotels & Resorts





Hilton (NYSE: HLT) is a leading global hospitality company with a portfolio of 18 world-class brands comprising more than 6,800 properties and more than 1 million rooms, in 122 countries and territories. Dedicated to fulfilling its founding vision to fill the earth with the light and warmth of hospitality, Hilton has welcomed more than 3 billion guests in its more than 100-year history, earned a top spot on the 2021 World’s Best Workplaces list and been recognized as a global leader on the Dow Jones Sustainability Indices for five consecutive years.





In 2021, in addition to opening more than one hotel a day, Hilton introduced several industry-leading technology enhancements to improve the guest experience, including Digital Key Share, automated complimentary room upgrades and the ability to book confirmed connecting rooms. Through the award-winning guest loyalty program Hilton Honors, the nearly 128 million members who book directly with Hilton can earn Points for hotel stays and experiences money can’t buy.





With the free Hilton Honors app, guests can book their stay, select their room, check in, unlock their door with a Digital Key and check out, all from their smartphone. Visit newsroom.hilton.com for more information, and connect with Hilton on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube.





Con cerca de un siglo de historia, Hilton Hotels & Resorts ha dado la bienvenida a viajeros de todo el mundo. Con más de 6800 hoteles en seis continentes y portafolio de 18 marcas en 122 países. Hilton Hotels & Resorts están ubicados en los destinos más solicitados del mundo, lo que ofrece valor a cada huésped que atraviesa sus puertas. Los miembros de Hilton HHonors que reserven directamente a través de los canales preferentes de Hilton recibirán beneficios de forma instantánea. Comience su viaje en www.hilton.com y conozca más sobre la marca en news.hilton.com o síganos en Facebook, Twitter e Instagram.