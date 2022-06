Tempel Group ofrece una amplia gama de baterías portátiles dentro de su novedoso catálogo de productos Comunicae

jueves, 2 de junio de 2022, 17:00 h (CET) Las baterías portátiles KAISE, comercializadas por la empresa especializada en el campo de la energía, son bancos de energía portátil aptos para aparatos con consumos máximos de 450W. A través de sus puertos es posible conectar dispositivos digitales como ordenadores, drones, móviles o televisiones, entre muchos otros dispositivos En un mundo donde la hiperconectividad es uno de los aspectos predominantes en la sociedad y cada vez es mayor el número de dispositivos a los que los humanos viven conectados de forma permanente, está adquiriendo mucha importancia el hecho de disponer de baterías portátiles que permitan cargar o disponer de estos dispositivos en cualquier lugar. En este sentido, Tempel Group ofrece, dentro de su amplio catálogo de productos comercializados, una interesante gama de las baterías portátiles KAISE para subsanar estas necesidades generadas.

Los usos que se le pueden dar a este tipo de baterías son múltiples. Algunos de los más habituales son de fuente energética en acampadas donde es necesario contar un refuerzo para la caravana, en viajes largos donde las tabletas se quedan sin batería debido al uso que realizan de ellas los niños, para poder conectar una herramienta eléctrica en lugares donde es imposible conectar el cable a ninguna toma de corriente o para cargar la batería de un dron y poder seguir volando durante más tiempo.

Las baterías comercializadas por Tempel Group poseen cuatro capacidades que van desde los 88.8W/h hasta los 444W/h pasando por 155 y 222W/h. De este modo, dichas capacidades permiten la recarga en varias ocasiones de un portátil, un smartphone o la cámara de fotos e incluso de hacer funcionar una nevera en el maletero del coche.

Al tratarse de baterías de litio polímero permiten profundidades de descarga de hasta el 90% y más de 500 ciclos de vida siempre que se realice un uso adecuado. Los diferentes modelos de baterías KAISE varían entre los 0,84kg del modelo S88 hasta los 4,5kg de la S710. Así mismo, su diseño ultra compacto y las asas que incorporan tres de los cuatro modelos logran que su transporte y manejo sea sencillo.

La instalación de estos productos se limita únicamente a pulsar el botón de encendido y es posible cargarlas a través de un panel fotovoltaico, la toma del encendedor del coche o un enchufe de pared. Además, es posible conocer el nivel de carga gracias a la pantalla LCD que incorporan en el frontal.

En relación a los puertos de salida de estos productos, disponen de múltiples USB de tipo A y C, salidas de continua a 12V, 10A y de alterna en onda sinusoidal pura en el caso de la S710 de 444W/h. La gran cantidad de tipos de salida que poseen permiten la compatibilidad con todo tipo de dispositivos eléctricos.

Así, las ventajas de las baterías KAISE comercializadas por Tempel Group podrían resumirse en que poseen una gran durabilidad gracias a la alta profundidad de descarga permitida, es posible la carga de muchos dispositivos de forma simultánea en muchos dispositivos y son ligeras, robustas y no requieren de instalación.

Por último, ante cualquier duda sobre la duración o sobre qué dispositivos pueden ser conectados a las baterías portátiles, Tempel Group recomienda ponerse en contacto con su propio servicio de atención al cliente o en la propia página https://tempelgroup.com/estacion-energia-portatil/ . En la misma, los clientes podrán localizar donde comprar los productos, tanto en tienda física, como a través de la venta online.

Tempel Group es una compañía creada en Barcelona con 44 años de experiencia, que ha desarrollado su actividad a través de cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios, y que actualmente dispone de actividad comercial en más de 22 países y sedes propias en 18 ciudades.

El foco y visión i+D está puesto en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia energética, a través de una gran oferta de soluciones integradas de vanguardia, que conllevan la transición de la sostenibilidad y el uso de energías limpias mediante la integración de tecnologías tradicionales con tecnologías avanzadas de gestión energética e Internet of Things en todos los ámbitos.

Más informacióin en www.tempelgroup.com

