Estudios Sanitarios Andramari abre la preinscripción de sus cursos de formación reglada

jueves, 2 de junio de 2022, 12:22 h (CET) Los cursos de Higiene Bucodental y Auxiliar de Enfermería son los más demandados por los alumnos del centro El Centro de Estudios Sanitarios Andramari ha abierto el periodo de preinscripción para sus cursos de formación reglada de Higiene Bucodental y Auxiliar de Enfermería de cara al periodo 2022/2023.

En los cursos de enseñanza reglada preparan a sus alumnos de manera presencial, semipresencial o a distancia para que sean capaces de superar las pruebas libres convocadas por los Departamentos de Educación correspondientes, además de realizar su matriculación, lo que agiliza el proceso.

Igualmente, en el centro se imparten una gran cantidad de talleres y cursos sanitarios no reglados entre los que destacan: el Curso de Quiromasaje, Masaje Deportivo, Auxiliar de Fisioterapia y Rehabilitación, el Curso de Auxiliar de Geriatría, de Odontología y de Fisioterapia, entre otros.

Persiguiendo el objetivo de que los alumnos puedan poner en práctica todos sus conocimientos, los estudiantes del centro participan en diversos eventos que se organizan en la capital vizcaína como la Ausartan Race 2022 y la Laboral Kutxa Bilbao Menditrail, en los que los alumnos del Curso de Quiromasaje, Masaje Deportivo, Auxiliar de Fisioterapia y Rehabilitación ofrecen masajes a los participantes de las carreras, siempre bajo la tutorización de sus profesores.

Los alumnos del Centro de Estudios Andramari disponen de una gran variedad de talleres y cursos de formación reglados y no reglados con unas condiciones muy competitivas, amplia flexibilidad ya que se adapta a cada situación personal, enseñanza de calidad, metodología de aprendizaje adaptada a los exámenes oficiales y basada en la práctica, amplitud de horarios, becas y la máxima garantía y defensa de sus derechos.

Información de la empresa

ESTUDIOS SANITARIOS ANDRAMARI está especializado en la Formación Sanitaria, reglada y no reglada de forma presencial en Bilbao y a distancia en otras provincias desde 1994. Con una amplia oferta educativa, se ha consolidado como uno de los centros de referencia en la formación orientada a la inserción laboral de sus alumnos en el extenso ámbito de la salud: enfermería, odontología, fisioterapia, osteopatía, naturopatía, acupuntura… Entre sus fortalezas destaca su consolidado cuerpo docente con pleno dominio sobre las materias específicas de sus programas y su amplia experiencia, buscando la calidad de la enseñanza.

