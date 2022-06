Musicdibs.com, primera plataforma de España para registrar derechos de autor de artistas con blockchain Comunicae

jueves, 2 de junio de 2022, 08:30 h (CET) iCommunity Labs, la compañía líder en blockchain as a service, lanza Musicdibs.com, una pionera aplicación web para registrar derechos de autor de artistas con un descuento de lanzamiento del 70% de por vida para las primeras 1000 suscripciones Musicdibs.com, democratiza el registro de los derechos de autor, proporcionando una certificación digitalizada y descentralizada que abarata y facilita el proceso.

Al registrar una obra, se genera un certificado que va vinculado a la identidad del usuario, la cual es previamente verificada para asegurar su legitimidad. Esta certificación supone una prueba fehaciente y segura de pertenencia, gracias a la criptografía y blockchain, que ofrece una base de datos descentralizada, transparente e inmutable.

Musicdibs.com, supone una disruptiva alternativa a las tradicionales plataformas de registro, ayudando a todo tipo de artistas, profesionales y amateurs, y eliminando el miedo a posibles plagios al compartir sus obras en redes y plataformas musicales.

“Con Musicdibs.com, se busca facilitar a todo tipo de artistas, la protección segura de sus creaciones de la forma más sencilla y barata del mercado, gracias a la tecnología blockchain” comentó Miguel Ángel Pérez CEO & Co-founder & de iCommunity Labs.

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo. En pocos clics los usuarios pueden verificar su identidad, subir un archivo (canción, letra, ritmo...etc) y certificarlo. La aplicación web, permite que el proceso de notarización sea público o privado, en función de si el usuario quiere hacer públicos sus datos personales asociados a cada certificación. Además permite compartir las pruebas de certificación a través de diferentes canales (email, whatsapp, RRSS, etc.) con otras personas.

Musicdibs funciona con créditos que se pueden adquirir mediante la compra de diferentes packs, y/o suscripción anual. Próximamente será posible usar como medio de acceso a los servicios el token nativo de iCommunity (ICOM).

Acerca de iCommunity Labs

Plataforma de tecnología blockchain as a service, para que todo tipo de empresas puedan aplicar a sus proyectos blockchain de forma sencilla, rápida y económica.

https://icommunity.io

