El candidato Núñez Feijóo: "En Andalucía no tenemos un candidato, tenemos un presidente” Jorge Hernández Mollar

miércoles, 1 de junio de 2022, 08:55 h (CET) Reconozco que a estas alturas de mi vida, no son las campañas electorales las que precisamente me “suliveyan” intelectualmente. Pero mi antigua relación personal con Juanma Moreno y el convencimiento de que solo el proyecto del Partido Popular tiene capacidad política y de gestión para gobernar Andalucía durante los próximos años, me motivan para pronunciarme sobre esta importante cita electoral.

En Andalucía, el 19 de junio las urnas van a ser las depositarias de la voluntad de 6,5 millones de electores que elegirán a la persona que va a marcar la agenda política y los destinos de Andalucía en los próximos cuatro años. Este es el propósito del candidato Juanma Moreno, actual presidente de la Junta: atraer la confianza de los votantes para gobernar sin coaliciones o ataduras legislativas.

Al margen de las tendencias favorables que la demoscopia le atribuyen como cabeza del Partido Popular, debe saber que si se cumplieran los pronósticos, los andaluces le vamos a exigir certezas, rigor y honestidad en las decisiones que se adopten desde el Gobierno, para afrontar los graves problemas económicos, sociales e incluso políticos que hoy preocupan a la sociedad andaluza.

De los logros de su etapa de gobierno y de los compromisos que pretenda adquirir desde su programa electoral para los próximos cuatro años, le corresponde a él y a sus acompañantes de la candidatura trabajar duro y esforzarse para llegar a los hogares de los ocho millones y medio de andaluces, repartidos entre pueblos y ciudades de nuestro vasto y rico territorio. Decía Sófocles que “el éxito depende del esfuerzo”.

Aterrizar en Andalucía, como ha hecho Sánchez, para agitar el fantasma de la corrupción por quienes han protagonizado el mayor escándalo de envilecimiento institucional, como ha sido el caso de los ERES y de los 700 millones de euros dilapidados entre juergas y francachelas, es fortalecer aún más a quien ha demostrado que solo desde la justicia y un gobierno dedicado exclusivamente a gestionar con eficacia y honestidad los intereses de los andaluces, se ha podido cerrar el capítulo más humillante de la historia de Andalucía.

Después de los tres años largos de gobierno de Juanma Moreno, existe la sensación general de que en Andalucía se ha producido un profundo cambio en las formas y en la ejecución de las políticas que marcan el estilo y la eficacia de un buen gobernante. Como bien ha dicho Núñez Feijóo: "En Andalucía no tenemos un candidato, tenemos un presidente”.

Después de los tres años largos de gobierno de Juanma Moreno, existe la sensación general de que en Andalucía se ha producido un profundo cambio en las formas y en la ejecución de las políticas que marcan el estilo y la eficacia de un buen gobernante. Como bien ha dicho Núñez Feijóo: "En Andalucía no tenemos un candidato, tenemos un presidente".

Solo un avezado gallego es capaz de resumir en una frase el elemento diferenciador entre Juanma Moreno y el resto de los candidatos. Diferenciación que no es baladí, porque no hay aspirante que pueda superarle en la empatía y conexión con los ciudadanos, ni en la capacidad de trabajo y entendimiento que ha caracterizado al Gobierno de la Junta de Andalucía durante su mandato. Al menos yo no lo veo entre ninguno de sus competidores. Comentarios Casas -Viejas 01/jun/22 14:04 h. "La mas alta ocasión que vieron los siglos pasados,los presentes, ni esperan ver los venideros". Lepanto/MdeC. Es lo qu ocurriría si el PP llegara a sacar mayoría. De entrada el inspector de sanidad Carlos Yañez sería rehabilitado. Ha sido el único de toda la España corrupta que destapó el caso iDental. Una cadena de 26 clinicas donde se extraían dientes sanos para cobrar los implantes. Nada mas publicarse el caso la Junta de Andalucía (la del voto cautivo) apartó al citado inspector y le abrió expediente. No hay que olvidar que el fundador de la citada cadena es García Pellicer (miembro del Opus Dei). Y el último propietario de la cadena Luis Sans, mas conocido como el buscador de "Diamantes", La UNESCO lleva tiempo interesada en conocer a la madre de ese que tiene billetes para asar una vaca, y al ex consejero de presidencia Gaspar Zarrías, el que votaba con la "pezuña". Los mismos lugareños de Bellavista/Sevilla no se explican como su paisano "Isidoro"/FG, habiendo sido el nº 1 del Clan de la "Tortilla", se metió en la puerta giratoria, el puro, el yate y la perica en bañador. Solo si gana el PP por mayoría el jerezano Pedro Pacheco puede ser nombrado Observador Avanzado para Asuntos de Justicia por el TJUE. Toda vez que sus sentencia sobre la justicia de hace 36 años tiene plena vigencia y ha llegado a crear "jurisprudencia". Incluso los 5.500 magistrados, jueces y fiscales en plantilla están dispuesto a un comunicado conjunto explicando como es posible haber llegado a ese 76% que no cree en la justicia ni por el forro, como diría el señorito del tractor cargado de "nueces" de temporada baja, Y en ese plan.

