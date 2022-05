Inflación, IPC de mayo y sectores ganadores El IPCA de mayo 2022 de España, que se sitúa en 8,7%, "es un dato negativo", pero "lo más preocupante es el dato de inflación subyacente" Redacción

martes, 31 de mayo de 2022, 12:16 h (CET) Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía, realiza un análisis sobre la alta inflación tras la publicación del Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPCA) de mayo 2022, sobre el que comenta que "tiene una parte negativa que se está trasladando a los mercados, sobre todo los mercados de renta fija, y no especialmente positivos para la renta variable", aunque señala posibles ganadores: "los bancos son los que mejor lo van a hacer y también otros sectores como las telecomunicaciones o los que tengan que ver en muy corto plazo con el consumo vacacional y con el ocio, teniendo en cuenta la próxima temporada verano".

Del Pozo afirma que "las subidas de precios hubieran podido ser contenidas en origen por parte de los bancos centrales si hubieran subido inmediatamente los tipos de interés", pero señala que "subir tipos no es inocuo y, en un momento en el que el mundo necesitaba recuperarse en términos de actividad, tal vez habría sido contraproducente poner trabas a esta recuperación".

Sin embargo, del Pozo señala que "en estos momentos, nos encontramos en una situación distinta en la que la normalización monetaria es no ya una necesidad acuciante ante los precios desmedidos, sino una realidad en vías de ejecutarse. La inflación debe controlarse", pero advierte: "el problema es que subir tipos tendrá efectos negativos sobre el crecimiento. Y, como no sabemos exactamente hasta dónde llegará la inflación ni qué grado de éxito tendrán las políticas restrictivas de los bancos centrales, tampoco podemos determinar con exactitud cuál será el impacto real sobre la actividad económica". Por ello, señala que "si los organismos monetarios consiguen contener la inflación en los próximos meses, sin un castigo excesivo sobre el crecimiento, la base del ciclo económico y, con ello, la evolución de los mercados, no tienen por qué tomar una mala senda".

Al hilo, el experto señala que el IPCA de mayo 2022 de España, que se sitúa en 8,7%, se trata de "un dato negativo", pero advierte que "lo más preocupante ha sido el dato de inflación subyacente" ya que "ha salido claramente por encima de las expectativas, superior al 4,5%, lo cual indica un efecto de segunda ronda sobre los precios en España". Para concluir, comenta que "la inversión por dividendos es una forma muy buena para cubrirse contra la inflación, siempre y cuando el perfil del inversor admita este tipo de inversiones fundamentalmente en renta variable".

