Crean un software genómico que ayuda a pronosticar cómo será la respuesta de un paciente a un medicamento La inteligencia artificial de esta herramienta ayudará a mejorar tratamientos en pacientes de enfermedades como el cáncer Redacción

martes, 31 de mayo de 2022, 11:46 h (CET) Duponte, startup del sector de la farmacogenómica con sede en Sevilla, crea una herramienta de inteligencia artificial llamada Matchgénica, que permite determinar la respuesta de pacientes a un determinado tratamiento en base a su genómica.

“Actualmente la única manera de asegurar un tratamiento efectivo sin incurrir en ensayos de prueba y error es el análisis secuencial de ADN, que no se usa de manera generalizada porque es caro para las instituciones sanitarias” indica Yolima Puentes, CEO de Duponte. En una primera etapa, la empresa quiere ofrecer esta herramienta de análisis farmacogenómico a centros sanitarios con pacientes en tratamiento de cáncer. “Con esta herramienta de inteligencia artificial se podrá determinar cómo responderán o no a cada tipo de medicamento lo que ayudará a preescribirlos adecuadamente”.

Según un estudio de la división de oncología de The Washington University, han aumentado un 75% los casos de no respuesta farmacológica que se han presentado en el tratamiento anticancerígeno, por lo que se hace patente la necesidad de un diagnóstico previo a la implementación de un medicamento. Por eso, una herramienta como Matchgénica puede ser clave para iniciar tratamientos preventivos y adecuados en el control de enfermedades como el cáncer.

Esta empresa, apoyada por el Programa Minerva de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Vodafone, posibilitará que instituciones sanitarias anticipen la efectividad de los tratamientos que prescriben a sus pacientes. Las instituciones sanitarias que quieran participar en el proyecto pueden darse de alta en la página web www.duponteadn.com hasta el 31 de julio de 2022. Hasta 16 hospitales de la provincia de Sevilla podrían beneficiarse de este proyecto de prevención.

