La mejor opción para el Transfer en los aeropuertos de Tenerife

martes, 31 de mayo de 2022, 08:30 h (CET) El turismo nacional o interno ha experimentado una subida exponencial como consecuencia de las limitaciones de la pandemia, que ha obstaculizado la salida de la población a destinos internacionales. Por suerte, España es un país que goza de un patrimonio turístico tan amplio como rico y cuenta con una oferta en la que los viajeros pueden disfrutar casi de cualquier cosa que deseen: montaña, costa, playa, nieve, desierto, fiesta, cultura, descanso y muchas más alternativas. Aunque el territorio en su totalidad tiene atractivos en cada rincón, algunos lugares suelen ser receptores frecuentes de visitantes. Éste es el caso de Tenerife, que alberga un alto porcentaje del turismo nacional de España.

En efecto, esta isla y sus rincones se han convertido en el apeadero preferido de quienes se acercan a las Canarias. Su clima, sus playas, su ambiente y la oferta de entretenimiento que proporciona hacen de esta porción de tierra rodeada todo un paraíso al que merece la pena escaparse. Además, su adaptación al turismo ha sido realmente exitosa, y prueba de ello son sus dos aeropuertos (Norte y Sur), que garantizan la cobertura y el servicio para todos sus clientes.

No obstante, moverse por la isla no siempre es tarea fácil, así que a continuación hablaremos de la opción de transfer en Tenerife más interesante y cómoda.

Orange Bus

El volumen de turistas que recibe Tenerife supone una oportunidad que los empresarios no han querido dejar pasar. Y es que son muchos los sectores que tienen la posibilidad de beneficiarse de este flujo constante, como el caso del transporte, que se hace necesario en cualquiera de sus versiones para trasladarse desde ambos aeropuertos hacia cualquiera de las poblaciones. Actualmente, la opción más interesante y satisfactoria para los turistas viene de la mano de Orange Bus, una empresa británica que opera en ambos aeropuertos y que se dedica a llevar tanto a individuales como a grupos a sus destinos finales.

Para cumplir eficazmente con su cometido, esta compañía dispone de varios servicios que se adaptan a la demanda y las preferencias de cada cliente.

Transporte compartido

Para aquellos momentos en los que vayamos a realizar un viaje familiar o con amigos, la opción de contratar un medio de transporte grupal es la más eficaz. Poco importa si el grupo es de 5 o 40 personas, ya que desde la empresa disponen de los medios adecuados para alojar a todos los usuarios. El bus se encargará de dejar a los clientes en sus respectivos alojamientos. Incluso si viajamos en solitario, tenemos la opción de congregar a otros visitantes que necesiten transporte al igual que nosotros y contactar con Orange Bus.

Traslados privados

En el caso de que viajemos por motivos de negocios o, sencillamente, queramos disfrutar de nuestra estancia con total discreción, la compañía ofrece a sus clientes la opción de proporcionarles un transporte individual y privado que no tendrán que compartir con nadie. El proceso de reserva es igual que en el caso de los grupos. En esta ocasión, en lugar de un bus, la empresa envía coches individuales o un servicio de taxi que traslada al cliente hasta la puerta misma de su alojamiento.

Traslados de Golf

Oragne Bus ha desarrollado un servicio especial de transporte para aquellos que llegan a la isla para jugar al golf. No debemos olvidar que se trata de una compañía británica y que muchos de los turistas que recalan en Tenerife para practicar este deporte son compatriotas, por lo que no es de extrañar que se hayan especializado. De hecho, no sólo disponen de transporte, sino que también a través de su web es posible hacer la reserva de vacaciones con golf incluido.

Cruceros

Otra gran demanda de transporte llega con los cruceros, que atracan en las zonas costeras de la isla. Para estas ocasiones, la compañía ofrece la opción de contratar un bus turístico que pasea a los usuarios por distintas rutas en las que se puede disfrutar de la belleza de Tenerife, su naturaleza y sus poblaciones. Este servicio está disponible únicamente para pasajeros procedentes de cruceros, por lo que la reserva anticipada es indispensable.

Movilidad reducida

Si acaso sufrimos de algún problema de movilidad reducida o alguno de nuestros acompañantes, Orange Bus cuenta en su flota con vehículos adaptados a estas necesidades, ofreciendo a los clientes un servicio personalizado y de calidad.

