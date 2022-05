Cuatro consejos para mejorar la iluminación de tu casa La luz en la decoración del hogar es capaz de modificar por completo la percepción visual que se tiene del entorno Redacción

martes, 31 de mayo de 2022, 08:19 h (CET) Hemos permanecido demasiado tiempo encerrados en nuestras casas, sucumbiendo ante el estrés y ansiedad que esta problemática ha incitado sobre la población. Es hora de hacer renovaciones en el hogar que nos impulsen a llevar a cabo grandes cambios en nuestro día a día, a luchar contra la monotonía y a embarcarnos en una búsqueda para disfrutar de experiencias nuevas. Muebles nuevos, cambios en la decoración... y lo más importante: renovaciones en los sistemas de iluminación. Pero, ¿es acaso tan importante escoger el tipo de luces que iluminan el hogar? ¿Cómo podría llevar a cabo este tipo de cambios en casa?

Prepara la iluminación de tu casa con estos 4 consejos

A pesar de que muchos infravaloran el papel que juega la luz en la decoración del hogar, lo cierto es que es capaz de modificar por completo la percepción visual que se tiene del entorno, creando ambientes diferentes y despertando emociones que varían en función de la persona y el tipo de luces utilizadas. Los especialistas en iluminación LED de www.siraled.com saben que esto va mucho más allá de otorgar luz a un espacio: con la iluminación, concedes una personalidad única cuyo potencial podrás explotar según la decoración empleada.

En los siguientes apartados te mostraremos cuatro sencillos trucos que puedes utilizar para mejorar la iluminación de tu hogar.

La diferencia entre la luz cálida y la luz fría

A la hora de elegir un tipo de iluminación para las habitaciones, es muy importante cuidar los detalles para evitar acabados propios de un consultorio médico. Es por ello que debemos tener en cuenta el factor de la "temperatura" de las luces, dado que un dominio sobre este aspecto puede ayudarnos a conseguir diseños ricos y elaborados con los que enriquecer la decoración del hogar. A la hora de elegir entre una luz cálida u otra fría, hemos de considerar el tipo de espacio en el que nos encontramos y el uso que se le suele dar. Por ejemplo, todos aquellos lugares que requieran silencio y concentración (rincones de lectura, mesas de trabajo, cocina... etcétera) necesitan de luces frías que no desvirtúen los colores allí presentes. Por otra parte, las luces cálidas consiguen crear una iluminación ambiental ideal para todos aquellos espacios en los que queramos generar un aire más amable y acogedor.

Mejor con luz indirecta

Abusar de las luces frías puede provocar que tu casa parezca la consulta de un dentista o una sala de interrogatorios. Evita iluminar habitaciones con un único punto de luz para no crear sombras incómodas, diseñando para ello un sistema de iluminación de diferentes puntos que consigan generar una luz indirecta y tamizada. Un truco que suele emplearse para estos diseños se basa en el uso de falsos techos que consigan ocultar las luminarias, aunque también pueden recurrirse a otras soluciones, tales como el desplazamiento de la línea de focos hacia los laterales para que la luz incida de forma vertical en determinadas superficies, o bien apliques para techos y paredes que consigan proyectar la luz difusa.

Mantén bien iluminadas las zonas de paso

Un espacio al que pocos suelen prestar atención pero que, a la hora de la verdad, son determinantes a la hora de definir el tipo de ambiente que caracteriza a un hogar. Sin lugar a dudas, el pasillo es el espacio más transitado de una casa, sirviendo como una zona puramente funcional en la que no se debería gastar mucho dinero para conseguir iluminaciones ambientales ni secundarias. Para garantizar una buena iluminación en los pasillos emplea luces blancas que otorguen buena visibilidad, principio aplicable también para otros espacios de la casa como las escaleras. También deberás procurar que los interruptores estén correctamente iluminados, para que las personas que vayan de una habitación a otra no tengan problema a la hora de alumbrar los distintos espacios de la casa.

Utiliza reguladores de luz

Los reguladores de luz se tratan de dispositivos que funcionan de una forma muy similar a los interruptores, dado que permiten llevar un mayor control de la intensidad de la luz en los diferentes espacios de la vivienda. Se puede utilizar un regulador para una misma luminaria, pero empleando para ella diferentes grados de intensidad. Una de las principales ventajas de las que se puede disfrutar con estos reguladores es de un mayor confort visual, gracias a la posibilidad de garantizar la cantidad de luz exacta necesario para ver lo que necesitamos en cada momento y en función de la actividad que estuviéramos llevando a cabo. Sin embargo, el beneficio más importante que pueden percibir los usuarios de los reguladores de luz se basa en el ahorro de energía que estos dispositivos son capaces de conseguir, gracias a la posibilidad de ajustar la intensidad de la luz para que sea menor que la emitida por otros sistemas de iluminación monomodal.

