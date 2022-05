JBH Financial Group une fuerzas en OpenSea.io para lanzar su nueva colección de NFT Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 16:38 h (CET) Desde hace ya un año JBH Financial Group está trabajando en un proyecto NFT en OpenSea.io, plataforma líder mundial en venta de NFT Desde hace ya un año JBH Financial Group está trabajando en un proyecto NFT en OpenSea.io, plataforma líder mundial en venta de NFT.

¿Qué son los NFTs?

Los NFTs o tokens no fungibles, son una clase de activos digitales que se almacenan y manejan dentro de una cadena de bloques (blockchain). Los NFT han superado ampliamente a las criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en los últimos meses.

Paris Hilton, Justin Bieber, Lionel Messi, Jimmy Fallon, Steph Curry, Post Malone y otras muchas celebridades de alto perfil tienen NFT de Ethereum.

El volumen de ventas de NFT aumentó un 21.000% en 2021, hasta superar los 17.000 millones de dólares en 2022 se espera superarlo con creces.

La colección de JBH Financial Group se llama FalCoin by JBH y está compuesta por 10.000 unidades y 3 evoluciones posibles con diferentes características y posibilidades.

Cada evolución da derecho a diferentes bonificaciones y recursos, ideales para conseguir ingresos pasivos mientras seas propietario de uno de estos NFT.

¿Cómo se genera dinero con esta colección?

Los propietarios de un NFT de FalCoin by JBH tienen 3 opciones disponibles, rentabilidad mensual por tener este NFT en modo Staking, recibir el 10% de la recaudación conseguida en OpenSea.io cada 1.000 unidades vendidas, o participar en los beneficios obtenidos con la colección mediante la tokenización del proyecto.

Además de la más común de todas, que es la venta del NFT en el mercado a un precio superior al de compra.

Los propietarios de estos NFT los pueden evolucionar seleccionando entre las 3 opciones disponibles, pudiendo cambiar el modo cada vez que lo deseen.

¿Dónde se puede ver el proyecto?

Desde la página web de JBH Financial Group, desde OpenSea.io, desde Discord, o desde las redes sociales del Proyecto @FalCoinNFT que poco a poco van consiguiente miles de seguidores.

¿Dónde se puede informarse con más detalles sobre esta colección de NFT?

Es posible ponerse en contacto con JBH Financial Group en el teléfono 972354774 y concertar una visita, un asesor de proyecto se pondrá en contacto contigo para darte detalles sobre los NFT de esta colección sin ningún compromiso.

También se pueden dejar los datos en www.jbhfinancialgroup.com y se será atendido en pocas horas.

¿Son seguros los NFTs?

Los NFT son certificados de propiedad virtuales que se compran y venden online empleando criptomonedas. Lo que se debe de tener en cuenta con los NFT es su característica no fungible y que están grabados en la Blockchain. Como ya se sabe esto lo hacen inmutables, indivisibles y únicos.

Siempre han de comprarse en sitios especializados y se trata de verificar la autenticidad del NFT en https://etherscan.io donde se podrá ver el Smart Contract asociado.

Cuanto a la inversión recuerdan que los NFT y las criptomonedas no están reguladas por la CNMV a fecha de hoy. La Unión Europea está trabajando ya en un reglamento, que podría aprobarse a finales de 2022. Se trata del MiCA, el reglamento europeo para las criptomonedas, con el que la UE quiere regularizar todo lo referente al mercado de criptoactivos dentro el espacio económico europeo.

