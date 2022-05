Fundación COPADE pone en marcha formaciones para fomentar el empleo a través de la detección y solución de Necesidades No Resueltas en el campo de la Transición y Transformación Ecológica Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 14:58 h (CET) Las formaciones, dirigidas a desempleados, pretenden detectar aquellas Necesidades No Resueltas (NNR) en el campo de la Transición y Transformación Ecológica para crear soluciones y proyectos de interés para entidades empleadoras. Se realizarán un total de 4 talleres presenciales en las CCAA de Andalucía, Región de Murcia y Extremadura, dirigidos a 26 personas desempleadas cada uno con dinámicas de innovación social bajo la metodología Grashopper® En un contexto de crecimiento económico y de transición ecológica, Fundación COPADE ha decidido llevar a cabo una innovadora iniciativa formativa y experiencial para personas desempleadas, enmarcado en el proyecto Empleaverde, en la que se detectarán Necesidades No Resueltas en el campo de la Transición y Transformación Ecológica para crear soluciones que se conviertan en proyectos de interés para entidades empleadoras y fomentar de esta forma la generación de empleo y la contratación.

Tanto la sociedad como las empresas han cambiado o están en proceso de cambio, por eso, los problemas a los que nos enfrentamos también necesitan de soluciones diferentes e innovadoras. Y, aunque los datos de paro registrados durante el pasado mes de abril suponen la cifra más baja en un mes de abril desde 2008, es imprescindible fomentar que las personas conecten con su espíritu responsable, creativo e innovador para desarrollar habilidades y adquirir herramientas altamente demandadas por las entidades empleadoras.

En este sentido, COPADE apuesta por ofrecer la metodología patentada Grashopper®, que enfoca la innovación desde la persona (el innovador) y las Necesidades No Resueltas y no desde las ideas. Además, aquellos participantes que superen todos los pasos, con retos evaluables objetivamente, recibirán el Certificado de Innovador/a, acreditándoles como personas capaces de crear y provocar innovación y serán personas atractivas para las entidades empleadoras.

En qué consisten los talleres y dónde se llevarán a cabo

Se llevarán a cabo un total de 4 talleres presenciales en las comunidades autónomas de Andalucía, Región de Murcia y Extremadura y que estarán dirigidos a 26 personas desempleadas que se seleccionarán con ayuda de los Ayuntamientos de cada ciudad.

En principio, el único requisito para poder disfrutar de los talleres es ser desempleado/a, poder demostrarlo con documentación oficial y estar interesado/a en el sector verde.

Cada taller tendrá una duración de 16 horas presenciales a repartir en dos días durante los que se podrán desarrollar iniciativas o proyectos para abordar las Necesidades No Resueltas. Posteriormente al curso presencial, se llevará a cabo un acompañamiento personalizado y a distancia de otras 8 horas para orientar las iniciativas que se van a desarrollar.

Por último, el proceso incluye una evaluación individual de forma que permitirá definir quien lo supera con éxito.

¿Qué objetivos tienen estos talleres?

Activar a las personas para que sean agentes del cambio desde su espíritu responsable, creativo e innovador. Que adquieran confianza en sí mismas y tengan actitud comprometida con los retos que asuman. Que identifiquen Necesidades No Resueltas de transición ecológica (o las NNR para su empleabilidad). Que encuentren, individualmente o en equipo, al menos una posible solución a las NNR elegidas. Que manejen de forma fluida los conceptos básicos sobre Agenda 2030 y ODS y sobre la medición de la Huella Social como herramientas de transformación empresarial. Crear un plan de acción que lleve a un empleo. Reconocer con el Certificado de Innovador a aquellos participantes que durante el Grasshopper® hayan superado los requisitos necesarios para su obtención. Proporcionar metodología, herramientas y habilidades para ser valorados como candidatos innovadores por los empleadores. COPADE además incorporará al equipo del proyecto a una persona dedicada a promover la búsqueda de empleo verde para las personas destinatarias: trabajos en agricultura, actividades de fabricación, investigación y desarrollo, administración y servicio que contribuyan sustancialmente a preservar o restaurar la calidad medioambiental. Esta persona se encargará de apoyar en la elaboración de perfiles y otras herramientas para la búsqueda activa y de buscar entidades en cada provincia que puedan estar interesadas en la contratación de personas con las cualidades que obtendrán con los talleres y procesos.

Así es el proceso de inscripción

Las formaciones gratuitas podrán realizarse hasta que finalice el proyecto en el mes de enero de 2023 o hasta que se alcance el cupo máximo de personas destinatarias. Se prevén que comiencen a partir del próximo mes de junio y las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/6aRcsnFr2d4RS9gZ7

En definitiva, con esta propuesta de dinámicas de innovación social se pretende formar personas: capaces de crear soluciones distintas a las NNR; conectadas con su yo responsable, creativo e innovador, capaces de encontrar soluciones inesperadas; comprometidas con la sostenibilidad en todo lo que hacen e impulsan; personas que se ven capaces de cualquier cosa, de cambiar ellas mismas para cambiar el mundo y que además sean personas con perfiles atractivos para los empleadores.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa Empleaverde y cofinanciación del Fondo Social Europeo, y la colaboración de la consultora Rise of Innovator (Creadores de lo Inesperado S.L.), especialistas en la metodología Grasshopper que se va a aplicar.

