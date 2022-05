El sector de los áridos reafirma su importancia estratégica para cumplir con los objetivos de neutralidad climática Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 17:11 h (CET) El VI Congreso Nacional de Áridos ha terminado de situar a las empresas del sector en el centro del escenario de la economía circular, una de las revoluciones más importantes que se está afrontando en toda Europa. Las conclusiones del congreso muestran que la industria de los áridos es y seguirá siendo imprescindible para el desarrollo económico y social de España Hoy concluye la VI edición del Congreso Nacional de Áridos, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo y organizado por la Federación de Áridos (FdA). En la clausura han participado Enrique Fernández Rodríguez, consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias; Alfredo García Quintana – concejal de Gobierno de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo; José Luis Parra y Alfaro, presidente del Comité Científico y Ramón Ruberte Auré, presidente del Comité Organizador y presidente de Federación de Áridos.

El consejero del Principado de Asturias, Enrique Fernández Rodríguez, en su intervención en el acto de clausura, ante los más de 800 congresistas, ha puesto de manifiesto que “la lista de lo que se fábrica con áridos es muy extensa. Incluso son también imprescindibles para la reducción de las emisiones contaminantes en las centrales térmicas, para la producción de fertilizantes, la depuración de aguas o como aditivos para los piensos. ¿Qué haríamos sin todos estos productos? En resumen, los áridos son estratégicos para nuestra vida diaria y, por eso, debemos reconocer su valor. Al mismo tiempo, debo felicitarles ya que, en este VI congreso han debatido sobre aspectos de crucial importancia. Nuestra vida y nuestro entorno no sería posible sin los áridos y los minerales”.

El concejal de Gobierno de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, por su parte, ha agradecido a los asistentes que hayan apostado por venir a la capital del Principado esperando que hayan podido disfrutar de sus muchos encantos culturales y gastronómicos, además de la belleza del paisaje de su entorno y deseando que puedan disfrutar en los días siguientes de la ciudad.

El presidente del Comité Científico, José Luis Parra y Alfaro ha destacado que, una vez más, el sector de los áridos vuelve a sorprender con unos contenidos técnicos y científicos completamente alineados con las últimas tendencias de desarrollo de los sectores industriales, situándose a la vanguardia de la sostenibilidad. Agradece el esfuerzo de todos los ponentes y comunicadores, presidentes de mesa, moderadores, participantes en masas redondas pues ellos son el alma del congreso.

Ramón Ruberte Auré, presidente de la Federación de Áridos ha destacado, en su turno de palabra, el “importantísimo éxito del VI Congreso Nacional de Áridos que, a pesar de la pandemia por COVID-19 y de todas las incertidumbres actuales ha colmado las expectativas de los organizadores, llegando a la altura de las cinco ediciones anteriores - celebradas en 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018 en Zaragoza, Valencia, Cáceres, Madrid y Santiago de Compostela, respectivamente –. En estos días -continuó Ruberte- se ha podido constatar que el sector sigue apostando por el futuro a pesar de las muchas dificultades que todavía lo amenazan aplicando enfoques modernos y profesionales a una actividad en constante evolución técnica. Puede asegurarse que la industria de los áridos es, y seguirá siendo, imprescindible para el desarrollo económico y social de España y para el cumplimiento de los objetivos de neutralidad climática del país y de Europa. Su repercusión económica va más allá de la construcción, ya que una parte importante del producto interior bruto del país es totalmente dependiente de las canteras y las graveras. La sostenibilidad de esta industria es una constante integrada en las actuaciones de todas las empresas del sector. Pero más importante, si cabe, es la apuesta por el desarrollo sostenible y por la aplicación de los mejores estándares medioambientales, de neutralidad climática, de economía circular, de calidad de producto o de seguridad, entre otros. El lanzamiento de Áridos 2030 como estrategia para alinear al sector con lo que toda la sociedad espera de él ha sido una de las referencias transversales de este congreso”.

En los actos de clausura, Juan Cofiño González, vicepresidente del Principado de Asturias y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático ha participado en la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales FdA de Desarrollo Sostenible en el sector de los áridos, haciendo entrega de los galardones a los veintiún ejemplos de sostenibilidad seleccionados por un jurado independiente presidido por María Belarmina Díaz Aguado - directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias.

Por su parte, César Luaces Frades, director general de la Federación de Áridos ha asegurado que “todavía con la pandemia y todas las complicaciones de este año, parecía imposible lograr un éxito como este, pero, con el trabajo de todos, lo hemos vuelto a hacer. Hemos cumplido con uno de nuestros lemas: El congreso del reencuentro. Estoy convencido de que todos hemos sentido la alegría que flota en el aire. Y eso, para nosotros los organizadores, vuestra felicidad no tiene precio y es la nuestra”. El congreso ha terminado de situar a las empresas de áridos en el centro del escenario de la economía circular, una de las revoluciones más importantes, que se está afrontando, en toda Europa. La economía lineal es historia. La gran contribución es la durabilidad de los áridos y el potencial de gestión que tienen las explotaciones mineras.

Asimismo, se han explorado vías de colaboración y de actuación en materia de energía, para fomentar la introducción de energías renovables a través del autoconsumo en las explotaciones y las plantas de tratamiento, para la eficiencia energética, y también buscando el apoyo para el sector a través de programas de ayudas, líneas de apoyo a la inversión, desgravaciones fiscales y líneas de crédito.

Los áridos demuestran ser un producto estratégico e imprescindible para que la Unión Europea pueda alcanzar sus objetivos de neutralidad climática como se desprende de las conclusiones de las diferentes mesas. También se ha puesto de manifiesto el rol de todos los materiales de construcción y que todos ellos tienen por delante un reto medioambiental extraordinario.

La minería de los áridos necesita seguir construyendo e impulsando una imagen transparente, creíble, próxima y sensible a las inquietudes de su entorno, para luchar contra el fenómeno NIMBY y, así, poder asegurar un suministro de áridos cercano, fiable, sostenible y, sobre todo, duradero en el tiempo. Otro de los retos es el de poder realizar una comunicación eficaz y concisa a una sociedad saturada de mensajes. La industria debe ser capaz de trasladar a la sociedad todas las acciones positivas y su contribución permanente.

Estas empresas crean riqueza en el entorno más próximo, integrando en su gestión los principios del desarrollo sostenible, previniendo y minimizando las afecciones ambientales, gestionando las reservas geológicas de materiales aptos para la producción de áridos, formando a sus trabajadores y protegiendo su seguridad y salud, investigando para la mejora continua de las técnicas utilizadas en esta actividad y siendo proactivos en la búsqueda de aplicaciones y mercados para sus productos.

Como conclusión final, puede asegurarse que la industria de los áridos es, y seguirá siendo, imprescindible para el desarrollo económico y social de España. El Plan Estratégico Áridos 2030considera e identifica todas las cuestiones mencionadas en este resumen del congreso y propone soluciones y acciones para progresar en todas ellas sin excepción.

