Schneider Electric acelera el viaje hacia una Industria Sostenible de Última Generación, en Hannover Messe

Durante la Hannover Messe 2022, Schneider Electric presentará sus innovaciones en software, hardware y servicios para permitir a la industria acelerar sus compromisos de sostenibilidad Entre las innovaciones presentadas por la compañía, destacan su nueva suite de gestión de motor, que reduce en un 50% el consumo de electricidad, y la ampliación de la gama de celdas de media tensión sin SF6 sostenible y digital, con GM AirSeT™.

La compañía sigue mejorando la resiliencia del negocio de sus clientes y amplía su plan de mantenimiento preventivo basado en la condición a los variadores de velocidad

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presentará múltiples innovaciones en la Hannover Messe 2022 con un único objetivo: acelerar el viaje hacia unas emisiones cero netas para clientes y partners.

“La industria sigue atravesando un período de cambios profundos,” asegura Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation de Schneider Electric. “Sin embargo, nuestra visión se mantiene inalterable. Queremos crear un mundo industrial eficiente, abierto y sostenible que sea capaz de adaptarse a los cambios de la demanda, las cadenas de suministro, la tecnología y las normativas. Las soluciones digitales son, de lejos, la forma más rápida de descarbonizar y preparar las operaciones para el futuro. Nuestra tecnología, combinada con los conocimientos de AVEVA, permite crear una industria de última generación con niveles nunca vistos de eficiencia, resiliencia y sostenibilidad. Con cada solución, nuestro objetivo es capacitar a nuestros clientes y a sus profesionales para que consigan sus objetivos de sostenibilidad”.

Innovaciones del futuro

Schneider Electric se enorgullece de presentar en la Hannover Messe 2022 una serie de soluciones y de colaboraciones que hacen posible el mundo industrial sostenible del futuro. Entre las soluciones, destaca EcoStruxure Automation Expert 22.0, la nueva versión del primer sistema de automatización industrial centrado en software, que mejora todavía más sus capacidades de sostenibilidad y flexibilidad en las operaciones de sectores como los bienes de consumo envasados, la logística y el agua. También se presenta EcoStruxure Machine Expert Twin, software de gemelo digital escalable diseñado para gestionar todo el ciclo de vida de la máquina, que permite a los fabricantes de maquinaria (OEM) crear modelos digitales o máquinas reales para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad, reducir el tiempo de puesta en marcha y comercialización e incrementar los costes de calidad.

En el evento, Schneider Electric también presentará una actualización de su solución de gestión de motores que ofrece un enfoque holístico de la gestión de activos con un enfoque digital avanzado. Esta actualización unifica los sistemas de gestión de energía y automatización, ayudando a optimizar el rendimiento – con un 50% menos de tiempo de inactividad del motor – y a incrementar el retorno de la inversión y la eficiencia en toda la fábrica – con un 50% menos de consumo de electricidad.

Además, ahora EcoStruxure Service Plan estará disponible para variadores de velocidad. Aprovechando la combinación de la plataforma EcoStruxure junto con el expertise remoto y on-site de Schneider Electric, el servicio proporciona un mantenimiento basado en condiciones y permite la programación dinámica del mantenimiento de los variadores de velocidad. Además, al monitorizar de forma remota el estado de las unidades, la solución es capaz de anticipar problemas y proponer acciones correctivas implementables online o en la planta por el equipo de Field Services de la compañía, que también ofrece informes de estado de los activos y consultorías anuales. Todo esto permite a los clientes disfrutar del mantenimiento adecuado, en el momento preciso, y reducir significativamente el tiempo de inactividad no programado o innecesario, al mismo tiempo que optimizan sus operaciones y mejoran la seguridad de sus operadores y de su equipo.

Schneider Electric también presentará GM AirSeT™, la última incorporación a su creciente familia de celdas de media tensión sin SF6, la innovadora solución ecológica y digital impulsada por aire puro que permite a industrias y compañías eléctricas reducir su impacto ambiental y optimizar el mantenimiento y las operaciones; y el nuevo 24V DC Easy UPS, creado para entornos comerciales e industriales en los que la interrupción del suministro eléctrico pueden poner en riesgo el rendimiento de la empresa. El nuevo SAI minimiza el tiempo de inactividad y protege el equipo, reduciendo el mantenimiento de la máquina y mejorando el control de la infraestructura industrial.

La compañía también anunciará la consolidación de su programa Partnerships for Sustainability empoderando a sus partners para dar soporte y crecer dentro de su ecosistema. El nuevo programa incluye formación integral, una oferta de productos simplificada, un ecosistema de apoyo abierto y colaborativo, así como conocimientos y expertise digitales. Como complemento a este programa, además, Schneider Electric ha añadido nuevos productos en sus gamas TransferPacT, PowerPacT and TeSys Giga.

En cuanto a colaboraciones, Stratus, Schneider Electric y Avnet Integrated están llevando las capacidades del centro de datos al Edge. La combinación de EcoStruxure™ Micro Data Centre con Stratus® ftServer® permite una rápida implementación de centros de datos de Edge Computing Zero-Touch preparados para los retos de un entorno industrial.

Por otra parte, la integración de las soluciones de gemelos digitales de ETAP con EcoStruxure Power Operation empodera a los ingenieros de sistemas de energía, que pueden tomar decisiones más informadas, evitar los posibles errores de los operadores y planificar futuras ampliaciones, mejorando los tiempos de respuesta y las acciones de contingencia.

“Estamos orgullos de presentar las últimas colaboraciones entre Schneider Electric y AVEVA en la Hannover Messe 2022. Los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir de primera mano cómo nuestro concepto de Centro de Operaciones Unificado puede empoderar a las empresas del sector industrial. La innovación basada en datos para acelerar la transformación digital de la industria es la manera en la que contribuimos junto a Schneider Electric a un futuro más sostenible,” afirma Caspar Herzberg, Chief Revenue Officer de AVEVA.

La presencia clave de Schneider Electric en las sesiones de la Hannover Messe

A través de presentaciones, sesiones de innovación, paneles de debate y entrevistas con portavoces, clientes, partners – incluido AVEVA – y expertos de la industria, Schneider Electric celebrará la agilidad y la adaptación experimentadas en el último año.

Lunes, 30 de mayo

[3-4 PM CEST] Rueda de prensa

Ejecutivos de Schneider Electric y AVEVA hablarán sobre el pensamiento estratégico de la compañía y la visión de las Industrias del Futuro.

Martes, 31 de mayo

[9:30-10:30 AM CEST] Desayuno con prensa

Una oportunidad para conocer las últimas soluciones de Schneider Electric y AVEVA enfocadas en la resiliencia industrial, la agilidad y la sostenibilidad.

30 de mayo – 2 de junio: Innovation Talks

Innovation Talk 1: Un futuro resiliente y sostenible

Ponentes: Niels Wessel, Offer Manager, Industrial Automation, DACH

Karim Helal, Global Innovation Ambassador

Urge una fabricación inteligente de última generación. Las empresas industriales necesitan más innovación, automatización, ecoeficiencia y agilidad en todos los niveles, no solo para lograr la sostenibilidad ambiental, sino la de las propias compañías.

En esta Innovation Talk los asistentes aprenderán cómo incrementar la sostenibilidad operacional gracias a la integración digital de los sistemas de automatización y energía; cómo aumentar una rentabilidad responsable mediante análisis avanzados y software industrial; cuándo recurrir a los expertos para lograr la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad; temas de ciberseguridad que necesitan conocer ahora mismo y cómo aprovechar un ecosistema de partners de confianza para alcanzar y superar los objetivos operacionales.

Innovation Talk 2: La próxima generación de automatización industrial

Ponentes: Leif Juergensen, System Marketing, Next Gen Automation Incubator

Marissa Mueller, Global Innovation Ambassador

"La forma en la que adquirimos, producimos, distribuimos y consumimos los bienes y servicios cada vez está más ligada a las tecnologías de la información. El trabajo remoto, las interacciones digitales y las operaciones automatizadas están aumentando. Para tener éxito en las operaciones industriales actuales, es necesario pensar de forma digital, en la que software y datos jueguen un papel protagonista".

En esta conferencia, los asistentes aprenderán cómo impulsar la sostenibilidad, la agilidad y la resiliencia de sus operaciones gracias a una automatización industrial segura centrada en el software.

Innovation Session 3: Electricidad 4.0 - La ruta más rápida hacia el Net Zero

Ponentes: Gerold Goeldner, Head of Marketing Sustainability, Europe Operations and Cordelia THIELITZ, VP Strategy, Europe Operations

Liani Toro Caballero, Global Innovation Ambassador

Más del 80% de las emisiones de CO2 están relacionadas con la energía y más del 60% de esta se desperdicia. Para combatir el cambio climático se debe conseguir una energía más sostenible e inteligente. La solución es apostar por un mundo eléctrico y digital. Schneider Electric lo llama Electricidad 4.0.

En esta Innovation Talk, los asistentes descubrirán cómo la electricidad permite una energía sostenible, ya que es eficiente y el mejor vector para la descarbonización. También verán cómo la innovación digital habilita una energía inteligente, haciendo visible lo invisible para eliminar el derroche. Finalmente, aprenderán que las cuatro revoluciones industriales han evolucionado en paralelo a las eléctricas y verán cómo Schneider Electric ayuda a sus clientes a construir un Nuevo Mundo Eléctrico en todas partes y a acelerar su viaje hacia la neutralidad climática.

Antes de celebrarse la Hannover Messe 2022, Schneider Electric recibió el premio Gold 2022 Hermes Creative Award de la Association of Marketing Communication Professionals (AMCP) en la categoría de Event Marketing, por su campaña “Discover Industries of the Future at Hannover Messe 2022”.

Código de promoción gratuito a través de este enlace para asistir a la Hannover Messe 2022 del 30 de mayo al 2 de junio, el evento que explora lo que están haciendo líderes de la industria como Schneider Electric para impulsar las industrias del futuro.