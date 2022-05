Las razones del declive repentino de las criptomonedas, según Libertex

En las últimas semanas, Bitcoin ha caído más del 50% llegando a mínimos históricos y se está produciendo un gran enfriamiento en el criptomercado, lo que ha llevado a cuestionar el futuro del mercado de las criptomonedas Las criptomonedas — y las Bitcoin, en particular — han estado en los titulares estas últimas semanas porque, para disgusto de los inversores, la moneda digital cayó a un mínimo de $29.330 registrando una disminución del 55-57% desde su máximo histórico de noviembre de 2021 de $69.000. Esto ha llevado a muchos analistas a sugerir que los inversores deben prepararse para un 'invierno criptográfico' con muchas más desventajas por delante.

De hecho, como suele ocurrir con la explosión de burbujas, se está viendo que las monedas alternativas están empezando a caer, como Terra LUNA que ha caído un 97%, de la noche a la mañana (10 - 11 de mayo). Además, esto parece que se ha extendido a la estable moneda algorítmica UST de Terra, que actualmente se cotiza a alrededor de la mitad de su valor supuestamente garantizado de $0,49.

Estos acontecimientos han llevado a muchos a cuestionar ahora el futuro de todo el mercado de criptomonedas o, al menos, de sus perspectivas a corto plazo. Pero ¿cuáles son las razones de este declive repentino y cuánto tiempo se puede esperar que persista?

¿Deben los inversores estar preparados para un largo invierno?

Analistas de Libertex dicen: "En realidad, todo depende de lo que cada uno entienda por ‘largo’. El aumento de las tasas de interés del Banco Central y la inestabilidad general significan que el mundo actualmente está en una situación de ‘risk-off’. Y con el Banco Central de Estados Unidos aparentemente intensificando su retórica agresiva, bien podrían aparecer más inconvenientes. No es una coincidencia que el pico de $63,000 de la primavera de 2021 de Bitcoin se produjera exactamente cuando la curva de rendimiento del Tesoro comenzó a aplanarse en medio de la normalización de la política monetaria del país por parte del regulador estadounidense".

Desde entonces, el Nasdaq, sobre ponderado en tecnología, ha perdido más del 25% de su valor total y muchas de las acciones de menor capitalización del índice han perdido más del 80%. Con la Reserva Federal preparándose ahora para un aumento acumulativo de la tasa de puntos porcentuales completos en los próximos dos meses, es difícil imaginar un escenario en el que las acciones de criptografía y tecnología no incurran en más pérdidas. La única pregunta que queda es si este es el final para las criptomonedas o si — como tantas veces antes —resurgirán de sus cenizas, más fuertes y resistentes que nunca.

Luz al final del túnel

Si bien las cosas pueden parecer sombrías en este momento, desde Libertex explican: "¿Recuerdas lo mal que se veían las cosas a principios de 2018 cuando Bitcoin se corrigió en un 85%? Esta finalmente alcanzó un mínimo de alrededor de $3,100 en diciembre de ese mismo año, pero ahora vale casi diez veces más. En algún momento, los especuladores serán expulsados ​​​​del mercado, dejando solo a los usuarios activos de criptografía y a los ‘HODLers’ genuinos a largo plazo, sentando las bases para un crecimiento estable y sostenible".

Esto no quiere decir que todos los proyectos sobrevivirán. Si una moneda Top 10 como LUNA puede perder un 97% en el lapso de solo 24 horas, habrá decenas de otras monedas alternativas que no lo conseguirán. "El escenario más probable no es diferente a la burbuja Dotcom de principios de la década de 2000, lo que significa que podemos esperar una desaceleración de varios años en la inversión de capital. Sin embargo, cuando llegue la siguiente fase, y lo hará, el crecimiento será mucho más viable y duradero, ya que estará impulsado por los fundamentos adecuados y una base de usuarios leales", afirman desde Libertex.

El 70,8 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los derivados y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Disponible para clientes minoristas en Libertex Trading Platform.