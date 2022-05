La nueva estrella de la Bachata moderna en España se llama 'Pau Hernandez' Comunicae

jueves, 26 de mayo de 2022, 17:06 h (CET) Pau Hernandez compositor y cantante valenciano. Estrena nuevo sencillo 'Bachata Tiempo' siendo ya su quinta composición en el género de la Bachata Pau Hernandez presenta Bachata Tiempo una creación original con ritmos alegres, modernos y renovados sin perder la esencia de la Bachata clásica.

Es una obra de su propio sello y autoría, de letras románticas que fluctúan entre el amor y el desamor.

Basada en la nostalgia del tiempo de una relación, en la que muchas personas al escuchar se pueden sentir identificadas.

Esta canción que con el paso del tiempo hará cantar, disfrutar y bailar a millones de personas en cualquier lugar o momento del día.

Pau Hernandez sigue creciendo con su estilo de música no tan común en España.

'Bachata Tiempo' es una canción en la cual confía que le ayudará a crecer en su carrera musical, llega para destacar y quedarse entre grandes éxitos de la Bachata como composiciones de la talla de Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Aventura, Prince Royce, Maria Becerra entre otros...

Llegando a tener una mayor repercusión a nivel internacional que en su mismo país natal, prueba de ello deja huellas en países como México al ser reconocido su trabajo por los mismos editores o profesionales de las plataformas de música, sonando en países como Chile, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala etc.

A pesar de la corta trayectoria como solista publica nuevo lanzamiento, tras su más reciente éxito musical anterior 'Ay Linda Mujer' de Música Regional Mexicana.

Actualmente está trabajando y componiendo para varios proyectos musicales de diferentes géneros, que seguramente cuando los presente este año a las plataformas digitales de música y a su audiencia no pasarán desapercibidos.

Bachata Tiempo está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Vídeos

Bachata Tiempo



