La iniciativa BAIDATA convierte a Bilbao en capital europea de los datos por un día

jueves, 26 de mayo de 2022, 13:52 h (CET) Bilbao se convertirá el 2 de junio por un día en la capital europea de la Data Week 2022 con la presentación pública de la iniciativa BAIDATA. La revolución del dato se ha puesto en marcha en la Península Ibérica con BAIDATA, la primera asociación dirigida a impulsar el liderazgo público-privado en la economía del dato Durante el foro, Bilbao se convertirá en la capital europea del dato con la participación de las principales organizaciones continentales relacionadas con los espacios de datos, representantes de la Comisión Europea, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como empresas digitales e industriales vinculadas al sector.

La revolución del dato se ha puesto en marcha en la Península Ibérica con BAIDATA, la primera asociación dirigida a impulsar el liderazgo de España y Portugal en la economía del dato. El próximo 2 de junio, como parte de la EU Data Week 2022, se presentará la iniciativa en un evento inaugural abierto al público en el Palacio Euskalduna de Bilbao, acto que permitirá a la ciudadanía y empresas conocer la asociación, su trabajo para acelerar el desarrollo de espacios de datos, asegurar su conexión al espacio común de datos europeo, y conocer porqué el futuro pasa por los datos, facilitando una gestión soberana de los mismos. Coincidiendo con la semana europea del dato, el primer foro BAIDATA invita a todos aquellos interesados a una oportunidad única para conectar con una comunidad entregada a impulsar el desarrollo de la economía del dato en la península ibérica y el continente europeo.

Durante el evento, Bilbao se convertirá en la capital europea de la economía del dato, encuentro que contará con la participación de los máximos representantes de las organizaciones continentales, y hubs nacionales, relacionadas con el desarrollo de los espacios de datos (BVDA, GAIA-X, Catena-X e IDSA), así como representantes públicos de la Comisión Europea, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. A destacar en ese sentido la asistencia del Director de Datos, Yvo Volman, que forma parte de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías de la Comisión Europea; la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, Estibaliz Hernaez y Leyre Madariaga, directora de Transformación Digital y Emprendimiento, por parte del gobierno autonómico; Ainara Basurko, Diputada Foral de Promoción Económica y Cesar Prol, director general de Digitalización y Atención Ciudadana, por parte de la Diputación Foral de Bizkaia; así como Oihane Agirregoitia, concejala de Atención y Participación Ciudadana e Internacionalización, por parte del Ayuntamiento de Bilbao. La jornada se iniciará a las 10:00 y terminará con su cierre por parte de las autoridades a las 13:30. (*Se adjunta programa).

Las mesas redondas orientadas a compartir necesidades, planes y oferta tecnológica para construir una economía del dato soberana y resiliente estarán moderadas por los directores generales de entidades como BAIC, LANTIK e Innovalia facilitador del Hub IDSA. Entre los ponentes de los paneles se encontrarán además representantes de empresas digitales e industriales tales como CAF, Petronor, Grupo Mondragón, GESTAMP, VERSIA, INETUM, Global Factory, SQS o Satlantis entre otras, organizaciones que trabajan en sectores claves para la transformación de los modelos productivos y el territorio, como la energía, el transporte, la administración digital, la manufactura, la ciberseguridad, y los datos satelitales o rurales. Junto a ellos estarán también el presidente de BAIDATA y los CEOs de las 3 principales iniciativas europeas (BDVA, IDSA y Gaia-X), organizaciones comprometidas en el desarrollo de la economía del dato, que conforman la alianza de espacios de datos y que aglutinan a más de 1000 organizaciones europeas.

BAIDATA es la primera asociación dirigida a impulsar el liderazgo de España y Portugal en la economía del dato. La organización, con sede central en Bilbao, es el nodo peninsular de la Asociación Internacional de Espacios de Datos (IDSA), una iniciativa líder en el desarrollo de los espacios compartidos y soberanos de datos, que pondrá a disposición de todas las empresas y entidades interesadas los recursos, modelos, tecnologías y conocimiento de esta comunidad global. El Grupo Innovalia promueve la iniciativa BAIDATA, con el soporte del Clúster Gaia y con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia. El pasado 6 de mayo la asociación tuvo su asamblea constituyente, donde fue elegido presidente, José Antonio Echezarra, Director de Inetum España. También se aprobaron los cargos de Vicepresidentas, Tesorero, Secretario y Vocales.

Su localización en Bilbao refuerza la apuesta y compromiso de la capital vizcaína que ha sido la primera ciudad española en aprobar, recientemente, un “data manifesto” con el que promocionar la transparencia de los datos. Además, el territorio es uno de los polos nacionales donde se concentran conocimiento, capacidades e infraestructuras singulares para el desarrollo de los espacios de datos y su gestión soberana.

Una gestión segura de los datos

La iniciativa busca crear un entorno en el que los datos personales y no personales, incluidos los datos sensibles de empresas, estén seguros y que las empresas tengan fácil acceso a una cantidad casi infinita de datos industriales de alta calidad, de manera que se impulse el crecimiento y se cree valor. Además, desde BAIDATA señalan que Europa trabaja en la adopción, por parte de los estados miembros, de legislación sobre el dato y los servicios digitales que afectará a las empresas y obligará a algunas organizaciones a liberar y compartir determinados datos, como es el caso de datos de interés general para un desarrollo sostenible y social: “Se trata entonces también de un ‘dato ético y compartido por el beneficio del colectivo’”, subrayan desde la asociación, quienes destacan que además ayudará a afianzar la solidaridad energética en un momento como el actual, así como otras acciones de carácter social que se planteen en el futuro.

Hacia una Unión Europea del Dato

La asociación quiere ayudar en la creación de una ‘Unión Europea del Dato’. Para ello, y en colaboración con otras iniciativas nacionales, BAIDATA participará en la construcción de un ecosistema público-privado de datos para la península ibérica a través de diferentes actividades de investigación, formación y desarrollo; así como el fomento de la conectividad e interoperabilidad con otros espacios de datos regionales, nacionales y con el mercado común de datos europeos. Asimismo, servirá de conexión para con los entornos europeos de datos, trasmitiendo iniciativas punteras de otros países de Europa hacia España y Portugal, al igual que las actividades de los territorios hacia el resto del continente. De la misma manera, BAIDATA quiere acometer proyectos piloto con aquellas empresas que deseen experimentar con datos y anticiparse al resto conectando sus negocios a estos primeros espacios de datos europeos.

La materia prima del futuro

BAIDATA, también conocida como ‘la asociación para el desarrollo de la economía del dato’, ha nacido de la visión compartida por sus promotores, de generar regionalmente la materia prima del futuro: "Si hoy para la industria manufacturera lo importante son las materias primas y componentes, en el futuro la competitividad de la empresa digital va a estar condicionada por su capacidad de acceder y procesar datos, propios y ajenos, de manera ágil, contextualizada y a costes competitivos". BAIDATA pretende en ese sentido ayudar a las empresas a aprovechar sus datos y utilizarlos para tomar mejores decisiones, optimizar sus operaciones, conseguir mayores beneficios y generar mayor satisfacción en sus clientes.

Acerca de la Asociación BAIDATA

BAIDATA es el espacio peninsular de la Asociación Internacional de Espacios de Datos (IDSA) y trabajará para impulsar la economía y soberanía del dato en España y Portugal. Dentro de su labor estará capacitar a las empresas y difundir los beneficios de las tecnologías relativas a la economía del dato, al tiempo que ayuda a sus asociados a encontrar oportunidades de negocio y les da acceso a las infraestructuras necesarias para implementar los espacios compartidos de datos. La asociación cuenta hasta el momento con más de 30 miembros entre los que se encuentran pymes y grandes empresas de una diversidad de sectores, así como centros de investigación avanzada, clústeres industriales, consultoras tecnológicas y organismos públicos de toda España y Portugal. Las organizaciones asociadas a día de hoy son: Asociación Innovalia, ACICAE, Autoridad Portuaria de Bilbao, BAIC, BilbaoTIK, Bilbomatica, Biscaytik, CARSA, CBT Comunicación & Multimedia, CEESA, Dinycon Sistemas, Diputación Foral de Bizkaia, Duro Felguera, EJIE, ENEO Tecnología, GAIA, Global Data Media Tech Systems, Global Factory, Ikerlan, Inetum, Lantik, LKS., MLC-ITS-Euskadi, N Services Land, NTT Data Spain, Grupo S21SEC, Satlantis, Serikat Consultoría e Informática, SQS, Tecnalia, Trimek, Uninova, Versia Soluciones Tecnológicas y Vicomtech.

Programa. 2 de junio. Palacio Euskalduna. Bilbao

10:00 Registro

10:30 Agendas de Datos e Inteligencia Artificial para la recuperación y resiliencia territorial y económica

Estrategia europea de datos y Políticas.

Yvo Volman, Director de Datos de DG Connect en la Comisión Europea

IDSA: un estándar global para el intercambio de datos soberanos

Thorsten Huelsman, CFO IDSA

La Estrategia Regional Vasca de IA

Leyre Madariaga, Directora de Transformación Digital y Emprendimiento Gobierno Vasco

Un Hub Europeo de Datos para la Economía Digital

César Prol, Director de Digitalización y Atención Ciudadana Diputación Foral de Bizkaia

Un Hub Ibérico de Datos para la Transformación Digital

Ricardo Gonçalves, Director, Uninova

11:30 Conferencias plenarias

Intercambio de datos, soberanía, competitividad: BAIDATA, una iniciativa estratégica impulsada por la Data Space Business Alliance (DSBA)

Francesco Bonfiglio, CEO Gaia-X

Lars Nagel, CEO IDSA

Ana Garcia, Secretaria General BDVA

La iniciativa BAIDATA

Jose Antonio Echezarra, Presidente de BAIDATA

12:00 Panel 1: Datos e Inteligencia Artificial Industrial

Modera: Laura Marron CEO, BAIC

Participan:

Diego Mallada, Director General IT, GESTAMP

Imanol Iturrioz, Director de I+D, CAF

Manuel Nuñez, Director Innovación, Petronor

Corporación Mondragón 12:30 Panel 2: Datos para Servicios Públicos Digitales

Modera: Nerea Martiartu, CEO, LANTIK

Alex Etxebarria, Director General de EJIE, Gobierno Vasco

Leyre Vitoria, Directora General de Buen Gobierno y transparencia de Diputación Foral de Bizkaia

Josu Bilbao, Director General de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia (vertical)

Juan Tomás Hernani, Satlantis 13:00 Panel 3: Oferta Digital para un Intercambio de Datos de Confianza

Modera: Oscar Lázaro, CEO, Asociación Innovalia

Participan:

Eunate Ramírez, Adjunta a Presidente Ejecutivo, Versia

Begoña Laibarra, CEO, SQS

Manuel Aranda, Gaia-X Hub Spain Board, Outsourcing Iberia & Latam Director, Inetum

Jesús Soler Lorent, Director Área Jurídica, Global Factory 13:30 Cierre

Prof. Boris Otto

Miembro del Consejo de IDSA, Gaia-X, Catena-X and Fraunhofer Institute

Estibaliz Hernaez Laviña

Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco

Ainara Basurko

Diputada de Promoción Económica, Diputación Foral de Bizkaia

Oihane Agirregoitia

Concejala de Atención y Participación Ciudadana e Internacional, Ayuntamiento de Bilbao

