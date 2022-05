Claves para declarar criptomonedas en Hacienda en este 2022 La declaración debe hacerse si se han obtenido ganancias con divisas virtuales Redacción

jueves, 26 de mayo de 2022, 11:54 h (CET) Al igual que ocurre con otros productos financieros, la fiscalidad de las monedas virtuales también debe declararse, sabiendo que es algo novedoso este año y que se deben conocer a la perfección todos los pasos que hay que llevar a cabo para no tener problemas con Hacienda.

Desde el pasado 6 de abril, los ciudadanos pueden realizar su declaración de la renta y enfrentarse a Hacienda en este sentido. Lo cierto es que este procedimiento es similar al de años anteriores, sin embargo, en esta ocasión se incluye una novedad, que no es otra que la obligatoriedad de declarar las criptomonedas. En este sentido, se habla principalmente de la inversión en estas divisas digitales y por supuesto, en los beneficios que han reportado a lo largo del ejercicio fiscal.

Aunque la declaración de las criptomonedas no es algo nuevo como tal, debido a la popularidad que han adquirido este año, especialmente llama la atención porque hay muchos más usuarios que han llevado a cabo este tipo de actividad. La principal novedad en todo esto es que esta declaración tendrá a partir de ahora una casilla propia para especificar estos datos, dejando atrás el apartado a través del cual se hacía hasta ahora, que era el de “Demás bienes y derechos de contenido económico”. Así, para declarar Criptomonedas ante Hacienda 2022, hay que ir directamente al apartado “Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales”, concretamente, en la casilla número 1626.

¿En qué momento hay que declarar las criptomonedas?

En este sentido, hay que tener muy claro que Hacienda no persigue lo que el usuario ha comprado con criptomonedas, en este caso, la declaración debe hacerse si se han obtenido ganancias con divisas virtuales. Así, es importante decir que solo en los casos que haya habido beneficios o rendimientos generados por las criptomonedas, habrá que declararlas oficialmente.

¿Cómo se tributan las criptomonedas?

Como se ha mencionado, las inversiones en divisas digitales deben tributar, al igual que con otras inversiones de productos financieros. En este sentido, hay que decir que las criptomonedas suelen tributar entre el 19% y el 26% en el IRPF, eso sí, todo esto dependerá de los beneficios que se hayan obtenido.

De esta manera, aquellos que hayan obtenido ganancias de hasta 6.000 euros, el porcentaje se fijará en el 19%. Por su parte, el 20% será para los que han conseguido cantidades de entre 6.001 y 50.000 euros, mientras que entre 50.001 y 200.000 euros se fija en el 23%. El porcentaje máximo de tributación para estos activos, es decir, el 26%, se establece para los que han conseguido beneficios a partir de 200.001 euros.

¿Cómo calcular las ganancias?

Para saber previamente cuánto se ha ganado por vender criptomonedas, es importante conocer cómo se hace el cálculo exacto. Así, el usuario deberá tomar el valor de la compra y restarle el de la venta, una vez que se tenga el resultado, se debe realizar el cambio a moneda fiat, o lo que es lo mismo, a euros.

¿Qué ocurre con la minería?

Hay quienes, en vez de invertir en criptomonedas, se dedican a la minería y, según Hacienda, esto también es considerado una actividad económica, por lo que deberá igualmente declararse. No hay que olvidar que, para ser minero, el usuario debe darse de alta como autónomo y, por tanto, estará obligado a declarar.

¿Y con los intercambios?

En el caso de realizar intercambios con criptomonedas, hay que decir que este tipo de actividad también tiene repercusiones en la tributación. En este sentido, Hacienda toma como valor de venta la cotización de la divisa digital que se ha obtenido que, a su vez, será el valor que se tomará de referencia para calcular la ganancia. En este sentido, el tratamiento fiscal de los intercambios es muy parecido al que se establece para la venta.

¿Hay repercusiones si no se declaran las criptomonedas?

