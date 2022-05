Grúas móviles: máquinas elevadoras de carga maniobrables Son equipos autopropulsados de carga y descarga montados sobre dos tipos de chasis Redacción

jueves, 26 de mayo de 2022, 08:56 h (CET) En las diferentes etapas del trabajo de construcción, es necesario realizar tareas de levantamiento, movimiento y descenso de cargas pesadas, lo que requiere el uso de equipos de carga y descarga. La categoría de este tipo de equipos, grúas tipo pluma, incluye las grúas móviles. Estos son mecanismos de elevación de carga maniobrables, caracterizados por una buena capacidad de campo traviesa. El equipo se emplea ampliamente durante la instalación de estructuras metálicas, carga y descarga de objetos y materiales pesados, construcción de cimientos y techos de edificios. Los camiones grúa también se utilizan en el sector agrícola, la industria y la vivienda y los servicios comunales.

Rasgos característicos de las grúas móviles

Los grúas moviles son equipos autopropulsados de carga y descarga montados sobre dos tipos de chasis. El primer tipo incluye el chasis de camiones clásicos. El chasis del camión no soporta ninguna carga durante el funcionamiento de la grúa. La masa principal recae sobre el marco de la grúa. Para dar estabilidad y aumentar la capacidad de carga (hasta un 80 %), se instalan estabilizadores hidráulicos delanteros y traseros en el marco de soporte de la grúa.

Para el primer tipo de grúas móviles, se utilizan chasis de camiones ampliamente utilizados, por ejemplo: XCMG, Liebherr, Grove, Tadano, Zoomlion, Sany y Demag, entre otros. Cuando se mueve, la grúa móvil se controla desde la cabina (chasis) y, durante la operación, directamente desde la cabina del operario de la grúa.

El segundo tipo de grúas móviles es el chasis, cuyo diseño se proporciona especialmente para un modelo particular del mecanismo de la grúa móvil. Dichos diseños se utilizan principalmente para grúas móviles de gran tonelaje y se caracterizan por una mayor capacidad de campo traviesa. Una característica distintiva del diseño es la presencia de equipos de pluma de torre.

La parte de trabajo de la grúa móvil está equipada con dispositivos giratorios y no giratorios.

El diseño giratorio incluye: plataforma;

cabina del operario; y

mecanismos y flechas.

El dispositivo fijo del camión grúa consta de un bastidor, un tren de rodaje y estabilizadores. El funcionamiento del mecanismo de captura de la carga se realiza mediante un equipo de pluma, que incluye flechas (con pluma, telescópica y de celosía) y polipastos de cadena de pluma de una grúa móvil. En el papel de unidades de manejo de carga, se utilizan cucharas (para carga a granel) y ganchos de sujeción (para carga en piezas). Los modelos incorporan dispositivos intercambiables: secciones (retráctil, extensión) y brazos para alargar flechas. Las grúas móviles se clasifican con arreglo a distintos criterios.

Por número de motores: Monomotor. Impulsado por un motor de chasis.

Grúas multimotor. El arranque de cada mecanismo proviene de un motor individual.

Según el tipo de accionamiento de la grúa móvil, encontramos grúas móviles de tipo hidráulico (el más común), de accionamiento eléctrico, así como de tipo mecánico y combinado.

Según la capacidad de carga, las grúas móviles se dividen en los siguientes grupos: 1. Baja capacidad de carga (hasta 8 toneladas). El equipo se emplea en pequeños sitios de construcción, en la mejora de terrenos adyacentes, parques y en la realización de trabajos de fachada. 2. Capacidad de carga media (hasta 50 toneladas). Las grúas móviles se utilizan en la reparación de puentes, el movimiento de remolques de construcción y casas de cambio, así como la limpieza de desechos de construcción. 3. Alta capacidad de carga (hasta 250 toneladas). Se utiliza para la construcción a largo plazo, para levantar cargas grandes y pesadas.

Ventajas, desventajas y criterios de selección de grúas móviles

La principal ventaja de las grúas móviles es su alta movilidad, que le permite desplazarse rápidamente de un sitio a otro.

Las grúas móviles también destacan por lo siguiente: maniobrabilidad;

suficiente velocidad de movimiento;

la posibilidad de instalación y desmontaje rápidos;

pequeñas dimensiones; y

control con un solo operario.

Una desventaja significativa de la grúa móvil es la estabilidad relativamente baja sin el uso de soportes (estabilizadores).

A la hora de comprar una grúa móvil, se recomienda, en primer lugar, tener en cuenta el peso de la carga que se transporta y la distancia de transferencia prevista, así como las dimensiones, la forma y el material de la carga. Al tener en cuenta estas características, no se producirán contratiempos en el futuro para el hondero durante el trabajo. Es recomendable contemplar las características de la zona en la que se operará la grúa móvil, así como la zona climática.

Los principales parámetros a la hora de elegir una grúa móvil incluyen: capacidad de carga;

elevación;

altura y velocidad de elevación y descenso de la carga;

tipo de flecha; y

la presencia de estabilizadores.

