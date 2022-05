Cómo actúan los protectores solares: estos son sus beneficios Se recomienda su uso con un factor de protección 30 o superior, solo de esta forma podemos evitar el daño de la radiación solar sobre piel Redacción

jueves, 26 de mayo de 2022, 08:41 h (CET) La protección de la piel cuando exponemos nuestro cuerpo al sol es algo fundamental para evitar quemaduras y para evitar daños mayores en partes de nuestra piel como lugares, pecas o verrugas. Tomar el sol es algo beneficioso, pero hay que hacerlo con cuidado y siempre siguiendo las recomendaciones en cuanto al uso de protectores solares.

De manera general se recomienda el uso de protectores solares con un factor de protección 30 o superior, pues solo de esta forma podemos evitar el daño de la radiación solar sobre nuestra piel. Son fáciles de encontrar en tiendas online como Cosméticos24h y no pueden faltar en tu bolso o neceser en tus salidas al exterior.

Pero, ¿cómo actúan los protectores solares sobre la piel?

El objetivo de usar un protector solar sobre la piel es gracias a su función de evitar el paso de la radiación ultravioleta a nuestra epidermis. Estos protectores solares, también conocidos como fotoprotectores, están compuestos por dos grupos de componentes que tienen su respectivo mecanismo de acción.

Por un lado, encontramos los compuestos físicos, con el dióxido de titanio como compuesto más importante. Y, por otro lado, encontramos los compuestos físicos. Estos compuestos físicos actúan creando una pantalla sobre la piel que refleja la radiación y la dispersa para que no penetre hacia el interior.

Los compuestos químicos, por su parte, se encargan de absorber la radiación. En cuanto al motivo por el cual los protectores solares suelen tener un color blanco, todo es debido a sus ingredientes físicos, sobre todo a las partículas metálicas gruesas que incorporan. Para el correcto funcionamiento de un fotoprotector es esencial que combine ambos tipos de compuestos, pues de forma individual no son capaces de proteger la piel de forma correcta.

Ninguno de los filtros protege contra todo el espectro de radiación, que incluye la radiación UVA y también la UVB. Del mismo modo, cada compuesto debe estar presente en el fotoprotector en una cantidad determinada por razones de seguridad para los usuarios.

¿Cuándo aplicar el protector solar sobre la piel?

Esta es una de las dudas más habituales cuando vamos a exponernos al sol y no sabemos cuándo aplicar el protector o en qué cantidad. Los expertos recomiendan fotoprotectores con un FPS 30 o superior y que sean considerados de amplio espectro, es decir, que protejan la piel frente a rayos UVA y UVB.

En cuanto a cuándo aplicar el protector solar sobre la piel, los expertos recomiendan hacerlo 30 minutos antes de exponerse al sol para dar tiempo al protector a penetrar en la piel. En caso de que nos demos un baño en la piscina o en la playa o en caso de haber experimentado una sudoración abundante debemos volver a aplicar el protector solar cada 2 horas para evitar quemaduras solares. Un protector solar de calidad puede aguantar a la perfección 2 baños en el agua de unos 20 minutos de duración cada uno sin desaparecer sus efectos. En cualquier caso, es recomendable reaplicar el fotoprotector si pasamos varias horas en exteriores en días de radiación ultravioleta con niveles elevados.

Es recomendable aplicar protector solar sobre la piel cuando salimos al exterior y tenemos previsto pasar tiempo al aire libre y al sol, pero sobre todo es fundamental durante las horas centrales del día, es decir, entre las 11 del mediodía y las 4 de la tarde.

¿Qué cantidad de protector solar utilizar?

Es difícil calcular cuánto protector utilizar sobre la piel, así que la mayoría de usuarios termina por utilizar una cantidad a ojo y dejan de aplicar cuando creen que ya se ha utilizado suficiente. Lo cierto es que los expertos recomiendan una cantidad de fotoprotector de 2 mg por cada cm2 de piel, es decir, unas 2 cucharadas soperas para un cuerpo de una persona con estatura media. En total debemos aplicar en torno a 35 mg de producto en cada aplicación.

