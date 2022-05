SATECMA dona productos a un centro que acoge a personas refugiadas de Ucrania Comunicae

miércoles, 25 de mayo de 2022, 12:58 h (CET) La empresa química ha entregado a Accem 230 litros de diversos productos de limpieza para garantizar el bienestar de las personas refugiadas en sus instalaciones SATECMA ha demostrado nuevamente su faceta más solidaria con una donación de productos de desinfección y limpieza al Centro de Acogida de Sigüenza gestionado por la ONG Accem. En este centro se acogen a familias refugiadas de Ucrania que han llegado a España debido al conflicto bélico.

Concretamente, SATECMA ha donado productos esenciales para garantizar unas buenas condiciones de vida para las familias ucranianas: TECMA BAC CLEANER, TECMA GEL-H (un gel hidroalcohólico para la limpieza de manos sin necesidad de agua), TECMA-SUELOS PERFUMADO y AER. AMBIENTADOR PH LAVANDA.

“La desinfección y limpieza es fundamental en nuestros días en los que nos enfrentamos a la pandemia de COVID-19 y, sobre todo, para garantizar el bienestar y la calidad de vida de las personas refugiadas que provienen de Ucrania. Por este motivo, desde SATECMA estamos muy comprometidos en ayudar a estas familias, a través de organizaciones y entidades de reconocido prestigio como Accem”, subraya Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

El detergente TECMA BAC CLEANER

TECMA BAC CLEANER es un detergente desinfectante de superficies no porosas listo al uso y en un solo paso. Puede ser utilizado por el público en general en distintas áreas, desde las relacionadas con el hogar (en cocinas, fregaderos, suelos y otros espacios domésticos) hasta las relativas a áreas institucionales (escuelas, oficinas, gimnasios e instalaciones públicas) en uso por personal profesional. Gracias a sus tensioactivos y solventes, TECMA BAC CLEANER ha demostrado un excelente poder detergente conforme a las guías IKW para detergentes multiusos.

AER. Ambientador PH Lavanda

Como consecuencia de una alta concurrencia de personas y la progresiva acumulación de olores y humos procedentes del tabaco, en salas de juntas, salas de recepción, cafeterías, comedores, restaurantes, despachos de fumadores, salas de recreo, etc. se produce una serie de olores residuales generalmente poco agradables, contra los que PH-AROMATIZADOR garantiza excelentes resultados.

Formulados en base glicol-alcohol y una cuidada serie de esencias naturales y reconstituidas de aromas suaves y agradables, hacen de PH-AROMATIZADOR un producto idóneo para la obtención de ambientes más limpios, suavemente perfumados y agradables.

TECMA-Suelos perfumado

TECMA-SUELOS PERFUMADO es un detergente neutro, líquido, de color verde claro, no alcalino especialmente indicado en la limpieza diaria de suelos y otras superficies a las que limpia y da brillo sin dañarlas. Su composición en base a tensioactivos aniónicos, no-iónicos, humectantes, solventes y secuestrantes está exenta de productos alcalinos, por lo que con su pH neutro evita la posible producción de daños, debidos a una alcalinidad excesiva sobre las superficies tratadas.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define su misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma se ven como partner tecnológico de sus clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.

Para más información

Industrias Químicas SATECMA S.A.

