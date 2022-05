Tendencias en vestidos de novia para el próximo año 2023

La boda es un momento importante en la vida de una pareja. Se trata de una ceremonia llena de simbolismos, tradiciones y también de glamour.

Las novias tienen la oportunidad de lucir ese vestido con el que siempre han soñado con el que sorprender a su novio y a sus invitados y vivir un cuento de hadas.

Por esto, grandes firmas españolas de moda nupcial anuncian año tras año las próximas tendencias en vestidos de novia.

En este 2022 presentaron sus nuevas propuestas en vestidos de novia en la Barcelona Bridal Fashion Week y que, próximamente, llegarán a todas las tiendas.

Estas novedades suelen estar en el portafolio de tiendas como Kyrie Novia y Ceremonia.

En Kyrie Novia y Ceremonia, las colecciones de vestidos de novia prêt-á-porter o prêt-á-couture están presentes de la mano de Silvia Fernández, María Baraza, María Barragán, Victoria by Vicky Martín Berrocal, Victoria by Roberto Diz, Valerio Luna, Aire Barcelona, Novia D’Art, Fara Sposa, etc.

¿Cuáles son las tendencias en vestidos de novia para el año 2023? Diferentes marcas de moda nupcial presentaron las tendencias para el próximo año durante la celebración de la Barcelona Bridal Fashion Week.

Entre los modelos de vestidos que se mostraron, destacan los que se componen de dos piezas. Estos atuendos están conformados por crop tops, corsés con escotes y espaldas descubiertas. La parte inferior se caracterizará por llevar faldas de grandes volúmenes o shorts con brillantes y un estilo juvenil y alegre.

Por otra parte, el estilo minimalista no pasa de moda y las firmas lo confirmaron con prendas de cortes limpios con detalles sutiles como los plisados y tirantes atados a la cintura o espalda.

Las mangas extraíbles también cobran importancia aportando un look más arriesgado al outfit. Los bolsillos también serán tendencia y no solo le darán un toque diferente al vestido, sino que será un detalle funcional en las faldas de corte princesa.

Asimismo, los trajes con pantalones y los monos también estarán presentes, ofreciendo un look auténtico y actual. Otras tendencias son los escotes tipo halter, cuadrado y cuello alto, así como los cut-outs en cintura, laterales y espalda.

Las telas con texturas variadas, transparencias y volantes son detalles que se verán en más de un modelo.

¿Dónde se pueden ver y comprar vestidos de novia a la última tendencia? La novia es la protagonista de la boda y, para ella, existe una gran variedad de opciones en vestidos y complementos.

En la tienda Kyrie Novia y Ceremonia se pueden encontrar vestidos de novia de todos los estilos que siguen las tendencias actuales.

Entre las opciones destacan los vestidos conocidos como prêt-á-porter, en los que se pueden realizar arreglos sencillos como entallar la cintura o subir los bajos.

Los vestidos de novia prêt-á-couture tienen una confección de alta costura y admiten más amplias modificaciones que los prêt-á-porter, pudiendo en algunos casos, tener así un vestido de novia más personalizado y diferente.

Además de un vestido de novia, también se puede encontrar el vestido de invitada para las amigas o hermanas, así como un traje o vestido para la madrina de la boda. Entre ellos destacan diseños en colores suaves como el rosado y otros más alegres como el naranja y el rojo.

Marcas presentes en la tienda como Madison Diseño, Paloma Camacho, Valerio Luna, Nacho Bueno, Victoria Colección, entre otras, y complementos como tocados, coronas y bisuterías ayudarán a las invitadas o a la madrina a elegir su outfit más adecuado para asistir a un evento social tan importante, una boda.