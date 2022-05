Créditos online: ¿cuáles son sus beneficios y cómo obtenerlos desde casa? ¿Cómo acceder a un crédito online? Redacción

miércoles, 25 de mayo de 2022, 11:07 h (CET) Solicitar un crédito puede ser una tarea engorrosa repleta de necesidades, entusiasmo e incertidumbre. Por eso, los créditos online se posicionan en la actualidad como una de las soluciones digitales más elegidas por los españoles para cumplir sus metas y proyectos. ¿Cómo acceder a los créditos online? Pues, solamente debes hallar una fintech que aporte confianza y tenga una cartera de clientes abultada. Estos se caracterizan por ser veloces, prácticos y seguros.



Sin moveros de casa

Los créditos personales online son 100% digitales. Tanto su solicitud como la entrega de información personal se realizan por medios virtuales. La persona que esté interesada en acceder a uno solamente debe coger un ordenador o móvil y completar un formulario.

A diario decenas de ciudadanos quedan por fuera del sistema por no tener la edad suficiente o por no poder aportar todos los requisitos que les solicitan. Ahora bien, tanto las fintech nacionales como las entidades extranjeras que han desembarcado en España tienen el propósito de lograr una inclusión financiera completa y revertir la situación actual.

¿Quiénes pueden solicitar créditos personales online?

Los mayores de 18 años y hasta 75 años están en condiciones de pedir un préstamo para cambiar el coche, reformar la casa o viajar a ese lugar que han soñado en miles de oportunidades. En todos los casos, los aspirantes deben percibir ingresos de forma recurrente y contar una antigüedad mínima de un año.

En un primer momento deben proporcionar sus datos personales para que su historial crediticio sea evaluado. De acuerdo al resultado será el crédito que se ofrezca.

Poseer deudas no es un impedimento para solicitar un crédito. Todo lo contrario, las personas que están en una situación financiera complicada pueden acceder a las fintech y pedir créditos personales online; conforme su situación será el importe al cual podrán acceder.



5 beneficios de los créditos online

¿Aún no sabes si pedirte el crédito online que necesitas? Aquí hay 5 ventajas que te ofrecen: Dinero en el acto: tras completar la solicitud online y recibir la respuesta de la evaluación, el dinero se deposita en el acto en la cuenta personal. Sin moverte de casa: solicitar los créditos online tienen el beneficio de no tener que moveros para pedirlos. A cualquier hora del día y desde todas las ciudades del país es posible ingresar al sitio web y rellenar el formulario. Autogestión: cada persona puede escoger la cantidad de cuotas y el día del mes en que le es posible abonar el crédito. De esa forma, participa del diseño de su préstamo y lo adapta a sus necesidades. Practicidad: solicitarlo es muy sencillo y no requiere conocimientos previos. Seguridad: las entidades que otorgan créditos personales online tienen un sistema de seguridad fuerte que protege toda la información personal de sus clientes.

Recuerda que los principales requisitos que se solicitan son el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE), correo electrónico y teléfono móvil; estos dos últimos son esenciales para que la compañía pueda contactarse contigo con la oferta de crédito adecuada para ti. Cabe remarcar que el sistema de seguridad de las entidades financieras se encuentra reforzado con el fin de proteger los datos personales de todos sus clientes. Además, la información brindada es un requisito para otorgar una oferta personalizada a cada perfil. Por último, los datos aportados al sistema no significan la aceptación de ningún crédito, sino que solo se emplean para evaluar la situación financiera de cada persona. Es una gran oportunidad aprovechar las ventajas de los créditos online para concretar las metas y deseos más profundos. ¡Con los créditos personales, remodelar la casa o conducir un coche nuevo es más sencillo y se logra en el acto!

