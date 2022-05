El auténtico verano no llega hasta calzarse unas Camping de WalkinPitas Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:40 h (CET) Disponibles en hasta siete colores y en una gran variedad de tallas, las Camping son el primer modelo y el más emblemático de la familia Pitas El verano trae consigo la búsqueda incesante de unas zapatillas que no den calor, que sean transpirables y que sean fáciles de poner y quitar. Es decir, un calzado que sea todoterreno, resistente y que cumpla con las exigencias de la estación estival. En esta búsqueda son claves la unión entre comodidad, diseño y versatilidad. ¡Como las camping de toda la vida!

WalkinPitas, la marca urbana de zapatillas, ha querido renovar el modelo de las zapatillas de toda la vida: las Camping, un modelo que estaba orientado al público infantil, pero poco a poco se ha ido introduciendo en el zapatero de los adultos. Las Camping son el primer modelo y el más emblemático de la familia Pitas. Además, la marca urbana de zapatillas ha creado el modelo Slip On, ofrecen la naturalidad de las Camping de toda la vida, pero renovadas.

Fabricadas en España con suela de caucho vulcanizado, se trata de unas zapatillas suaves y cómodas al estar fabricadas en 100% algodón orgánico. Su intencionado efecto desgastado, con leves diferencias de color y ligeras arrugas en el corte, hace que cada par se convierta en único y especial.

Camping: Disponible desde la talla 36 a la 45 y en 7 colores diferentes, son ideales tanto para él como para ella. Y, tienen desde el número desde 30 al 35, en distintas tonalidades, para los más pequeños de la casa.

Slip On: Conserva las mismas características que las Camping aunque con alguna pequeña modificación, como los elásticos que mejoran la sujeción del pie. Disponibles para hombre y mujer, desde la talla 36 a la 45, en siete tonalidades. Este modelo está disponible para niños en diferentes colores, desde el número 30 al 35.

