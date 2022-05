Fibras vegetales, aliadas para combatir el sobrepeso de cara al verano Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 13:08 h (CET) AORA Health apoya la combinación de los hábitos de alimentación saludables y la actividad física regular, con productos sanitarios naturales y probados clínicamente El próximo 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Nutrición. Este día, establecido por la Organización Mundial de la Salud, pretende concienciar sobre la necesidad de seguir una dieta sana y equilibrada para gozar de buena salud y para prevenir factores de riesgo como el sobrepeso o la obesidad.

Sin embargo, hoy en día, un 45% de la población mundial se encuentra a dieta y este porcentaje sube hasta más del 50% en el caso de España. A pesar de que es necesario cuidarse durante todo el año, los meses previos al verano traen consigo un esfuerzo extra para llegar a los meses estivales perdiendo el exceso de peso acumulado.

Durante los meses de invierno suele incrementarse el peso. Esto se debe, en gran parte, a una reducción de la actividad física y al consumo de alimentos más calóricos propios de esa época del año.

Pero, además, existen otras razones biológicas por las que, en invierno, se acumulan unos kilos extra. Por ejemplo, la falta de luz puede impactar en el peso. Las células grasas más próximas a la piel pueden encogerse en contacto con la luz del sol, por lo que algunos investigadores sugieren que la falta de luz solar durante los meses de invierno podría aumentar la capacidad de las células para almacenar grasa, tal y como se explica en un estudio de la Universidad de Alberta (Canadá).

La subida de las temperaturas y la necesidad de exponer más el cuerpo hace que cada vez más personas quieran perder esos kilos que les sobran de cara al verano y, en muchos casos, someten a sus cuerpos a dietas "milagro" que pueden ocasionar estrés, ansiedad, carencias nutricionales, etc. Por ello, lo más recomendable es mantener unos hábitos de vida saludables sostenidos en el tiempo que pueden apoyarse en complementos alimenticios, con efectos demostrados científicamente.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, clínicamente probados, ha desarrollado un producto sanitario que apoya la pérdida de peso y la prevención de la obesidad mediante la combinación de las fibras vegetales de la manzana, la avena y la zanahoria.

La fibra de manzana contribuye a aumentar la sensación de saciedad y a combatir el estreñimiento, así como la fibra de avena que, además, ralentiza la absorción de algunos nutrientes y azúcares. Por su parte, la fibra de zanahoria ayuda a prevenir las molestias gástricas.

AORA Slim combina tres efectos que ayudan a reducir la ingesta excesiva de calorías de manera natural: captación de grasas, captación de azúcares y efecto saciante. Las cápsulas de AORA Slim liberan estas fibras en el estómago, que se expanden y crean una red, cuando entran en contacto con el bolo alimenticio. En ese proceso, la red de fibras capta una parte de las grasas y los azúcares, que se eliminan de manera natural a través del sistema digestivo y recubre el estómago, ralentizando así la absorción de los azúcares y grasas restantes. Además, la expansión de las fibras provoca un efecto saciante, que evita la ingesta excesiva de alimentos y el consumo entre horas.

Los estudios clínicos realizados por AORA Health han demostrado una pérdida de peso, en los 30 primeros días desde el inicio del tratamiento, en el 100% de los casos, llegando a alcanzar una pérdida de hasta 2,78 kg. Dichos estudios también probaron que la pérdida de peso se produjo a nivel de grasa corporal y que, además, el 90% de los participantes tuvieron una fuerte o muy fuerte sensación de saciedad.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "En el caso de AORA Slim, conseguimos responder a nuestro objetivo de mejorar el bienestar de las personas con un producto testado clínicamente que capta las grasas y los azucares de los alimentos, eliminándolos de forma natural a través del sistema digestivo y, además, conseguimos provocar un efecto saciante, que favorece una menor ingesta de alimentos".

AORA Slim es un producto sanitario clase II A, indicado para la pérdida de peso y prevención de la obesidad según la directiva 93/42/EEC, realizado en su totalidad con componentes naturales, por lo que no se han detectado efectos secundarios, y autorizado por la Agencia española del Medicamento.

