​Una función social Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

martes, 24 de mayo de 2022, 09:32 h (CET) Las iniciativas de economía solidaria de Caritas, que engloban programas de empleo, empresas de inserción social y comercio justo, según he leído, incrementaron en 2021 un 13% su presupuesto con relación al ejercicio anterior.



La red de intervención social y promoción humana liderada por Caritas busca dotar de recursos y oportunidades a personas que por sus circunstancias vitales parten de una posición de desventaja social. Se trata de un trabajo integral que satisface también necesidades de atención y acompañamiento a través de programas estables, atendidos por profesionales y orientados a las necesidades reales y concretas de sus beneficiarios.

Reconozco que Caritas cumple de este modo una función social de extrema relevancia nacida de un compromiso cristiano. Es una dimensión sustancial del servicio de la fe al bien común. Creo que es muy conveniente hacer explícito un reconocimiento a esta entidad.

