Gran Plaza 2 sopló sus diez velas bailando Inaugurado en 2012, es un centro comercial situado en el municipio madrileño de Majadahonda Redacción

martes, 24 de mayo de 2022, 08:06 h (CET) ¿Cómo se festeja un aniversario? Al son del baile y de la música. Esa es la idea que ha tenido el centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda, al celebrar el pasado fin de semana su décimo aniversario inspirándose en el ballet clásico.

La fecha elegida para compartir con sus clientes todo un recital de eventos fue este fin de semana, donde una programación de animaciones, música y danza clásica tomó los pasillos del centro comercial con un espectáculo de movimiento, música, luz, malabares y bailarines que, a modo de pasacalles acrobáticos, repartieron magia y la Fantasía del Lago de los Cisnes por todo el centro comercial.

Pero no hay fiesta sin escenario, y este se colocó en la planta alta para que bailarines de la academia Auladanza de Majadahonda representaron, cada tarde, piezas de ballets tan míticos como el Cascanueces o Giselle. Un plan familiar que no dejó indiferente a nadie.

Y, como colofón, Ballet Fit en una sesión con la instructora Sara Rodríguez que ofreció a todo el que quiso probar, una de las disciplinas deportivas que está enamorando a cientos de aficionados y que, ya hoy, es tendencia para quienes quieren ponerse en forma bailando y pasándolo bien. “El Ballet Fit nos propone un completo plan de entrenamiento de ballet combinados con elementos de fitness con el objetivo de trabajar fuerza, coordinación y equilibrio” explican.

Décimo aniversario con nuevas aperturas

Nada mejor que celebrar este décimo aniversario anunciando también la apertura de nuevas tiendas. Scotta 1985, Sfera y Valecuatro se han sumado esta primavera a las tiendas existentes, para seguir haciendo del centro comercial Gran Plaza 2 un referente en la Comunidad de Madrid.

Sobre Gran Plaza 2

Inaugurado en 2012, Gran Plaza 2 es un centro comercial situado en el municipio madrileño de Majadahonda. Con 60.000 metros cuadrados en dos niveles y 170 locales, cuenta con el hipermercado de la cadena Alcampo y una gran variedad de operadores como Inditex, cafeterías y restaurantes.

