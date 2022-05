XTB lanza la ‘Cuenta joven’, un producto para iniciarse en la inversión en mercados con un amplio apoyo formativo Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 16:40 h (CET) Las nuevas generaciones podrán acceder a más de 5.000 instrumentos financieros desde tan solo 5 euros de inversión y sin comisiones. El bróker online pondrá a disposición de estos inversores noveles más de 166 horas de formación y análisis de mercados El bróker XTB ha lanzado un nuevo producto financiero destinado a los jóvenes que quieren iniciarse en el mundo de la inversión y que incluye propuestas específicas para este nuevo colectivo, cuyo interés por los mercados es creciente.

La ‘Cuenta Joven’ de XTB se adapta las necesidades de los inversores noveles, poniendo a su disposición más de 4.000 acciones y fondos cotizados (ETFs) de todo el mundo sin pagar comisiones para los primeros 100.000€ de negociación cada mes. En total, este nuevo producto pone a disposición de los jóvenes más de 5.000 instrumentos financieros a los que podrán acceder desde tan sólo 5 euros. Además, la cuenta está exenta de gastos por ingresos, retiradas, mantenimiento y ofrece cotizaciones en tiempo real.

XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente con oficina en España desde 2008, consciente de la importancia del conocimiento y la formación en un sector como el de la inversión, suma a su nueva Cuenta Joven un fuerte paquete educativo online para este público joven, que supera las 25 horas de formación. Entre otros cursos, se incluye una formación propia desarrollada por el estratega de Mercados de XTB, Pablo Gil, denominada ‘Aprende a invertir desde 0’, así como el curso formativo ‘La economía en 10 lecciones’, de la escuela de inversión Value School.

Además, XTB dispone en su plataforma de inversión xStation, una de las más reconocidas del mercado, de más de 166 horas de formación y análisis para todos sus clientes, destinadas para todo aquel inversor que quiera operar sobre bases formativas firmes.

“El período de pandemia y post-pandemia ha despertado un interés en un gran público que históricamente no habían tenido contacto previo con los mercados financieros y que en algunos casos han operado sin ser conocedores de los riesgos, características o especificidades de los mismos, algo que puede derivar en pérdidas económicas inesperadas. La Cuenta Joven contribuye activamente a ese obligado proceso de aprendizaje con el objetivo de iniciarse en las inversiones bursátiles con las mejores condiciones económicas y operativas y con la mejor formación”, explica Alberto Medrán, Director General de XTB para España, Portugal y Rumanía.

XTB presentó unos sólidos resultados financieros durante el primer trimestre de 2022, periodo en el que generó un beneficio neto consolidado trimestral récord en la historia de la compañía: 54,4 millones de euros, una cifra mayor a la conseguida durante todo el ejercicio de 2021.

Además, durante el primer trimestre de 2022 XTB obtuvo 55.300 nuevos clientes, alcanzando la cifra total de 481.900. Solo en este periodo, la compañía consiguió casi el mismo número de clientes que en todo 2018 y 2019 juntos).

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores brokers de Derivados (CFDs), Acciones y ETFs del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 352.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile, ofrece más de 5.400 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional. Más información en www.xtb.com

