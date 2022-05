Mercedes Vegas, directora de Expansión de Schmidt, en el Top 30 influencers de Franquicias Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 13:40 h (CET) Franquicias Hoy, incluye a Mercedes Vegas Alonso en su listado de los 30 profesionales más destacados del sector, no sólo por su posición, sino también por su gran capacidad de innovación y proactividad Tormo Franquicias y Consulting junto con Franquicias Hoy, han elaborado un listado donde se encuentran los 30 profesionales más destacados del sector Franquicias, en el que incluyen a la Directora de Expansión de la firma francesa de mobiliario y equipamiento a medida, Schmidt . De esta manera, buscan dar a conocer las empresas y los expertos que las lideran.

Mercedes Vegas Alonso

La directora de Expansión de Schmidt Groupe en España, Mercedes, ha logrado, en apenas 4 años, formar un equipo con una gran capacidad de colaboración y empatía que acompaña y guía a sus clientes en el camino al emprendimiento.

El éxito de esta estrategia se ha visto reflejado en el considerable aumento de concesionarios de Schmidt abiertos hasta la fecha y su proyección para un futuro próximo. Las franquicias de Schmidt suponen un valor seguro en el sector de las cocinas y los muebles del hogar. En España, ya poseen más de 70 locales y se prevé llegar a los 80 antes de finalizar el año.

Concesionarios de mobiliario a medida Schmidt

La firma de muebles a medida, Schmidt, se creó en 1959 y, desde entonces, ha ido creciendo hasta contar con 6 fábricas en Francia y Alemania y presencia en 25 países, con más de 500 concesionarios Schmidt.

El grupo francés ofrece un acompañamiento permanente durante todo el proceso de apertura de un nuevo concesionario, ayuda a la financiación y se trata de una concesión exclusiva. Además, no solicita canon de entrada ni royalties. De igual manera, la inversión publicitaria que realiza la marca en el sector mueble de cocina, contribuye a la puesta en marcha y éxito de las nuevas aperturas.

Sobre Schmidt

Schmidt, es el primer fabricante francés especialista en equipamiento a medida innovador, elegante y funcional para todos los espacios del hogar. Comprometida con el desarrollo sostenible, manifiesta su filosofía en procesos y materiales respetuosos con el medio ambiente y con la salud, la mayoría de la madera procede de bosques gestionados de forma sostenible, con certificación PEFC.

Se caracteriza por su visión única del Home Design, enfoque del diseño y el equipamiento a medida de los distintos espacios de vida a través de una estética minimalista que pone máxima atención a los detalles y a los acabados. Schmidt crea muebles de hogar al milímetro, que se adaptan a todos los interiores, con un dominio del diseño a medida que supera cualquier desafío de equipamiento.

