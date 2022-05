Descubren que los daltónicos no detectan mejor el camuflaje como se pensaba desde la II Guerra Mundial Según científicos de la Universidad de Granada Redacción

lunes, 23 de mayo de 2022, 13:16 h (CET) Científicos del Color Imaging Lab de la Universidad de Granada (UGR), pertenecientes al departamento de Óptica, ha demostrado que, en contra de la creencia popular extendida desde la Segunda Guerra Mundial, los daltónicos no detectan el camuflaje mejor que los observadores normales.

Según informó este lunes la UGR, en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, circularon informes militares que sugerían que las personas daltónicas podrían detectar unidades enemigas camufladas más fácilmente que observadores normales.

Al parecer, ambos bandos desarrollaron estrategias militares utilizando soldados daltónicos para esta tarea, creyendo que, su condición de percibir los colores de forma diferente podría permitirles “romper el camuflaje” enemigo y salvar un mayor número de vidas y unidades militares en el campo de batalla.

Sin embargo, ninguno de estos hechos está históricamente acreditado. De hecho, la prevalencia de las deficiencias en la visión del color (DVC), de las que hay tres tipos principales y muchos grados de severidad, conocidas coloquialmente como daltonismo, se sitúa de forma global en torno al 8% en los hombres y al 0,5% en las mujeres.

Las personas con DVC, encuentran dificultades en su vida cotidiana en tareas como reconocer el mal estado de conservación de algunos alimentos, darse cuenta cuando la otra persona se sonroja, diferenciar entre jugadores de distintos equipos en los deportes, leer códigos de colores en mapas, identificar correctamente luces de tráfico o indicadores LED entre otras muchas.

DESVENTAJAS

Estas dificultades producen desventajas frente a los observadores con visión normal del color, puntualizaron los investigadores. Los resultados mostraron que, en los experimentos realizados por la UGR, los observadores tricrómatas normales obtuvieron mejores resultados. Por el contrario, ningún tipo de observador con DVC obtuvo un rendimiento mejor que los observadores normales. En el experimento con escenas naturales, los observadores normales detectan mejor los estímulos camuflados que los observadores DVC. Sin embargo, en el experimento de los estímulos sintéticos, los resultados obtenidos no coincidieron con los encontrados previamente por otros científicos.

En el estudio de la UGR, los observadores tricrómatas normales son más rápidos en encontrar los estímulos camuflados para todos los tipos de patrones de color, incluyendo el patrón de camuflaje rojo-verde.

