Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ha actualizado la solución tecnológica que integra la red de diagnóstico biológico de 14 hospitales vascos, por la aplicación de Clinisys " MIPS, Gestlab, que conecta la información de los centros hospitalarios, ofreciendo una respuesta integrada a tiempo real y aumentando el flujo de trabajo de los laboratorios. Además, la nueva solución se integra a la perfección con los sistemas de información corporativos y los sistemas de salud pública del Departamento de Salud

El reto

El antiguo programa llevaba implantado en Osakidetza más de 20 años, por lo que había surgido la necesidad de renovar tecnológicamente la solución. Se trataba de una instalación distribuida, independiente y diferenciada para cada laboratorio que ofrecía funcionalidades específicas en cada instalación, basadas en estructuras y procedimientos distintos. Era un sistema de difícil integración que no favorecía la racionalización de los servicios ofertados y la gestión global de la prestación. El objetivo de Osakidetza era incorporar un sistema de información común, integral y completo que diera servicio a su red de diagnóstico biológico y que, además, se integrara con los sistemas de información corporativos y los sistemas de salud pública del Departamento de Salud.

"El SIL GestLab gestiona todo el proceso del laboratorio en nuestra red asistencial, incluyendo hospitales de referencia, hospitales comarcales, centros de atención primaria, centros de salud mental y residencias de mayores. Gestlab permite una gestión integral del proceso abordando todas las fases del mismo: solicitud electrónica asistida, extracción, preanalítica, gestión analítica, POCT, generación de informes individuales y colectivos, explotación de datos, generación de informes epidemiológicos, gestión de costes, gestión de la calidad, documentación, etc. Su flexibilidad y sus prestaciones son muy amplias", explica Antonio López Urrutia, Responsable funcional de sistemas de información de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza.

El resultado

A través de unos servicios web desarrollados a medida, el nuevo Sistema de Información de Laboratorio GestLab funciona en perfecta sintonía con el resto de aplicaciones asistenciales de Osakidetza. GestLab es un sistema de información de laboratorio (SIL) de altas prestaciones que permite organizar y automatizar todos los procesos con el fin de adaptarlos a todas las necesidades; desde la entrada de peticiones, control de todo el proceso de laboratorio, gestión de almacén, módulo de calidad, control de los instrumentos, hasta el informe de los resultados, la gestión de las facturas y la obtención de estadísticas y cuadro de mandos.

En el caso del Servicio Vasco de Salud, GestLab permite la solicitud de analíticas mediante petición electrónica y la consulta de resultados a través del módulo web iGestLab. Además, la información de GestLab se publica para su consumo por parte de otras aplicaciones mediante el protocolo HL7. El proceso de toma de muestras se gestiona con el uso de GestLab Extracciones en atención primaria y de iGestlab en el ámbito hospitalario, de forma que esta fase del proceso queda totalmente integrada con el resto de componentes. El resultado final es un sistema que, no solo mejora la conectividad entre laboratorios y sus flujos de trabajo, sino que facilita la comunicación de resultados tanto al paciente como a organismos externos, un aspecto que ha cobrado especial relevancia con las pruebas diagnósticas de la covid-19 realizadas durante la pandemia. "Gracias a GestLab, ahora podemos acceder a una información exhaustiva de la actividad que se realiza y para quién se realiza, la calidad con la que se hace, los tiempos de respuesta, los costes, etc. También permite gestionar la demanda, avisando al solicitante en el momento de la solicitud sobre pruebas ya realizadas o no procedentes, evitando repeticiones o duplicidades innecesarias y ahorrando costes", comenta Antonio López Urrutia, Responsable funcional de sistemas de información de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza.

Las ventajas de Gestlab

• Permite trabajar de forma corporativa con un sistema multi-laboratorio único para toda la red de hospitales.

• Agiliza el ciclo de vida de las peticiones de laboratorio, desde la solicitud por parte de los sistemas asistenciales hasta la gestión de la extracción, la preanalítica, el trabajo en el

laboratorio y la consulta de los resultados por parte de los facultativos y el propio paciente.

• Su arquitectura flexible y sumamente parametrizable permite a los usuarios adaptarlo a sus necesidades y simplificar las tareas del día a día.

• Concreción de avances en el área de la genética en lo relativo a la organización del laboratorio, la trazabilidad y las estadísticas.

• La generación de informes en el módulo de estadísticas permite consultar datos y adoptar las mejores decisiones en cada centro.

• La automatización de tareas como el envío de informes epidemiológicos, alertas, estadísticas, incidencias, etc. a usuarios o grupos específicos dota al sistema de una gran proactividad y flexibilidad.

• Durante la pandemia de la covid-19, el sistema ha posibilitado que, entre otras cosas, las muestras se analizaran en uno u otro laboratorio en función de las cargas de trabajo y la disponibilidad de reactivos, sin necesidad de realizar ninguna acción específica, además de proporcionar una completa trazabilidad e información sobre el estado de las muestras.

"El nuevo sistema nos permite trabajar como una red real de laboratorios y todos los datos quedan accesibles de manera global. Sin lugar a dudas, es un modelo de excelencia que marcará el camino a seguir en los próximos años para todos los laboratorios que aspiren a trabajar realmente en red", detalla Antonio López Urrutia, Responsable funcional de sistemas de información de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza.

Acerca de CliniSys

CliniSys, con sede en Chertsey (Inglaterra) y Tucson (Arizona), es uno de los mayores proveedores de sistemas de información de laboratorio, gestión de petición electrónica y consulta de resultados, así como de soluciones de salud pública en materia de vigilancia epidemiológica en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Durante 40 años, se ha especializado con éxito en la compleja entrega y a gran escala de soluciones integrales de laboratorio y salud pública en más de 3.000 laboratorios de 34 países utilizando las soluciones de CliniSys.

Su experiencia combinada en varias disciplinas proporciona a los clientes soluciones para apoyar el flujo de trabajo de los laboratorios en las áreas clínica, histológica, molecular y genética, incluyendo la petición electrónica, la gestión de informes y la entrega de resultados. Además, prestan servicio a laboratorios de pruebas medioambientales, calidad del agua, agricultura y toxicología.

