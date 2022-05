“Nuestros mejores embajadores son las fotógrafas y los fotógrafos”

“Una imagen vale más que mil palabras”, este refrán tan conocido y poco “cool”, nos dice exactamente lo que vamos a ver a partir de este próximo día 26 hasta el 29 de mayo en la pequeña isla de Formentera.





El Festival Formentera Fotográfica abrirá sus puertas, este año a lo grande, celebran diez años consecutivos de evento, ni la el Covid pudo con este festival. Su creador, Francesc Fábregas, un profesional que siempre anda con la cámara a cuestas, después de vivir muchas experiencias en el mundo musical, decidió organizar en esta isla, que él y su familia consideran su casa después de cuarenta años vivirla, amarla y sufrirla, un evento para adentrarse en el mundo de la fotografía de una forma profunda, no sólo viendo lo que alcanza el ojo de cada uno, también organizando conferencias, talleres didácticos, proyecciones interesantes.





Francesc, desde el año 2013, invita a la isla a referentes en el mundo de la fotografía. Para este año importante, diez son muchos para que un acto cultural funcione, van a rendir un homenaje a Ramón Masats, un hombre divertido, corrosivo. Tiene 91 años y muchas ganas de hablar de lo que más sabe, fotografía, le acompañará otro sabio, Chema Conesa.





Y para aquellos que recuerden la foto, publicada en el año 1985 en el “National Geographic”, de la niña afgana de los ojos verde mar, Sharbat Gula, el cineasta francés, Denis Delestrac, presentará el documental sobre Steve McCurry, el fotógrafo que hizo la foto a esta niña que sufría en un campo de refugiados y que según las palabras de Steve: “Ha tenido una vida terrible”.





El programa es interesante, en las charlas hay que destacar la que tendrán el cineasta, escritor y periodista, David Trueba, con el entrenador que fue del Barça, Ernesto Valverde.





Emilio Morenatti, premio Pulitzer de Fotografía el pasado 2021, tiene previsto aterrizar en la isla para estar presente en esta Formentera Fotográfica a pesar de estar trabajando en la guerra de Ucraïna.

Sólo les he puesto un aperitivo, tengan en cuenta que todo esto sucede en una isla mágica, pequeña, adorada, que se llama Formentera, y no sólo podrán gozar de esta celebración de 10 años, además del programa, están en una isla en donde pueden sentir y gozar de la calma, de la transparente agua y de la cultura de la isla menuda.





Su director nos los amplia en esta conversación y recordar que la cultura hay que promocionarla y que éste Festival sin la colaboración del Consell Insular de Formentera seria imposible llevarlo adelante. Se lo aconsejo.





¿Cuándo y cómo le surge la idea de organizar un festival de fotografía en la pequeña y hermosa isla de Formentera?

En nuestra familia estamos enamorados de esta isla a la que llevamos viniendo cuarenta años, a pesar de que es complejo convivir en Formentera donde todo se encarece más con la subida de precios que ahora estamos padeciendo. La idea de organizar en Formentera un festival de fotografía me vino de un par de veces que asistí en la isla de La Palma en Canarias a un festival organizado por Tino Soriano, amigo y fotógrafo importante, pensé que podría hacer lo mismo en Formentera , lo comente con el Consell Insular de Formentera, expuse el proyecto y así es como comenzamos en el 2013, hace diez años.





No debe ser fácil organizar un festival de estas características en un sitio como Formentera que en verano está a tope de visitantes pero que durante el invierno son poca gente.

El festival lo hacíamos el primero de mayo, era un poco como la apertura de la fecha en que la gente comienza a viajar a la isla, a raíz de la pandemia estos dos últimos años lo hemos celebrado en el mes de octubre, nunca hemos dejado de hacer el festival, ni siquiera con la pandemia, que los dos últimos años nos ha hecho hacer el festival en el mes de octubre.





¿Cual es su relación con el mundo de la fotografía?

Usted me conoce de cuando nos encontramos en TV3 trabajando en el show de Àngel Casas, pero yo conozco a Àngel Casas un tiempo antes, yo era el fotógrafo de la revista “Vibraciones” de la que Àngel era el director, siempre he trabajado mucho en los proyectos que Àngel llevaba a cabo, trabajé en el “El Correo Catalán” porque él tenía una sección estelar, muchas de las fotografías de sus artículos eran mías, también trabajé con él en las entrevistas que hacia en Fotogramas, en Interviu, hice portadas de discos, muchas de las casas discográficas importantes estaban en Barcelona, me consideran un fotógrafo referente dentro del mundo de la música, a mí la gente me conoce por dos cosas, por haber sido fotógrafo de música y por el programa de Tv3, “Sputnik”, he hecho muchas cosas en el mundo de la televisión pero se me recuerda por este programa, estuve muchos años haciendo fotografía musical. Cuando desaparece “Vibraciones”, un grupo de gente creamos la revista Rock Especial, y al cabo de un año otra que ha sido la biblia de las revista musicales, Rock de Lux, desaparecida hace dos años por el tema de la pandemia. Ahora hay muchas personas que hacen este trabajo, en aquel momento éramos tres, Xavier Agulló, empezó haciendo fotos y luego pasó a trabajar en el tema de la noche y de la gastronomía, Eduardo Möller, fue el jefe de comunicación de Gay&Co, y otro era el “Flowers”, de alguna manera el que aguantó más fui yo porque detrás tenía la revista.





¿Cómo llega a crear este Festival de Formentera?

Unos tres años antes de dejar mi puesto de trabajo en Tv3 empecé a recuperar mis tiempos de trabajo en la fotografía, mientras estoy allí no hice ni una sola foto, entendía que en ese momento mi trabajo era lo que estaba haciendo en Tv3, y otra cosa era la fotografía que había pasado a ser un placer, dejé de hacer muchas buenas fotos, pero combinarlo, para mí, era una falta de respeto a la gente, cuando ya estoy en la última temporada de la televisión recupero otra vez la fotografía. Empiezo a recopilar, he hecho bastantes exposiciones, publico algún libro, que nada tenían que ver con la música. Àngel Casas acude a mis exposiciones y me dice si no he pensado hacer una exposición, con el material que tengo, sobre el mundo de la música. Eso me anima y empecé a llamar puertas e hice una macro exposición en el Palau Robert de Barcelona, esta exposición se ha expuesto en muchos lugares de España, el Ayuntamiento de Barcelona me publicó el catálogo. A partir de aquí crece mi interés por la fotografía y puedo dedicarle más tiempo, visito exposiciones y festivales, aquí empezó todo hasta llegar a poder montar, con la colaboración del Consell Insular de Formentera este festival, sin el Consell, hubiera sido imposible hacer este Festival, llegar hasta Formentera es caro y durante estos años ya han sido 110 los participantes que han acudido como protagonistas del festival.





¿Qué acogida entre sus colegas del mundo de la fotografía ha tenido este festival de Formentera?

Los dos primeros años me ayudó Tino Soriano, que ya tenía experiencia en montar este tipo de festivales, a partir de tercer año cojo las riendas y voy a festivales, a exposiciones, empiezo a conocer gente, cuando les hablo del festival los profesionales lo acogen muy bien, siempre he ido directamente y siendo muy claro, voy directamente a hablar con algunos de los grandes nombres de la fotografía, Colita, Joan Fontcuberta, Joana Biarnés, he sido siempre muy claro, Joana, tiene una inmensa personalidad, la invito al festival y viene con su marido, Jean Michel Bamberger, se lo pasó tan bien que al año siguiente me dijo que acudiría como asistente, esto suele pasar con frecuencia. En estos momentos tengo en mi agenda los números de teléfono de todos los premios nacionales de fotografiá de España, Catalunya y de todo el mundo, todo a base de mucho trabajo. Por cierto, David Trueba, ya me ha dicho que este año participará en el festival.





¿Cómo será esta participación de David Trueba en el festival?

Hará un debate con Ernesto Valverde, el conocido entrenador de fútbol que mientras era entrenador del Español también estudiaba en la Escuela Industrial de Barcelona. Lleva muy escondida su historia con el mundo de la fotografía pero ha hecho tres libros de fotografía. Ernesto y David son amigos desde hace muchos años, yo conecto con Valverde, porque estando entrenando al Barcelona, presenta su último libro, durante la presentación hablamos de Formentera y de su afición a la fotografiá, en algún momento pienso que tengo a Valverde y a un director de cine, periodista y escritor, y que ambos habían participado en una mesa de debate durante el Festival de Cine de San Sebastián, además, para redondear la carambola, resulta que mi hijo, Alan, ha hecho de director de fotografía en las dos últimas series dirigidas por David Trueba. He ido ligando una historia con otra hasta llegar a poder tenerlos a los dos en un debate en Formentera este año.





La gente se pregunta si Valverde hace fotos, y hay que decir que hace unas fotos magníficas, a mí me gusta esta parte de descubrimiento. El mundo cultural es tan pequeño y cuesta tanto que se vea lo que se hace, los medios no hacen mucho caso a nuestro festival, tengo suerte de conocer a gente de los medios, pero hay que picar mucha piedra, hay cosas que no pasan todos los días.





Por lo que me está explicando este festival, evento o congreso, va mucho más allá de la fotografía, también sirve para hacer que viejos amigos se reencuentren.

Si, es cierto, a mi me cuesta mucho decir festival, me cuesta mucho decir congreso, me cuesta decir evento, la palabra que es más fácil es festival, este año no sólo hay fotografía, hay otras muchas historias, escritores, editores, periodistas, directores de cine, foto fija de series y cine, hay mucha mezcla, y lo bonito de todo esto es que, a diferencia de lo que suele ocurrir en una ciudad, aquí, cuando acaba la charla, hay una parte que consiste en compartir, conocerse, sin agobiar. El hecho de estar en una isla comporta una aproximación humana con todos los profesionales, y eso creo que pasa en pocos sitios.





En esta edición tienen personas muy importantes, por ejemplo, Denis Delestrac que presenta un documental sobre Steve McCurry, es una persona muy conectada en el mundo del cine, con súper estrellas como Wim Wenders, Claude Lelouch, Ridley Scott, Pedro Almodóvar, entre otros.

No se lo que le habrá dicho Denis a Steve McCurry para que acepte hacer el documental, Steve, tiene fotos icónicas, es el autor de la niña refugiada afgana que publicó en portada el “National Geographic”. Denis Delestrac es una grande en su trabajo y aquí le conocemos poco, fuera tiene mucha relevancia.





¿El hecho de que el festival se celebre en mayo hace que viaje a la isla un tipo de gente diferente a la que va a Formentera de vacaciones?

No lo sé, la gente viene porque sabe que se celebra este festival. Los asistentes al Festival tienen que pagar, fue una cosa que tuvimos clara desde el principio, hay diferentes precios, uno para asistir a todos los actos, ya no quedan plazas libres en este momento, hay un precio para residentes, uno para estudiantes y profesores de fotografía, establecer un precio por día era un muy complicado. Empezamos como “happy flowers”, con mucha ilusión, el proyecto ya se ha profesionalizado, pero en realidad somos unos románticos, que nos enamoramos y nos gusta el trabajo que hacemos. Mi mujer y yo estamos jubilados, pero detrás de nosotros hay gente a la que hay que pagar, por eso desde el principio dije que en este Festival hay que pagar, son horas y es trabajo. Ahora puedo llamar al mejor fotógrafo, incluso han venido tres o cuatro de los mejores internacionales, que responden a la primera llamada con un sí sin conocer el festival. A veces algunos no pueden acudir porque están enfermos o se han jubilado, también hay fotógrafos que ya han estado en el Festival y quieren volver. Llamé a Pilar Aymerich, pero entre que es un poco mayor, que le habían dado el Premio Nacional de Fotografía y tenía que montar la exposición, viajaba a Budapest, estaba agobiada y no podía estar en el festival.





¿En Formentera hay lugar para tanta gente?

En el cine de Formentera se llevan a cabo todos los actos documentales, en el exterior hacemos prácticas y talleres porque nos gusta que le gente pueda disfrutar de la isla. Formentera, vive del turismo, si este Festival lo hiciésemos en el mes de junio empezaríamos a pasarlo mal en el tema del hospedaje o para encontrar un lugar para vivir, y además los precios vuelven a dispararse, ahora, no son baratos, al vivir del turismo no tienen compasión.





Este año presentan una exposición histórica del mundo de la Fotografía.

Es una exposición bestial, durante tres años he ido detrás de ella, es la historia de la fotografía en España, hay obra de profesionales que ya no están hasta los contemporáneos, son 50 fotografías donde se ve la historia de ochenta años de España, es un gran montaje y hasta que no lo vea reflejado no me lo creeré, en su momento su montaje y transporte debió suponer un coste importante, ahora, a Formentera, no le cuesta un sólo euro, esta exposición se verá en la plaza de Es Pujols, en un montaje espectacular, iluminado por la noche.





¿Le han hecho ofertas desde otras islas para que cambie de lugar el Festival de Formentera?

Me han llamado de Andorra donde están montando un macro hotel que quiere jugar a que pasen cosas. En Menorca tienen un festival, diferente al mío, está relacionado con el mundo de la naturaleza, en Mallorca, tenían un festival parecido que cerró al cabo de unos años, y en Ibiza, hacen otras cosas. Hoy hablaba con la persona que nos ayuda con el tema logístico y me decía que le parecía que este fin de semana abrían las discotecas en Ibiza y por eso tenía problemas con los billetes para la gente invitada, de una persona que nos viene desde Londres cuesta el viaje entre 700 y 800 euros, es muy caro.





¿Qué otros actos importantes tiene programado para celebrar estos diez años de festival?

Pienso que el plato fuerte de las conferencias es el homenaje a Ramón Masats, tiene 91 años y esperamos que todo vaya bien, hablé con su hija hace poco y me dijo que está muy animado para venir al Festival, tendremos una mesa con Chema Conesa, fue uno de los directores gráficos en el País Semanal, cuando esta publicación comenzó. Es fotógrafo y una gran persona además de ser Comisario del trabajo de Ramón Masats por lo que conoce la obra del homenajeado perfectamente.





¿Este año viene Morenatti?

Morenatti, me hace sufrir mucho porque está haciendo fotos en la guerra de Ucrania, a Emilio le envío mensajes, me los contesta y dice que vendrá, pero, bueno, está trabajando en plena guerra, sus fotos las publica en el “Time”, Morenatti fue Premio Pulitzer en el año 2021, es una bestia tal y como trabaja.





¿Estos fotógrafos tan renombrados van de estrellas y se hacen de rogar cuando les llama?

Son cero estrellas, en ningún caso se han comportado como estrellas. Hace dos años invité a Martín Parr, hace un tipo de fotografía muy gamberra, muy irónica, ha sido el Presidente de Magnum, tiene una historia importante, pero le mandas un mensaje y tarda menos de 24 horas en contestar, incluso nos aconseja cual es el vuelo más barato, tiene una seriedad y una rigurosidad espectacular. Nuestros mejores embajadores son las fotógrafas y los fotógrafos. Hemos conseguido ser referente de España.