España se abre las puertas del podio con una gran primera jornada en Račice en la Copa del Mundo de Sprint Olímpico Piragüismo Redacción

sábado, 21 de mayo de 2022, 12:01 h (CET) Buena primera jornada para los intereses españoles en el día inaugural de la Copa del Mundo de Sprint Olímpico que se está disputando sobre la pista del Labe Arena Račice, en la República Checa. De las 11 finales que reparten medallas mañana, España estará presente en cinco de ellas con siete embarcaciones, lo que supone buenas opciones de terminar el día con más de un metal colgado del cuello de nuestros palistas.

La primera embarcación española en competir fue el K4 500 metros de Barbara Pardo, Elisa Zapata, Miriam Vega y Carla Corral, que en la segunda serie de la distancia llegaron terceras logrando el pase a las semifinales y, una vez allí, ganaron su regata para colarse en la final A. Algo que consiguieron de manera directa Sara Ouzande, Carolina García, Laia Pelachs y Teresa Portela al ganar su serie. Por lo tanto, España contará con dos K4 en la regata por las medallas que se disputará mañana sábado a las 11:11 horas.

El siguiente en ir al agua fue el K4 500 metros de Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz y Rodrigo Germade: los chicos vencieron en su serie con casi un segundo de ventaja respecto a Eslovaquia y en la semifinal lograron su pase a la final A, al terminar en la primera posición y doblegar a los alemanes. No podrán disputar las medallas los cuatro tripulantes de la otra embarcación española. Pelayo Roza, Juan Oryes, Albert Martí y Enrique Adán fueron terceros en su primera serie y en semifinales solo pudieron finalizar cuartos, por lo que tendrán que competir en la final B. La pelea por los metales será mañana a las 11:38 horas, mientras que la final de consolación será a las 09:51 horas

El C2 500 metros de Claudia Couto y Julia Espinosa terminó quinto en su manga clasificatoria, aunque horas más tarde, en semifinales, las chicas acabaron novenas en su serie y, por lo tanto, eliminadas de la competición.

Grandes noticias nos dieron las dos embarcaciones masculinas del C2 500 metros. Joan Moreno y Adrian Sieiro primero y Cayetano García y Pablo Martínez después, vencieron en sus respectivas mangas, por lo que consiguieron el billete directo a la final A, que se disputará mañana sábado a partir de las 11:48 horas.

A Marcus Walz, tras lograr junto con sus compañeros del K4 estar de manera directa en la final, le tocó embarcarse en el K1 para buscar su pase a semifinales en la distancia de los 500 metros. En su serie, la tercera, controló en todo momento a sus rivales y logró el pase a semifinales al firmar la quinta plaza. Por la tarde, en su serie firmó una ajustada tercera posición que lo llevó a la final A de mañana donde saldrá por la calle 9.

En el K1 500 metros femenino, Isabel Contreras terminó primera de su serie y Begoña Lazkano tercera en la suya, por lo que entraron en las rondas de semifinales que se celebraron en la jornada vespertina. Pero no hubo igual suerte para ambas: la primera sí consiguió su pase a la final A, pero Lazkano, que solo pudo ser cuarta en su semifinal, se tendrá que conformar con competir en la final B.

En el K1 1000 metros masculino, Paco Cubelos y Pedro Vázquez no podrán pelear por las medallas. Después de clasificarse de manera cómoda para semifinales, no pudieron competir como ellos hubieran querido y se tendrán que conformar con quedar lo mejor posible en la final B, después de que Cubelos fuera sexto y Vázquez quinto en sus respectivas semifinales.

Las chicas del C1 200 metros compitieron en la jornada de tarde en sus respectivas series clasificatorias. María Corbera logró una tercera posición en su serie, mientras que Antia Jacome finalizó segunda y ambas competirán mañana por un puesto en la final del domingo en sus series de semifinales.

También dejaron buenas sensaciones los dos españoles participantes en la prueba del C1 1000 metros. Diego Domínguez, en la segunda y rodeado de grandes estrellas de la distancia, finalizó quinto, y David Barreiro, pese a no entrar por puestos, marcó un tiempo que es suficiente para estar en las semifinales del sábado.

La última regata de la jornada fue la del K1 1000 metros, donde Isabel Contreras, después de haberse metido en la final de los 500 metros, completó una muy buena clasificatoria en la que terminó tercera, lo que le da derecho a pelear en la semifinal de mañana por un lugar en la final del próximo domingo

El sábado, segundo día de competición, además de las regatas ya mencionadas, será turno para que entren en liza el C1 500 metros de mujeres con Julia Espinosa y Claudia Couto. El K2 500 metros de mujeres, con una embarcación tripulada por Laura Serra y Aida Bauza, y una segunda con Alicia Heredia y Mirella Vázquez. En esos barcos y misma distancia también competirán los hombres, con Carlos Garrote y Cristian Toro en la primera serie y Lázaro López e Iñigo Peña en la tercera.

A continuación, el listado completo de regatas en las que hay participación española este sábado 21 de mayo de 2022

-FINAL B. Carrera 74. 09:51 horas. K4 500m. hombres. Pelayo Roza, Juan Oryes, Albert Martí y Enrique Adán (Calle 5). -FINAL B. Carrera 78. 10:15 horas. K1 500m. mujeres. Begoña Lazkano (Calle 4). -FINAL B. Carrera 81. 10:38 horas. K1 1000m. hombres. Paco Cubelos (Calle 2). Pedro Vázquez (Calle 3). -FINAL A. Carrera 83. 11:11 horas. K4 500m. mujeres. Sara Ouzande, Carolina García, Laia Pelachs y Teresa Portela (Calle 6). Barbara Pardo, Elisa Zapata, Miriam Vega y Carla Corral (Calle 3) -FINAL A. Carrera 85. 11:38 horas. K4 500m. hombres. Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Walz y Rodrigo Germade. (Calle 6) -FINAL A. Carrera 86. 11:48 horas. C2 500m. hombres. Joao Moreno y Adrian Sieiro (Calle 4). Cayetano García y Pablo Martínez (Calle 6) -FINAL A. Carrera 88. 12:11 horas. K1 500m. hombres. Marcus Walz (Calle 9) -FINAL A. Carrera 89. 12:20 horas. K1 500m. mujeres. Isabel Contreras (Calle 1) -(1º manga). Carrera 95. 14:20 horas. C1 500m. mujeres. Julia Espinosa. Calle 8. 1º a la final. 2º al 7º a semifinales. -(2ª manga). Carrera 96. 14:26 horas. C1 500m. mujeres. Claudia Couto. Calle 7. 1º a la final. 2º al 7º a semifinales. -(3ª manga). Carrera 100. 14:50 horas. K2 500m. mujeres. Laura Serra, Aida Bauza. Calle 6. 1º al 6º a semifinales más los 3 mejores 7º. -(4ª manga). Carrera 101. 14:56 horas. K2 500m. mujeres. Alicia Heredia Mirella Vázquez. Calle 7. 1º al 6º a semifinales más los 3 mejores 7º. -(1ª manga). Carrera 102. 15:02 horas. K2 500m. hombres. Carlos Garrote, Cristian Toro. Calle 5. 1º al 4º a semifinales más los 3 mejores 5º. -(3ª manga). Carrera 104. 15:14 horas. K2 500m. hombres. Lázaro López, Iñigo Peña. Calle 7. 1º al 4º a semifinales más los 3 mejores 5º. -(2ª semifinal). Carrera 109. 15:50 horas. C1 200m. mujeres. Antia Jacome (Calle 5). María Corbera (Calle 6). 1º al 3º a la final. 4º al 7º a la final B junto al mejor 8º tiempo de las dos series. -(2ª semifinal). Carrera 113. 16:17 horas. C1 1000m. hombres. Diego Domínguez (Calle 8). 1º al 3º a la final. 4º al 7º a la final B. -(3ª semifinal). Carrera 114. 16:24 horas. C1 1000m. hombres. David Barreiro (Calle 9). 1º al 3º a la final. 4º al 7º a la final B. -(1ª semifinal). Carrera 116. 16:45 horas. K1 1000m. mujeres. Isabel Contreras (Calle 6). 1º al 3º a la final. 4º al 7º a la final B junto al mejor 8º tiempo de las dos series. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

