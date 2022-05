Los mejores consejos veterinarios para perros Las mascotas, que han pasado a ser uno más de la familia, requieren de cuidados y miramientos como cualquier otro ser vivo Redacción

sábado, 21 de mayo de 2022, 10:32 h (CET) Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y, a juzgar por lo que han aumentado el número de caninos en nuestros hogares, se podría decir que estamos en lo cierto. Según varios estudios consultados, la pandemia disparó hasta en un 44% el volumen de animales de compañía en las viviendas.

Las mascotas, que han pasado a ser uno más de la familia, requieren de cuidados y miramientos como cualquier otro ser vivo pero, ¿sabemos qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Desde el vademecum veterinario hasta las rutinas de alimentación y paseos en la calle, son muchos los puntos que debemos tener en cuenta.

¿Qué debemos tener en cuenta en el cuidado de nuestro perro?

Al hablar con médicos especialistas en caninos nos hacemos una idea más firme sobre cómo debemos cuidar a nuestro perro o qué debemos tener en cuenta para su bienestar general. Los veterinarios, estudiando el mundo de las mascotas desde dentro, nos pueden orientar sobre todo aquello que debemos saber. A continuación, para que estés al día, te dejamos con una serie de consejos:

El principio del cuidado

El cuidado de una mascota no se limita a la comida, el agua y un sitio para dormir. Los animales son sentidos como las personas y debemos darles cariño, comprensión y todo lo que pueda beneficiar a su bienestar general. Por supuesto, también hay que reñir cuando hacen algo mal porque solo así aprenderán el valor de las cosas.

Problemas de comportamiento

Los principales problemas de comportamiento de un perro están directamente relacionados con el propietario. Si entramos en la riña continua el canino no se sentirá cómodo en casa nunca puesto que pensará siempre que está haciendo algo mal. Es importante que controlemos nuestros impulsos así como no crear un orden autoritario en casa porque, a la larga, no nos servirá de nada.

Visitas al veterinario

Las visitas al médico deben ser rutinarias. Tanto si es para recetar productos veterinarios para perros como si lo que queremos hacer es un simple chequeo, debemos apuntar las fechas y atender a todas las indicaciones que nos da el especialista. ¿Sabías que esto forma parte esencial del cuidado de nuestro amigo?

Relación de compromiso

Antes de hacerte con un perro piensa qué quieres hacer con él. De nada nos sirve coger a un animal como si fuese un regalo temporal, ese capricho que cumplirá su función mientras no nos cansemos de la novedad. La relación con las mascotas tiene que ser de compromiso, de completa lealtad hacia el mismo o sino mejor no te hagas cargo de ninguno hasta estar preparado.

Invertir en tu perro

Debemos asumir que para tener un perro hay que invertir en él. Sus comodidades, su comida (olvídate de alimentarlo de lo que sobra en la tuya) y su higiene forman ahora parte del hogar que compartes. De la mano del apartado anterior, si no quieres gastar dinero extra, mejor no tengas animales.



