La escuela de negocios ESIE lanza su propio programa de becas para fomentar el talento y el liderazgo empresarial

viernes, 20 de mayo de 2022, 14:21 h (CET)

Los perfiles profesionales que cuentan con un Master of Business Administration (MBA) son uno de los más solicitados en el mercado laboral, ya que cuentan con conocimientos específicos en liderazgo de organizaciones globales, gestión de proyectos y desarrollo de negocios.

Ante la creciente demanda de personas que desean cursar un MBA, la European School of International Education (ESIE), escuela de negocios asociada al IPEI del CES Cardenal Cisneros, ha decidido lanzar su propio programa de becas al talento y trayectoria profesional que cubren una gran parte del importe de la matrícula. De esta manera, la institución también consigue otro de sus grandes objetivos, que es fomentar los grupos de alumnos heterogéneos y con diferentes backgrounds formativos sin importar su capacidad económica.

Formación innovadora y flexible La alta especialización es una de las mayores demandas de las empresas actuales. Mediante una formación innovadora y flexible ESIE potencia la carrera profesional del graduado, preparándolo para afrontar y liderar nuevos retos empresariales. De este modo, existen cuatro MBA que se adaptan a las metas y necesidades de los alumnos, con especializaciones en recursos humanos, marketing, finanzas y operaciones tecnológicas.

Para acceder a cualquiera de los programas, los alumnos han de pasar por un riguroso proceso de admisión que consta de 3 fases: valoración del CV, test de aptitudes y entrevista personal. Durante este proceso, los candidatos pueden postular al programa de becas y el Comité de Admisiones evalúa cada caso al mismo tiempo que se realiza la admisión.

Cabe destacar que ESIE ha creado dos tipos de becas: la ESIE y la de Excelencia Académica. En ambos casos, el Comité de Admisiones tiene en cuenta la trayectoria profesional del candidato, sus méritos académicos previos y su background de manera que la experiencia de cursar un MBA en ESIE contenga un alto valor añadido.

Máxima inserción laboral Es importante destacar que el 98 % de los graduados de un MBA consigue empleo en menos de 6 meses en empresas destacadas. ESIE facilita a sus alumnos alcanzar dichos objetivos gracias a una metodología basada en el Método del Caso, un claustro compuesto por profesionales en activo de empresas como Google, Michael Page o Loewe y clases 100 % online en directo.

Además, ESIE también organiza sus propias jornadas de empleabilidad una vez al año en Madrid y los alumnos cuentan en todo momento con la atención personalizada de un tutor para mejorar sus currículums y preparar adecuadamente las entrevistas en empresas de reconocido prestigio.

Cada MBA tiene una duración de 1 año y cuenta con 3 convocatorias de acceso. Actualmente, está abierto el plazo para la convocatoria de octubre y los candidatos pueden iniciar el proceso de admisión y solicitud de beca desde la web de ESIE.



