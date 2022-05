Sonia Ramos destaca la importancia del Feng Shui en la decoración del hogar Emprendedores de Hoy

El Feng Shui es un sistema filosófico chino que se ha expandido por todo el mundo debido a que su principal objetivo es la ocupación consciente y armónica de cualquier espacio.

Esto, con el objetivo de influir de manera positiva sobre las personas que residen en dicho espacio, como puede ser una vivienda, oficina, sala de entrenamiento, etc.

Sonia Ramos, experta en el sector, explica el papel Feng Shui en la decoración del hogar y cómo conseguirlo a través de sus servicios profesionales y personalizados.

La importancia del Feng Shui a la hora de decorar un hogar Una excelente manera de crear un ambiente ordenado y limpio en el hogar es a través del Feng Shui, el cual beneficia tanto a los residentes de la vivienda como a los invitados. Además, en el caso de los residentes, este es fundamental para promover la productividad y la concentración en todo momento. Esto significa que incorporar Feng Shui en una vivienda es tanto una manera de generar influencias positivas como una inversión en calidad de trabajo y estudio en el hogar. Por otra parte, esta filosofía china es muy útil para alcanzar una mayor salud mental y emocional, lo cual beneficia en gran medida la convivencia familiar y matrimonial. Asimismo, es importante para cualquier persona que se encuentre aprendiendo acerca de la gestión de emociones y que esté buscando un estilo de vida más equilibrado. Sonia Ramos también menciona que el Feng Shui abarca conceptos importantes como la luminosidad, renovación de energía, espiritualidad, etc.

¿Cómo incorporar de forma correcta la filosofía Feng Shui en el hogar? Sonia Ramos tiene mucha experiencia en la implementación de decoraciones basadas en Feng Shui para las viviendas españolas. Esta asegura que, mediante la aplicación de sus servicios profesionales, las personas podrán conseguir un hogar cálido y que atraiga únicamente energías positivas. Sin importar si se trata de un hogar pequeño o una propiedad de lujo, el único objetivo de esta emprendedora siempre será ayudar a sus clientes a encontrar armonía. Asimismo, ayuda a trabajar más en ese sistema chino que combina lo visible e invisible y que, al ser implementado, en el hogar puede generar rápidamente cambios positivos en los residentes. Es importante mencionar que la diferencia entre Sonia Ramos y otros expertos en Feng Shui es que esta, junto a su equipo, realiza primero un diagnóstico completo de la vivienda. Con base en este diagnóstico, inicia el proceso de decoración e implementación de la filosofía china para mejorar esas energías ya existentes en el hogar.

Para una persona, su hogar es probablemente el lugar más esencial en su vida, ya que en él puede descansar y expresarse con total naturalidad. Por esta razón, Sonia Ramos recomienda a sus clientes agregar un toque extra de armonía y equilibrio a su vivienda, a través de un servicio profesional de decoración con Feng Shui.



