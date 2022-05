Octo Event Productions, empresa líder en la organización de grandes eventos Comunicae

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:04 h (CET) La compañía cuenta con sedes en Barcelona y Mallorca, convirtiéndose en uno de los mayores proveedores de confianza para eventos La organización de un evento requiere de la planificación de un gran número de áreas para que todo salga perfecto. Para poder confiar en los mejores y que lleven una idea creativa a la realidad, desde Octo Event Productions ofrecen servicios integrados para el diseño y producción de eventos para que todo salga tal y como estaba planeado.

Octo Event Productions cuenta con dos grandes sedes, una de ellas en Mallorca y la otra en Barcelona, ambas dedicadas a los servicios audiovisuales integrales para grandes eventos. Debido a su gran conocimiento de los mercados y localizaciones locales, Octo Event Productions asegura una perfecta producción de eventos, independientemente de su tamaño y propósito.

Desde la empresa buscan ayudar a sus clientes para comunicar los valores que quieren transmitir, produciendo eventos corporativos y consiguiendo una diferenciación con el resto de las marcas. Disponen de talleres de diseño, carpintería, metal e impresión, gran stock audiovisual y un amplio conocimiento del mercado para ofrecer soluciones a sus clientes.

Gracias a sus servicios integrales, desde Octo Event Productions se encargan desde el diseño de eventos y producción técnica hasta el alquiler de audio, vídeo e iluminación, escenografía y decoración; rigging y estructuras para eventos; construcción para stands y mobiliario; branding y decoración; diseño gráfico y producción de contenidos para los eventos; y logística y producción técnica.

Octo Event Productions podrá ser el proveedor que una empresa necesita respetando siempre sus ideas y ayudando con todo lo que necesiten. Su objetivo es superar las expectativas que los clientes tienen sobre ellos. Cuentan con un equipo técnico con gran experiencia en la producción audiovisual tanto a nivel nacional como internacional para ofrecer los mejores servicios en el diseño de eventos y producción técnica y que, además, encajen con cualquier tipo de proyectos que el cliente tenga en mente.

Aparte de los servicios de producción audiovisual para grandes eventos corporativos o sociales, Octo Event Productions proporciona a sus clientes el alquiler de equipos audiovisuales, diseño gráfico y de contenido para eventos, creación de contenidos a medida, servicios de decoración y branding, servicios de streaming, reuniones de empresa o webinars, además de soluciones en escenografía personalizada y construcción de stands.

Octo Event Productions progresa en cada desafío que se le pone por delante. Cuentan con una gran variedad de clientes y un amplio conocimiento del mercado local, por lo que sus proyectos hacen realidad la mejor versión de las ideas de sus clientes gracias a una ágil producción y unos resultados de gran calidad. Entre sus últimos proyectos destacan:

Outfit7 10 Years of Fan – Go Beach Club



Love Island / ITV – Royal Beach Club



Gartner IT symposium Xpo – CCIB

Para asegurar que un evento empresarial está en las mejores manos, se puede contactar con ellos a través de su página web o mediante las direcciones de email.

