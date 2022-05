​Aumentan a más de 6,4 millones los refugiados huidos de Ucrania ACNUR cifra en unos 888.000 los refugiados en Rusia, aunque las autoridades locales aseguran que el dato real supera el millón Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de mayo de 2022, 11:47 h (CET) Más de 6,4 millones de personas se han visto obligadas a salir de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que ya hace casi un mes alertó de que el éxodo podría dispararse hasta los 8,3 millones si no cesan los combates.

Polonia, con más de 3,4 millones, es el país que más refugiados ha recibido, si bien estos datos no discriminan entre quienes siguen a día de hoy en territorio polaco y quienes han seguido su ruta hacia otros países de Europa.

Rumanía acumula ya 937.000 llegadas, mientras que Hungría ronda las 626.000, Moldavia las 467.000 y Eslovaquia las 432.000. ACNUR cifra en unos 888.000 los refugiados en Rusia, aunque las autoridades locales aseguran que el dato real supera el millón.

La ONU también tiene confirmados más de 8 millones de desplazados internos, por lo que se estima que alrededor de una tercera parte de la población ucraniana ha abandonado sus casas desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio orden de iniciar la invasión el 24 de febrero. Además, la organización calcula que 15,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.