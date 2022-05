​Diversidad cultural Según la UNESCO, “es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos” Bruno Sabella

viernes, 20 de mayo de 2022, 09:31 h (CET) El 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedades diversas y qué importancia tiene en nuestros días? “El seguro de vida de cualquier especie es la diversidad. La diversidad garantiza la supervivencia”. Isabel Allende.

Se habla mucho acerca de la diversidad, pareciera ser una palabra que está de moda para ciertos propósitos, a veces políticos, turísticos o hasta comerciales. Sin embargo, ¿qué significa realmente diversidad cultural?

La palabra “diversidad”, del latín ‘diversitas’, se refiere a la diferencia o distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a la disparidad. Entre los diferentes tipos de diversidad, se encuentra la diversidad cultural, como un reflejo de que existen variados modelos de convivencia, de prácticas sociales, interacción, de pensamientos, de valores, de lenguas, de políticas, etcétera.

Según la UNESCO, la diversidad cultural, patrimonio de la humanidad, es “tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos”, tal como proclama en su artículo 1 adoptado por la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001.

La diversidad cultural favorece el desarrollo de los países, ya que enriquece a las sociedades con personas de diferentes etnias, tradiciones, lenguas y religiones. Las diferencias incorporan elementos positivos a una sociedad, porque son el medio por el que se complementan los unos a los otros para crear soluciones a los problemas y permitir convivir pacíficamente en los entornos sociales y naturales. La diversidad cultural es importante no solamente para el desarrollo cultural y económico de un país, sino que también es un componente indispensable para el entendimiento y la vida en armonía entre los seres humanos. En la actualidad muchos de los conflictos armados tienen una dimensión cultural. Superar la división entre culturas es imperioso para la paz en nuestro planeta.

Cuando hablamos de diversidad cultural nos referimos a comprender la humanidad como un conjunto inmenso y valioso de culturas, cada una con su contexto histórico y costumbres. No debemos valorar unas por encima de otras ni pretender que algunas sean más “avanzadas” y otras más “atrasadas”, sino simplemente diferentes.

Los países que son considerados “superdiversos” son aquellos en los que conviven numerosas tendencias culturales diferentes. Uno de los indicadores que se emplea para medir y cuantificar la diversidad de un país es la cantidad de hablantes en un territorio. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea existen 820 lenguas distintas, mientras que en Indonesia 737, Nigeria 510 o en India 415.

Los 12 artículos de la Declaración Universal de la Unesco son:

1. La diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad.

2. De la diversidad cultural al pluralismo cultural.

3. La diversidad cultural, factor de desarrollo.

4. Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural.

5. Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural.

6. Hacia una diversidad cultural accesible a todos.

7. El patrimonio cultural, fuente de creatividad.

8. Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás.

9. Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad.

10. Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial.

11. Forjar relaciones de colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil.

12. La función de la UNESCO. Su compromiso comporta promover la integración de estos principios, ser un referente para Estados, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado, facilitar un plan de acción. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Diversidad cultural Según la UNESCO, “es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos” ​La pintora Lourdes Rial Otero Reflexiones y pensamientos sobre este arte Se celebra el seminario internacional “Furia Española. Nuevos acercamientos a la obra de Luis García Berlanga” El evento se inscribe en el marco del centenario del nacimiento del cineasta español Museos que debes visitar al menos una vez en la vida Estudio sobre los museos más solicitados del mundo, realizado con motivo del Día Internacional de los Museos “Montserrat Caballé siempre recordó y nunca olvidó sus inicios” Entrevista a Montse Caballé, presidenta de la Fundación Montserrat Caballé