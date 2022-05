Emotiva graduación para la abogacía del futuro en la Universidad Villanueva El acto estuvo marcado por palabras emotivas desde el alumnado y de impulso en sus carreras profesionales por parte de la mesa presidencial Redacción

viernes, 20 de mayo de 2022, 08:06 h (CET) El pasado 13 de mayo tuvo lugar el Solemne Acto de Graduación del Máster de Acceso a la Profesión de Abogado de la promoción 2022 junto a prestigiosos juristas como el fiscal Antonio Zárate o el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina.

Pese a la reciente fundación de la Universidad Villanueva, el centro docente cuenta con un claustro de primer nivel y una formación que busca diferenciar a sus alumnos con prestigiosos programas a nivel internacional. UV tiene convenios con las principales universidades a nivel internacional, impulsando el bilingüismo entre su alumnado, comoes el caso de escuelas de negocios como Shanghái University, ISB Dublín, Berkeley College New York, Regent´s University London, entre otras, en las que los alumnos profundizan su educación con programas que fomentan las habilidades para el abogado del futuro.

El acto de graduación estuvo marcado por palabras emotivas desde el alumnado y de impulso en sus carreras profesionales por parte de la mesa presidencial.

LA MESA

La mesa presidencial contó con referentes del derecho y la docencia como el Excmo. Sr.José María Ortiz, Rector de la Universidad Villanueva, quien abrió la sesión con palabras de agradecimiento a su alumnado por el compromiso con la Universidad.

También se dirigió a ellos Fernando Díez, director del Máster de Acceso a la Profesión de Abogado que cuenta con una amplia trayectoria en el sector jurídico, siendo Doctor en Derecho Mercantil, e investigador en la prestigiosa universidad de Harvard, quién ha dirigido el programa y orientado a los futuros abogados en los retos que se les presentarán a continuación.

El acto contó conla participación de Pilar López de la Osa, directora del Grado en Derecho en la Universidad, quién ha elaborado investigaciones en el Instituto de Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin y estancias en Harvard.

UNA LECCIÓN MAGISTRAL

Antonio Zárate, Fiscal Europeo Delegado, impartió la Lección Magistral “La Fiscalía Europea: Un nuevo actor en el ordenamiento jurídico”, poniendo en valor la función e independencia de la Fiscalía europea, la cual es una institución que protege los intereses financieros de la Unión Europea. Expuso al alumnado su función, la cual consiste en investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea, así como ejercer la acción penal contra los autores y cómplices de los delitos.

En la mesa de excelencia también estabael reconocido abogado penalista y diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Juan Gonzalo Ospina, quién expuso un emotivo discurso a los futuros abogados a quienes animó a innovar en un entorno competitivo y destacar gracias a habilidades como la oratoria y el liderazgo. Ospina se dirigió al alumnado con un motivador discurso: “Innovar es pensar. No os decepcionéis si no entráis en un gran despacho, os invito a que innovéis y hagáis vuestros sueños realidad”, refiriendo que “no olvidéis que la capacidad que tengáis para prosperar en el futuro dependerá de vuestra influencia. Vuestra influencia está directamente relacionada con vuestro liderazgo. En todos vosotros hay un abogado líder”,expuso el socio-director de Ospina Abogados, valorado dentro de los mejores despachos penalistas de Madrid en 2022 por sus casos de éxito como la reciente absolución obtenida en la Audiencia Provincial para un diputado acusado injustamente del delito de abuso sexual, o el mediático caso de la “patada en la puerta”.

Ospina clausuró el acto dando la bienvenida a los egresados a la Abogacía.

LA CLAUSURA

En representación de los recién titulados tuvieron la palabra María Cámara y Fernando Martín, quienes arrancaron un sonoro aplauso de compañeros y profesores en un ilusionante discurso de esperanza ante el futuro de la profesión.

José María Ortiz, rector de la Universidad Villanueva dedicó un elogiado discurso de clausura a los alumnos que pronto serán abogados y a sus familias por el apoyo recibido poniendo en valor la relevancia de la Justicia y de los valores para actuar como abogados, así como el amor por la profesión y el apoyo entre compañeros. Reflejó en sus palabras los valores de la Universidad, la exigencia, un impacto basado en la ética, el sentido crítico y la vocación al servicio. “El primer amor que todos hemos recibido es ya un acto de justicia, de dar a cada uno lo suyo. Por eso, la justicia es a la vez un hábito innato y adquirido.” Y, “La justicia es por tanto una virtud que perfecciona la voluntad, por lo que dar a cada uno lo suyo no consiste sólo en cumplir exteriormente unas leyes. Como todo hábito, la justicia es una disposición interior y estable para obrar con facilidad y acierto”, expuso José María.

Entre los asistentes el acto contó con otros reconocidos juristas, entre los que destacaban diferentes miembros del claustro académico como Rafael Ansón o Guillermo Ruiz Blay, ambos Doctores en Derecho y abogados en ejercicio activo.

