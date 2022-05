DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a todos los aficionados al motociclismo un nuevo episodio de ‘La Caja de DAZN’, que en esta ocasión tiene como protagonista a Marc Márquez, seis veces campeón del mundo de MotoGP.





Márquez desvela en esta entrevista con Izaskun Ruíz sus intenciones de retirarse con Honda en un futuro todavía lejano: “Ocho años felices y dos, no. Es el equipo de mi vida. Yo he dicho siempre, ¿por qué no retirarme aquí? Sigo con la idea”. Además, el piloto de Cervera indica en este contenido exclusivo cuáles son sus motivaciones en la actualidad y de cara a un futuro próximo tras haber atravesado dos años llenos de obstáculos: “Más que de probar otras marcas u otros equipos, tengo otras motivaciones. Ahora, tengo la motivación de luchar por un título, pero con este equipo, no con otro”. Eso sí, el piloto de Repsol Honda Team no siente ahora mismo la presión por la necesidad de ganar: “Me tomo los fines de semana como si fuese una diversión, no como una obligación de salir a ganar”. Si hago cuarto puesto, cuarto, si hago quinto, quinto, si hago sexto, sexto. Ya llegará la victoria, ojalá”.





La adaptación a un nuevo estilo de pilotaje

La carrera de Marc Márquez cambió de manera drástica en la primera cita del Mundial del año 2020. El piloto de Honda, tras una grave caída en la que se fracturó el húmero, tuvo que pasar tres veces por quirófano debido a diversas complicaciones que motivaron que su rehabilitación fuese compleja y tuviera que cambiar su estilo de pilotar: “Tengo que ir con un estilo de pilotaje diferente, tengo que hacer estrategias diferentes. Con la experiencia, no es el estilo que más me gusta, pero bueno… A veces, lo que a uno no le gusta, es lo que funciona”, apunta el hexacampeón del mundo de MotoGP.





A su lesión en el húmero, hubo que sumarle sus episodios de diplopía, que le imposibilitaron competir a pleno rendimiento e incurrieron serios peligros en relación a su estabilidad en la moto: “He aprendido a hacer malabares. Esto que tenías que aprender de pequeño, he aprendido ahora por lo de la vista. Sigo haciendo estos ejercicios por precaución. Ahora, cada mes, voy a una revisión, me miran el ojo por dentro, la retina, todo esto…”, asegura Marc Márquez sobre cómo ha sido su recuperación.





A pesar de las lesiones que ha sufrido el piloto catalán durante los dos últimos años, Márquez ha regresado a las pistas con mucha fuerza y con el objetivo de volver a ser campeón del mundo de MotoGP: “Para correr por placer, te coges una moto, te vas un domingo tranquilamente a un circuito sin presión y das vueltas. Pero en un circuito, vas a competir. Estoy aquí para competir y volver a celebrar cosas. ¿Será un título? No lo sé, pero ojalá pueda luchar, eso ya sería bueno”, expresa el excampeón del mundo.





Rossi, Nadal y Pedrosa

La polémica patada en el año 2015 de Valentino Rossi a Marc Márquez en Malasia suscitó un cruce de acusaciones que enturbiaron la relación entre ambos pilotos. No obstante, el piloto español alaba la carrera profesional del expiloto italiano: “Es el piloto que más ha movido. Y la admiración y lo que ha hecho por el motociclismo y, en pista, lo que nos ha enseñado a muchos pilotos que subíamos, sigue estando ahí. Y cuando se retiró, lo dije, no tengo ningún pudor”, declara Márquez.

Además de Valentino Rossi, Dani Pedrosa fue el ídolo de la infancia de Marc Márquez: “Cuando era niño, había dos pilotos que marcaban: uno era Valentino Rossi y aquí, en España, era Dani Pedrosa. Tenía como ídolo a Valentino Rossi en MotoGP y Dani Pedrosa era, realmente, el que seguía”, subraya el piloto de Cervera. Márquez cumplió un sueño al convertirse en compañero de equipo de su principal referente, de quien adoptó muchos conocimientos de pilotaje: “Aprendí mucho en 2013. Me pegaba detrás de él y me tiraba toda la carrera detrás de él. Dani llevaba ocho, diez años en MotoGP y también, tenía que aprender de alguien, y me enseñó mucho. Veía su telemetría y bueno, mi estilo de pilotaje sí que luego que te lo llevas a tu terreno, pero el control de la moto es de Dani”, añade el piloto de Honda y décimo clasificado en el actual Mundial de MotoGP.





Rafa Nadal se convirtió en un ídolo para Marc Márquez tras la felicitación del tenista mallorquín al piloto catalán por su consecución del título mundial en la categoría de 125cc: “Para mí, cuando realmente se convierte en referente, es cuando me lo encuentro en una gala en el año 2010, que venía de ganar mi primer Mundial y viene, te conoce, te saluda… Y luego, más adelante, te das los teléfonos, te envía algún mensaje. Ahí, se convierte en referente”, indica Márquez, que actualmente marcha sexto en el Mundial de MotoGP, que puede seguirse en directo y bajo demanda en DAZN.