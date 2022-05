CAAL Racing, el equipo italiano patrocinado por Escort Advisor, colecciona títulos en Valencia Gianmarco Ercoli y Luli Del Castello dieron lo mejor de sí en el circuito Redacción

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:04 h (CET) Más que un equipo, CAAL Racing es una familia. El equipo italiano obtuvo excelentes resultados con sus tres coches en NASCAR Whelen EuroSeries lo que les valió para llevarse a casa el trofeo al mejor equipo de este primer fin de semana de competición. Pero en Valencia, sin embargo, se habló sobre todo del patrocinador elegido por CAAL Racing para el Chevrolet Camaro #54: Escort Advisor, el primer buscador de escorts con opiniones reales de Europa.

En los días previos a la carrera comenzó la polémica cuando las autoridades políticas valencianas, empeñadas en abolir la prostitución, se interpusieron para que el coche no compitiera con el logo de su patrocinador. El punto de apoyo ha sido una ley regional de 2013 que prohíbe la publicidad con motivación sexual.

Como consecuencia, el equipo reajustó la carrocería del Chevrolet, mientras se aplicaba cinta adhesiva negra a los trajes y cascos de los conductores para "borrar" los logos del sitio de opiniones de escorts: solo las cinco estrellas doradas que distinguen al sitio de opiniones reales de escorts, pero no se permitieron otras referencias.

Las autoridades valencianas han perdido la oportunidad de iniciar un debate serio, que distinga el lado más oscuro de la prostitución, a abolir, y la libertad de elección de las mujeres, demostrando que quieren imponer una determinada línea política obligándolos a ocultar todos los logotipos y referencias a Escort Advisor bajo pena de exclusión del coche de la competición. Es una postura inaceptable en 2022 cuando el trabajo sexual debería ser plenamente reconocido, como sucede en otros países europeos - comenta Mike Morra, CEO y fundador de Escort Advisor - Gianmarco Ercoli y Luli Del Castello han demostrado en cambio su valor como campeones, estableciéndose de inmediato. en los primeros puestos. Estamos orgullosos de apoyarlos en su pasión y en esta carrera por las victorias y los trofeos.

Los pilotos del coche de la polémica, triunfadores en Valencia

Gianmarco Ercoli y Luli Del Castello, los dos pilotos de CAAL Racing, dieron lo mejor de sí en el circuito para ganar y acallar la polémica.

Gianmarco Ercoli, de 27 años y en la terna de favoritos tras su segundo puesto en la edición de 2021, sufrió un fallo en la caja de cambios tras una excelente salida en la carrera del sábado: el equipo de mecánicos sustituyó la caja de cambios en 15 minutos. Mr. Clean, como se le conoce en los circuitos, volvió a la pista no solo logrando recuperar tiempo, sino incluso marcando la vuelta rápida, asegurando la pole position en la carrera 2 del domingo.

En el segundo día de carrera, la espectacular batalla en el circuito Ricardo Tormo fue entre Ercoli y Alon Day, el piloto israelí al volante del coche #24. A cuatro vueltas del final y con la entrada del coche de seguridad, la Dirección impuso la penalización a Ercoli por no respetar los límites de la pista.

Cinco segundos de penalización, hacían caer a Ercoli hasta la sexta posición. Pero después de cuatro horas, la situación dio un giro: La Dirección de carrera y el Comité Directivo de NASCAR Whelen Euro Series, anularon las sanciones. Day fue declarado ganador de la última carrera del fin de semana, mientras que Ercoli ascendió al segundo puesto de la clasificación general por detrás del israelí y por delante de su compañero de equipo Nicolò Rocca, que pasó del primero al tercer puesto.

