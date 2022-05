3 de cada 4 españoles prefieren usar taxis con opción de reservar a través de una app, según Autocab Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 16:53 h (CET) Los resultados de la encuesta contratada por Autocab demuestra que la digitalización del sector de los taxis en España avanza inexorablemente y los usuarios valoran cada vez más las ventajas de las plataformas digitales de reservas y pago a la hora de pedir un taxi Casi el 70% de los españoles encuestados afirman que usarían la opción de reservar un taxi con antelación a través de una app si pudiesen. Así se demuestra en la encuesta realizada por Censuswide para Autocab, proveedor de varias herramientas tecnológicas punteras para la gestión de servicios de taxis. En un mundo post-pandemia donde personas de todas las edades se han acostumbrado a usar el móvil, cada vez más, cuando quieren comprar algo o pedir comida, los datos resaltan la necesidad de que la industria del taxi continue con su transformación digital para ofrecer al usuario todas las ventajas que permiten la contratación del servicio a través de una app, como son conocer de antemano el precio de la carrera, el nombre del conductor y la matrícula del vehículo, etc.

La encuesta, realizada el pasado mes de abril a más de 3000 españoles de entre 18 y 65 años de distintas ciudades españolas señala que de media los encuestados realizan 3 viajes por semana en taxi y que tan solo un 14% reconocen no ser usuarios de este servicio.

El estudio también confirma que los taxis son el segundo medio de transporte más utilizado por los españoles encuestados cuando se desplazan fuera de su localidad a un lugar desconocido, por delante de los VTCs. Y casi la mitad dicen que el precio del taxi es el factor más importante para ellos a la hora de elegir entre las distintas opciones. De hecho, el 64% de los encuestados reconoce que para ellos es fundamental conocer el precio del viaje antes de coger el taxi, información que ofrecen los taxis más avanzados en la digitalización, a través de la propia app. En este sentido, un 43% de los usuarios preguntados valoran especialmente esta mayor transparencia en las tarifas.

Dentro de este contexto, la investigación ofrece otros datos sobre la importancia que tienen las diversas ventajas ofrecidas por una plataforma online para los usuarios encuestados.

Una de las ventajas que está tomando más fuerza entre los viajeros la posibilidad de poder ver la ubicación del taxi en tiempo real, citada por un 37% de los encuestados.

Otros factores muy valorados incluyen saber información sobre el conductor y el vehículo antes de viajar (31%), con la sensación de seguridad que esto aporta y una mayor disponibilidad de los vehículos durante horas punta.

La encuesta también destaca la importancia para los taxistas de aprovechar las nuevas tecnologías para ofrecer el mejor servicio posible dado que el 71% de los encuestados afirman que volverían a usar un taxi tras una experiencia positiva.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 131.017,43€ en Gijón (Asturias) con la Ley de la Segunda Oportunidad ¿Qué puede hacer el consumidor para que las entregas de sus compras online contaminen menos? Los mejores juguetes para los diferentes tipos de perros, según Maskowe Instituto del Sueño recuerda la importancia de completar los ciclos del sueño El futuro del E-commerce: fichas de producto generadas con Inteligencia Artificial