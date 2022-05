Nozomi Networks y Siemens llevan la ciberseguridad escalable a la automatización industrial Comunicae

miércoles, 18 de mayo de 2022, 13:37 h (CET) Amplían su acuerdo para proporcionar una mayor visibilidad de los activos y del tráfico de la red y potenciar la detección de amenazas para las fábricas y otros entornos de automatización industrial Nozomi Networks, Inc., la compañía líder en ciberseguridad industrial y visibilidad operativa, y Siemens, uno de los líderes en innovación en automatización y digitalización, han ampliado su acuerdo con la inclusión del software Guardian Remote Collector de Nozomi Networks en el motor de procesamiento local Scalance LPE de Siemens, una plataforma de hardware diseñada para el procesamiento de datos para aplicaciones edge y cloud en entornos de fabricación. De esta forma, los clientes pueden implementar fácilmente la solución líder de monitorización continua de OT e IoT en sus redes industriales aprovechando la potencia y simplicidad del hardware Siemens Scalance LPE.

“Es un hito importante en el acuerdo entre Siemens y Nozomi Networks”, comenta Sid Snitkin, vicepresidente y director general de Enterprise Services en ARC Advisory Group. “Incorporar las soluciones de Nozomi Networks en Scalance LPE de Siemens elimina los ciclos de integración y ofrece a los usuarios una solución eficiente y de confianza con capacidades de ciberseguridad incorporadas”.

Scalance LPE aloja la recién lanzada versión en contenedor Docker del Guardian Remote Collector para proporcionar recogida, procesamiento y análisis local de datos en los despliegues tecnológicos operativos. Ofrece una forma eficaz de distribuir la capacidad de procesamiento sobre grandes centros de fabricación y permite un análisis más eficiente y la agregación de datos por parte de cualquier aplicación centralizada, incluida la plataforma de seguridad alojada en la nube Nozomi Networks Vantage.

La solución ofrece una monitorización continua altamente escalable y la detección de intrusiones en los dispositivos edge de la red a través de Scalance LPE. Los datos se envían desde el edge al Remote Collector de Nozomi Networks, alojado en el Scalance LPE, para supervisar y analizar los protocolos de la red industrial (como PROFINET, EtherNet/IP y EtherCat) en busca de comportamientos anómalos y posibles amenazas. Lo exclusivo de esta integración es que, utilizando las arquitecturas de red de referencia de Siemens, se puede recoger incluso el tráfico de las células PROFIsafe de producción en paralelo. Nozomi Networks analiza los datos del proceso industrial o los globales de la empresa para proporcionar información e inteligencia procesable para hacer frente a las amenazas de seguridad y acelerar los procesos de respuesta y solución. Scalance LPE admite la automatización de fábricas a gran escala con capacidades de procesamiento local distribuido en el edge, lo que lo convierte en un complemento ideal para Nozomi Networks, la solución de ciberseguridad OT más escalable del sector.

“Se trata del primer software de recogida y análisis de datos de ciberseguridad distribuido integrado en la plataforma Scalance LPE y es una parte vital de nuestro concepto de defensa en profundidad para la ciberseguridad de OT”,afirma Maximilian Korff, jefe de desarrollo de negocios para Scalance en Siemens. “Esta integración ofrece a nuestros clientes una solución no intrusiva y poderosa para detectar amenazas en tiempo real y obtener una visibilidad más profunda de su red OT”.

“Dar soporte a Scalance LPE con una versión en contenedor docker de nuestro Remote Collector agilizará las opciones de despliegue para nuestros clientes y da continuidad a nuestro apoyo actual a la plataforma Siemens Ruggedcom APE”, señala Chet Namboodri, vicepresidente de desarrollo de negocio en Nozomi Networks. “Siemens ayuda a los clientes a sacar el máximo partido de la plataforma Nozomi Networks a cualquier escala en industrias críticas como la fabricación y el control industrial”.

La integración de Nozomi Networks con el hardware de Siemens ya está disponible.

