Mochilas escolares, el complemento ideal para que no pesen los deberes

miércoles, 18 de mayo de 2022, 09:02 h (CET) La mochila es uno de los elementos básicos para ir al cole, al instituto o a la universidad. Es uno de los objetos fundamentales que nunca falta en una buena lista de material escolar. Su tamaño y forma varía dependiendo de la cantidad de libros o materiales que el estudiante necesite trasladar, aunque también es importante tener en cuenta otros aspectos como la comodidad, la resistencia y durabilidad o el diseño.

Las mochilas escolares han de reunir ciertos requisitos para que llevarlas resulte una rutina saludable que no acabe dañando la espalda de los pequeños. Por ejemplo, es importante que disponga de un buen ajuste y de un respaldo acolchado. Cuando es necesario transportar un peso excesivo, existe la opción de la mochila con ruedas, con la que el portador no ha de verse obligado a curvar la espalda, evitando así los riesgos que ello conlleva.

Una buena mochila escolar ha de tener capacidad para transportar un buen número de materiales: estuche de lápices y rotuladores, bolígrafos, libretas, libros, carpetas… Incluso las hay adecuadas para incluir una tableta o un pequeño ordenador portátil. Ante tanto elemento para transportar en su interior, es fundamental que la mochila sea ligera, con el fin de no añadir más peso del necesario.

Cuando hablamos de los más pequeños, se ha de tener en cuenta la altura y la edad del niño para que la mochila no tenga unas dimensiones desproporcionadas en relación a éste, ya que también podría ser perjudicial para la espalda del menor. Por otra parte, resulta interesante que disponga de diferentes accesorios y compartimentos para organizar mejor los materiales. Por ejemplo, algún bolsillo exterior puede solucionar el transporte de una botella de agua o de un paraguas, mientras que la zona interior deberá incluir algún pequeño bolsillo que pueda contener elementos que podrían perderse fácilmente, como un lápiz de memoria.

Otro práctico aspecto que muchas veces se olvida, pero que resulta muy conveniente, es decantarse por mochilas confeccionadas con materiales impermeables. Son muy útiles cuando llueve y evitan que el contenido quede empapado o se eche a perder.

El diseño también cuenta a la hora de escoger una mochila escolar. Los más pequeños tienen sus propios gustos y saben muy bien lo que quieren. Ellos eligen lucir sus marcas preferidas o aquellas mochilas con estampados divertidos. También les encanta llevar con ellos a su equipo favorito, sus héroes o a los personajes de dibujos que tanto les gustan.

