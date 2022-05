Más del 72% contrataría un seguro de esquí para la próxima temporada, según estudio de Allianz Partners Comunicae

martes, 17 de mayo de 2022, 15:45 h (CET) Tras el éxito de la temporada de esquí 2021-2022 en España y con el propósito de conocer los intereses de los viajeros de invierno, Allianz Partners lanza su último estudio ‘Deportes de invierno’; una radiografía de las necesidades de los clientes y que permite crear previsiones de cara a la próxima temporada La temporada de esquí en España, según datos de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem), cerró con 140 jornadas de funcionamiento, habiendo recibido más de 4,5 millones de visitantes, superando todas las previsiones de afluencia.

Allianz Partners ha analizado la tendencia seguida esta última temporada de esquí, a través de un estudio realizado a más de 1.400 personas, para conocer el interés de los consumidores por los deportes de invierno y el seguro de esquí.

Interés por los viajes de esquí

Según los resultados del estudio realizado por la entidad, el 38% de los encuestados confirman haber practicado ‘snowboarding’ o esquí durante esta temporada, frente a un 22%, que aunque practica ambos deportes, reveló no haber ido en este 2021-2022.

Mayor inclinación por esquiar en España

El viajero de nieve español no suele irse al extranjero para ir a esquiar. De hecho, las estaciones de esquí españolas son las favoritas para el viajero residente en España, destino seleccionado por un 83% de los encuestados, seguido de Andorra (40%), y Francia (11%).

Las cancelaciones

Aunque la temporada de nieve 2021-2022 registró cifras récord, debido a la cantidad de turistas y a la ocupación hotelera de más del 75% en estaciones como Sierra Nevada, según informó Cetursa, empresa pública que gestiona la estación de esquí, las cancelaciones siguen estando presentes.

La inestabilidad meteorológica que caracterizó el primer trimestre del año derivó en que algunas estaciones tuvieran que cerrar algún día por fuertes vientos o tormentas. Según datos de la entidad más del 30% de los esquiadores se vieron afectados, poniendo de manifiesto la necesidad de contar con herramientas de protección ante estos casos.

Seguros de viaje de esquí

Entre los resultados estudio de Allianz Partners, destaca que el 63% conocía los seguros de viaje de esquí, al consultarles si habían contratado un seguro para su viaje, el 34% confirmó que sí.

Sobre las garantías más valoradas en un seguro de este tipo, destacaron: ‘Búsqueda y rescate’ (67%), y ‘Gastos médicos asociados a un tratamiento de urgencia’ (+62%).

Por otro lado, teniendo en cuenta la afluencia de visitantes, se consultó, sobre la posibilidad de contratar un seguro de esquí para la próxima temporada, más del 72% estaría interesado en adquirirlo.

Andrés Sánchez-Cid, responsable de Producto y de Innovación de Viaje para Allianz Partners España, comentó: “En Allianz Partners nos consideramos una parte importante dentro del sector del ocio, y por tanto, también de los deportes de invierno. Estos estudios nos ayudan a entender las necesidades de los esquiadores, y trabajar en mejorar la oferta de nuestros productos y servicios, integrando nuevas coberturas. Tras dos años de pandemia, en este 2022 se ha impuesto la confianza y las ganas de disfrutar de uno de los deportes, que cada año cobra más practicantes entre los españoles. Nosotros queremos acompañar a todos esos esquiadores y practicantes de snowboard, entre otros, para que puedan disfrutar de su deporte favorito y de la nieve con seguridad y protección”.

Más informacion sobre el estudio aquí

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El desconocimiento del proceso monitorio, que muchas veces termina en embargo Washaby, el detergente eco en cápsulas que rompe con lo establecido Cómo dejar de sentirse culpable por el antojo de chocolate con la regla Natuka lleva el concepto ‘realfooding’ al mundo de las mascotas con menús personalizados a domicilio eXp World Holdings anuncia una facturación récord de 1.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2022