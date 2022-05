Cuida tu mirada

La mirada se ha convertido en una de nuestras mayores preocupaciones, máxime cuando durante todos estos meses de pandemia hemos llevado tapado el rostro dejando solo los ojos al descubierto. Ojeras, bolsas, líneas de expresión, arrugas, flacidez… da la impresión de que su presencia resta atractivo a nuestro rostro.

A la hora de invertir contamos con una gran variedad, cuesta decidirse, por ello hoy te ayudamos con la elección de este producto tan especial con esta selección para todos los bolsillos:

CLARINS

CLARINS, la firma de cosmética francesatodo un referente en el mundo beauty, cuida también de nuestro contorno de ojos, ofreciéndonosvarias opciones según nuestras necesidades, a mí me gusta TOTAL EYE SMOOTH:

Se trata de un tratamiento experto que reafirma y alisa las arrugas del contorno de los ojos, al tiempo que descansa la mirada. El ingrediente principal es la Flor canguro, que facilita la regeneración de los fibroblastos, reafirmando y alisando la piel del contorno de los ojos.

Resultados: efecto Alisante y tensor, gracias a su extracto de mitracarpus bio y azúcares de avena bio. Además es Antiojeras y antibolsas, cuenta con extracto de albizia y cafeína vegetal. La acción nutritiva se consigue gracias a su Aceite de almendra dulce. Incorpora también un complejo anticontaminación de Clarins. Precio recomendado* 62,00 €

Su textura es un bálsamo de relleno, con efecto difuminador que procura una sensación de frescor y suavidad inmediatas. Contiene un delicado perfume a rosa y camelia. Como ya es habitual, el 84% de los ingredientes son de origen natural.

Y por aquí tenéis todas las nuevas opciones de CLARINS:





VALMONT

La Maison Valmontha aterrizado en Madrid hace unos meses con un espacio único ubicado en pleno barrio de Salamanca (calle Jorge Juan, 13),donde lacosmética suizase funde en nuestra piel con tratamientos exlusivos. Entre sus contornos de ojos me quedo con estos:

Hydra 3 Eye: Gracias a sus principios activos consigue suavizar y corregir el daño acumulado , así como hidratar la piel, consiguiendo tez lisa y renovada. Este novedoso contorno de ojos despliega la cronohidratación que permite hidratar y tratar la zona a corto, medio y largo plazo, tanto en hombres como en mujeres. (Precio: 120€/15ml)

Gracias a sus principios activos , así como la piel, consiguiendo tez lisa y renovada. Este novedoso contorno de ojos despliega la cronohidratación que permite hidratar y tratar la zona a corto, medio y largo plazo, tanto en hombres como en mujeres. (Precio: 120€/15ml) Vos Yeux (L'Elixir Des Glaciers): Este poderoso y completo tratamiento para el contorno de ojos hidrata intensamente. Alisa la zona de los ojos y combate las ojeras gracias a las propiedades descongestionantes del té verde y el árnica. La hinchazón se reduce con la ayuda del dúo de drenaje formado por el alga roja y la cafeína. Liberada de las imperfecciones, la piel se aligera, rejuvenece y brilla con libertad. Adecuada para todo tipo de pieles. (Precio: 313€ /15ml)



V-Line Lifting Eye Cream: combate las líneas de expresión y las arrugas para un efecto duradero, a la vez que alivia la hinchazón. Un concentrado de activos que actúan sobre 5 factores clave para una piel joven: protege de los radicales libres, tensa los tejidos, rellena la piel y la rejuvenece, regenera los tejidos y mejora su firmeza y reduce las arrugas a largo plazo. Adecuada para todo tipo de pieles. (Precio: 195€ /15ml)

MI REBOTICA

Mi Rebotica está de aniversario, este año ha cumplido10 años y para celebrarlo organizó un evento muy especial en su flagship store de Madrid, donde además de conocer más de cerca sus productos y a su socia y fundadora Estíbaliz, pudimos descubrir otra de sus grandes pasiones, la cerámica, un proyecto emergente de esta familia emprendedora, amante de todo lo Made in Talavera!

Entre los productos de esta casa, me encanta sucontorno de ojos ultra K, donde Mi Rebotica combina la última tecnología de péptidos con bioactivos superiores, semillas de Honey locust, Jazmín de Arabia y Espino Blanco para conseguir un efecto lifting inmediato, reduciendo la flacidez de los párpados y minimizando la aparición de arrugas y líneas de expresión. Con vitamina K, extracto de hiedra, activos remineralizantes, drenantes y venotónicos que eliminan bolsas, ojeras y signos de fatiga. Sus ingredientes son: Syn-eye, honey locust, Revinage, Espino blanco, Vitamina K OX, células madre de uva y extracto de hiedra.

Modo de empleo: Aplicar en el contorno de los ojos, tras la higiene facial diaria. Extender hasta la completa absorción. PVP: 33,90€

SISLEY

Todos los beneficios de la Rosa Negra contenidos en una nueva fórmula dedicada a la delicada zona del contorno de los ojos.

Función alisadora: Sisley combina en este nuevo tratamiento3 activos para ofrecer una acción alisadora: El extracto acuoso de Rosa Negra: contribuye a mejorar la textura de la piel al instante, para una superficie visiblemente más lisa que refleje mejor la luz. El extracto de Padina pavónica: actúa más en profundidad y refuerza el colchón hídrico de la piel, favoreciendo así la hidratación del contorno del ojo para alisarlo. El Acetato de Vitamina E:gracias a sus potentes propiedades antirradicales, protege la delicada piel del contorno de los ojos.

Función revitalizadora : Diversos activos expertos tonificantes se concentran sobre las problemáticas de las bolsas y ojeras, como: El extracto de Vid Roja,rico en flavonoides, que contribuye a tonificar y despejar el contorno del ojo. La Cafeína, tonifica y contribuye a atenuar las bolsas y ojeras, para una mirada fresca y descansada.

Resultado: la mirada se amplía. Función Iluminadora La combinación de 2 activos produce una acción iluminadora para aportar luminosidad y resplandor a la mirada. El extracto de Chlorella, vegetal acuático muy rico en fitonutrientes (minerales, oligoelementos, vitaminas, aminoácidos), contribuye a restituir la vitalidad y la energía al contorno del ojo y elimina las zonas oscuras del contorno de los ojos. El extracto de Vid Roja, actúa para una mirada más luminosa. La fórmula se completa con un aceite de Karité para nutrir y reconfortar esta zona sensible y un extracto aceitoso de Rosa Negra para suavizarla. Resultado: las zonas oscuras se iluminan y la mirada recibra una juventud renovada.

PAQUITA ORS

Ya sabéis lo que me gusta esta empresa familiar española, de la que confieso estar entre sus fieles consumidores…. En su búsqueda por estudiar nuevas plantas y técnicas para cuidar esta zona tan sensible y complicada del rostro han lanzado su nuevo contorno de ojos bio-lifting.

Gracias a sus novedosos componenteslos beneficios son muchos, se consigue recuperar las fibras elásticas, prevenir el envejecimiento y eliminar las patas de gallo, recuperando la tersura del párpado.

El contorno de ojos bio-lifting contiene: Swertia que crece en la cordillera del Himalaya y que aporta unos activos inigualables. probióticos, que refuerzan la piel, fullereno, que es el más potente agente antioxidante/antienvejecimiento que se haya descubierto (hasta ahora) y Bioesteroles para aumentar la resistencia de la piel.

Modo de empleo: aplicar mañana y noche, de dentro hacia afuera, dando un suave masaje con golpecitos.

PVP: 22,60€

Se puede combinar con otros contornos de ojos, potenciando así el efecto de ambos, y ayudando a combatir las alteraciones de la zona del contorno de ojos.