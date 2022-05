¿Son las placas solares la mejor opción para el hogar? por ADRATEK Comunicae

viernes, 13 de mayo de 2022, 15:18 h (CET) Las placas solares, también conocidas como sistemas fotovoltaicos, utilizan tecnología de semiconductores para convertir la energía de la luz solar en electricidad Las placas solares aprovechan uno de los recursos más potentes y gratuitos de la naturaleza: la energía producida por el sol.

Ventajas principales de las placas solares

Electricidad durante todo el año: Las placas solares generan electricidad limpia y sin emisiones para alimentar los hogares durante todo el año, mientras que la larga vida útil de más de 25 años los convierte en una buena inversión a largo plazo.

Las placas solares generan electricidad limpia y sin emisiones para alimentar los hogares durante todo el año, mientras que la larga vida útil de más de 25 años los convierte en una buena inversión a largo plazo. Aumentan el valor de la propiedad

Reduce la huella de carbono: el impacto que tienen las placas solares en el medioambiente es otra gran ventaja. Una vivienda con energía solar reduce la huella de carbono y ayuda a eliminar las emisiones domésticas nocivas. ¿Vale la pena invertir en placas solares?

Desde hace años, las fuentes de energía renovables son oficialmente más baratas que los combustibles fósiles. Esto es gracias a la reducción de costes de la energía solar; pero ¿qué significa esto para los propietarios?

En la mayoría de los casos, la instalación de placas solares en el tejado ofrecerá un mayor valor de por vida que seguir conectado a un proveedor de servicios públicos convencional.

¿Cómo funcionan las placas solares?

Al hablar de la instalación de placas solares, es importante distinguir entre dos tipos principales:

Placas fotovoltaicas que producen electricidad

que producen electricidad Placas solares térmicas que se utilizan para la calefacción Placas solares fotovoltaicas

Un sistema fotovoltaico es un sistema de placas solares muy utilizado en Europa. Los sistemas fotovoltaicos convierten la luz solar directamente en electricidad.

Las células solares están fabricadas de semiconductores, como el silicio, que absorben la luz solar y la convierten en electricidad. Además de estar conectadas eléctricamente y encerradas en un marco, llamado panel solar.

Finalmente, cuando se añade el cableado, los soportes y los inversores, todo el sistema se convierte en un conjunto solar.

Los conductores eléctricos se conectan a los polos positivo y negativo, formando un circuito eléctrico. A partir de allí, los electrones pueden acumularse en forma de electricidad.

Esta electricidad y la tensión en las células (como resultado del campo eléctrico incorporado) determinan la cantidad de electricidad (vatios) que las placas solares pueden producir y convertir la luz solar en electricidad.

Sistemas fotovoltaicos conectados a la red y autónomos

Los sistemas conectados utilizan la red local para garantizar que nunca se quede sin electricidad. Si el sistema de placas solares genera más electricidad de la que necesita un hogar cada día, este excedente de energía puede exportarse a la red nacional.

Por otro lado, si se necesita más electricidad de la que han generado las placas solares, la red puede suministrarla.

Los sistemas fotovoltaicos autónomos no están conectados a la red. Estas baterías almacenan la electricidad generada por las placas para ser utilizada en los electrodomésticos.

Los sistemas autónomos se utilizan en zonas que no pueden conectarse a la red, y suelen ser más caros que los sistemas conectados a la red porque las baterías solares siguen siendo muy costosas.

Sistemas de almacenamiento con baterías solares

Las baterías solares almacenan la electricidad generada por el sol y permiten utilizarla durante las noches en que las placas solares no están generando electricidad. Se puede utilizar las baterías solares tanto si está conectado a la red como si no.

Los costes de los sistemas de almacenamiento con baterías solares no son bajos y el precio va a depender del tamaño y de la capacidad.

Placas solares térmicas

Las placas solares térmicas utilizan la luz del sol para calentar el agua que se almacena en un cilindro, que luego puede utilizarse para las necesidades de calefacción del hogar.

Las placas solares térmicas se instalan en el tejado, al igual que las placas solares fotovoltaicas, pero tienen un aspecto ligeramente diferente, ya que en lugar de células tienen múltiples tuberías que calientan el agua. Una tecnología relacionada es la de las placas termodinámicos, que extraen el calor con la temperatura del ambiente.

Tanto las placas solares térmicas como las termodinámicas pueden utilizarse para calentar espacios, pero lo más habitual es que satisfagan las necesidades de agua caliente sanitaria (ACS) de los hogares.

¿Son eficientes las placas solares?

Las placas solares son muy eficientes en Europa. Aunque la eficiencia de los paneles es mayor en los días soleados, no necesitan la luz solar directa para funcionar.

Los paneles solares también pueden producir una cantidad considerable de electricidad en días nublados y durante la temporada de invierno. De hecho, son más adecuadas para las temperaturas más frías ya que pueden sobrecalentarse en ciudades con un clima más cálido.

Ventajas de las placas solares

Las ventajas de las placas solares son muchas y juegan un papel importante en el progreso hacia la sostenibilidad.

Las placas solares además de ser respetuosas con el medio ambiente, suponen un importante ahorro en la factura de la luz.

A lo largo de los años se ha producido un ligero aumento de las horas de sol, lo que significa que cada vez se puede sacar más partido a la inversión en placas solares.

Facturas de electricidad más baratas

Reduce la huella de carbono

Eficiencia durante todo el año

Bajo mantenimiento ¿Qué tipos de células solares existen?

Los tipos más comunes de placas solares son las placas monocristalinas, las policristalinas y las amorfas:

Placas solares monocristalinas

Las placas solares monocristalinas reciben su nombre porque están fabricadas de una sola pieza de silicio. Son conocidos como el tipo de placa solar más eficiente del mercado y se pueden identificar por el aspecto elegante y negro.

El material que se utiliza en la fabricación es el silicio monocristalino, que se corta en obleas. Esto permite que los electrones fluyan libremente, lo que da lugar a índices de alta eficiencia. Esto también hace que sea el tipo de placa solar más caro.

Ventajas

Tienen los índices de eficiencia más altos

Son eficientes en cuanto a espacio, gracias a los altos índices de eficiencia

Funcionan mejor con niveles bajos de luz solar que las placas policristalinas Placas solares policristalinas

Las placas solares policristalinas están formadas por varias capas de silicio que se funden en forma cuadrada para formar una célula solar. Como hay varios cristales en una célula solar, hay menos espacio para que los electrones se muevan que en las células de silicio monocristalino, lo que da lugar a una menor eficiencia.

Las placas policristalinas son más fáciles de producir que las monocristalinas y, por tanto, también más baratas. Suelen tener un aspecto azul, en lugar del tono negro de las placas monocristalinas.

Ventajas

Son más baratos que los homólogos monocristalinos

Se producen menos residuos durante la producción Placas solares amorfas

Las placas solares amorfas son más fáciles de producir, ya que requieren menos material. Por ello, son el tipo de célula solar más barato.

También llamadas placas solares de capa fina están formadas por una fina película de uno o varios materiales fotovoltaicos sobre un sustrato, que puede fabricarse como un panel flexible. Hay varios tipos de células de película fina, como las de silicio, cadmio y cobre.

Este tipo de placas son las menos eficientes y las que más espacio ocupan, pero soportan muy bien las altas temperaturas.

Ventajas

Son el tipo de panel solar más barato que existe

Pueden ser flexibles, por lo que están abiertos a nuevos tipos de aplicaciones, como la instalación de placas solares en autocaravanas

Toleran altas temperaturas ¿Cómo encontrar el proveedor adecuado?

Las placas solares pueden resultar caras, y es impredecible encontrar al proveedor adecuado. Se recomienda comparar entre diferentes proveedores de placas solares y asegurarse de elegir un instalador fiable y certificado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Principales tendencias en diseño de cocinas para 2023, por REFORMAS EXCELENT Principales razones para contratar un servicio de limpieza profesional, por SERVICIOS DOMÉSTICOS QUALITY Asesores hipotecarios, quiénes son y cómo elegirlos, POR INICIATIVA EMPRESARIAL ¿Son las placas solares la mejor opción para el hogar? por ADRATEK AleaSoft: AleaGreen: Previsiones de largo plazo para PPA y financiación de proyectos renovables